Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, yönetiminin orta sınıfa yardım ettiğini söylediği ekonomik gündem hakkında konuşmaya hazırlanırken, Cumhuriyetçiler ABD ekonomisinin özellikle enflasyon söz konusu olduğunda başarısız olduğunu söylüyor.

Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Jared Bernstein, Çarşamba günü Beyaz Saray'da düzenlediği brifing sırasında gazetecilere verdiği demeçte, Biden'ın konuşmasını "Bidenomi ile kongredeki Cumhuriyetçilerin aşağıya doğru damlayan ekonomik planı arasındaki çok açık karşıtlığı ortaya koymak için kullanacağını" söyledi ve çalışan aileler her denendiğinde başarısız oldu.”

Cumhuriyetçi Senato lideri Mitch McConnell, eski adı Twitter olan X'te Çarşamba günü açıklanan enflasyon verilerinin "çalışan aileler için daha fazla kötü haber getirdiğini" söyledi.

Biden yönetiminden açıklama

Biden yönetimi günü yaptığı açıklamada, ABD'de tüketici fiyatlarının Ağustos ayında bir yıldan fazla bir sürenin en büyük artışını gerçekleştirdiğini ve bu artışın çoğunlukla benzin fiyatlarındaki artışa bağlı olduğunu söyledi. Ancak analistler, altta yatan fiyat baskılarının, ülkenin merkez bankasının gelecek haftaki toplantıda gösterge faiz oranını artırma ihtiyacını göremeyebilecek kadar hafif olduğunu söylüyor.

Çalışma Bakanlığı, ülkenin tüketici fiyat endeksinin Temmuz ayındaki %3,2'lik artışın ardından geçen ay yıllık bazda %3,7 oranında arttığını söyledi. Fiyatlar iki ay üst üste %0,2 oranında arttıktan sonra Ağustos ayında Temmuz ayına göre yüzde puanın onda altısı kadar arttı.

Analistler, yüksek fiyatlara rağmen merkez bankası Federal Reserve'deki politika yapıcıların, ülkenin enflasyon gidişatına ilişkin daha fazla kanıt bekledikleri için gelecek haftaki toplantıda gösterge faiz borçlanma oranlarını artırmaktan kaçınabileceklerini söyledi.

Fed, Haziran 2022'de %9,1 ile yakın zamanda zirveye ulaşan enflasyonu dizginlemek amacıyla borçlanma ve harcamaları kısıtlamak için geçen bir buçuk yılda 11 kez faiz artırımına gitti. Fed'in temel borçlanma oranı ABD ekonomisi boyunca yön değiştirerek faizlerin oluşmasına yardımcı oluyor Ticari ve tüketici kredileri için oranlar.

Ağustos ayındaki enflasyon artışının temel nedeni, benzin istasyonlarında sürücüler için artan benzin fiyatlarıydı; fiyatlar ayın üçüncü haftasında galon başına neredeyse 4 dolar (3,8 litre) ile zirveye ulaştı.

2024'te yeniden seçilmek için kampanya yürüten ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada ekonomik eğilimlere dikkat çekti: "Geçen yıla göre genel enflasyon da önemli ölçüde düştü ancak geçen ay benzin fiyatlarındaki artışın aile bütçelerini zorladığını biliyorum."

Ulusal anketlerde, özellikle ev harcamaları konusunda bilinçli olan Amerikalılar, Biden'a ekonomiyi yönetme konusunda zayıf notlar verdi. Biden ise açıklamasında şunları kaydetti: "İşsizlik üst üste 19 ay boyunca %4'ün altında kaldı, çalışma çağındaki Amerikalıların iş sahibi oranı son 20 yılın en yüksek seviyesinde ve gerçek ücretler şu anda kriz öncesine göre daha yüksek. pandemi."

FED tüketici artışını yüzde 2’de tutacak

Federal Reserve, ABD tüketici fiyatlarındaki artışı yıllık %2 oranında tutacak politikalar benimsemeye çalışıyor.

Oranın şu anda bundan daha yüksek olmasıyla, ABD'nin ekonomik şansının gelecek yıl yapılacak başkanlık yarışmasında önemli bir faktör olacağı kesin; Biden'ın Cumhuriyetçi muhalifleri, Biden'ın desteklediği hükümet harcamalarının artması nedeniyle onu yüksek enflasyondan sorumlu tutuyor. Biden, altyapı onarımları için harcanan paranın binlerce yeni iş yaratılmasına yardımcı olduğunu ve bozulan yol ve köprülerin onarılması için gerekli olduğunu söyledi.