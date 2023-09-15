YENİ SEZON RENKLENİYOR

Televizyon ekranları, yazın sona erip yeni yayın döneminin açılmasının ardından iyiden iyiye renklenirken yeni sezonda ekrana gelecek birçok dizinin de yayın tarihleri belli oldu.

Çöp Adam (Star TV) 13 Eylül Çarşamba günü başlarken Kızılcık Şerbeti (Show TV) ve Yalı Çapkını (Star TV) bugün (15 Eylül Cuma), Üç Kız Kardeş (Kanal D) 19 Eylül Salı, Hudutsuz Sevda (FOX) 21 Eylül Perşembe, Kirli Sepeti (FOX) ve Yargı (Kanal D) 24 Eylül Pazar günü ekran yolculuğuna çıkıyor.

Selahaddin Eyyubi’nin (TRT 1) yönetmeni belli oldu. Diziyi Sedat İnci yönetecek. Ağustos ayında rafa kaldırılan Ağlayan Gelin (TRT 1) için çalışmalar start aldı. Eşiğin Ötesinde’nin adı değişti. Dizinin yeni ismi Bir Derdim Var (Kanal D) oldu. Arak (Show TV), Kötü Kan, Kopuk, Küçük Anne, Asya dizilerini yine yeni sezonda ekranda olması bekleniyor.

Aşk-ı Memnu, Amor Prohibido (Yasak Aşk) adıyla hafta içi her gün ABD’de UNIMÁS kanalında yayınlanmaya başladı. Kaderimin Oyunu ise, 17 Ekim’den itibaren Ekvador’un Ecuavisa kanalında yayınlanacak.

‘Sen Türkülerini Söyle’nin şampiyonu Esra Abay

TRT 1’de Salı akşamları ekrana gelen ‘Sen Türkülerini Söyle’nin büyük bir heyecana sahne olan süper finalinde şampiyon açıklandı.

Öykü Gürman, Emre Yücelen, İsmail Altunsaray, Aysun Gültekin ve Cengiz Özkan’ın jürisinde yer aldığı, Turgay Başyayla’nın sunuculuğunu yaptığı programda finale Elif Kayacan ve Esra Abay kaldı.

Jüri üyelerinin oyları sonucu şampiyon Esra Abay oldu. Abay, şampiyonluğunun yanı sıra 500 bin liralık para ödülünü de kazandı. Esra Abay; sazıyla, türküleriyle, performansıyla şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Tebrik ediyorum.

Bambaşka Biri umut verdi

FOX’un ilk bölümüyle Pazartesi akşamı ekrana gelen Bambaşka Biri dizisi, gelecek için umut verdi. Dizi, aldığı reytinglere bakılırsa, ilerleyen bölümlerde rakiplerini zorlayacağa benziyor.

Hande Erçel’in Cumhuriyet Savcısı Leyla Gediz’e; Burak Deniz’in spiker Kenan Öztürk’e hayat verdiği dizi, sosyal medyada sadece Türkiye değil; dünyanın farklı ülkelerinde de çok konuşuldu.

Kore dizilerini andıran senaryosuyla dikkat çeken TİMS&B Productions imzalı Bambaşka Biri’nin oyuncularının performansı da izlemeye değerdi. Hande Erçel’e Savcı Leyla rolü yakışmış. Beğendim. Spiker Kenan, ete kemiğe büründüğü karakteri başarıyla oynuyor.

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği Bambaşka Biri’nin ilerleyen bölümlerinde konusu güzel işlenirse, uzun soluklu dizilerden birisi olabilir. Kadrosunda Cem Davran, Menderes Samancılar, Ferit Aktuğ, Begüm Akkaya, Berrin Arısoy, Muttalip Müjdeci, Gülçin Hatıhan, Aslı Orcan, Uğur Uzunel ve Polen Emre de yer aldığı, Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği, Ethem Özışık’ın senaryosunu yazdığı dizinin reytingi bol olsun.

Neshe, ilk Türkçe şarkısını yayınladı

‘Hijo de la Noche’ parçasıyla başta Latin Amerika başta olmak üzere yurtdışında büyük ilgi gören ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Neshe, ilk Türkçe şarkısı ‘Bingo’yu müzikseverlerin beğenisine sundu.

Prodüktörlüğünü Neneto’nun üstlendiği, Rumen hit besteci Emanuela Oancea ile Neshe’nin kaleme aldığı ‘Bingo’, özellikle aşk devreye girdiğinde hayatın heyecan verici temposunu kucaklayan bir kadının hikayesini anlatıyor.

Türk ve Latin müziğinin büyüleyici birleşimine, Türkçe ve İspanyolca dillerinin geçişine Neshe’nin seslendirdiği 'Bingo' adlı şarkıyla tanık olacaksınız. Dinleyeni bol olsun.

‘Lohusa’ komedisi geliyor

Oyuncu ve senarist Gupse Özay, yeni filmi için çalışmalara başladı. Özay, ‘Lohusa’ adını taşıyacak son filminde bir anne ve babanın doğumdan sonra yaşadıkları ilk 40 günü kendileri ve arkadaş çevreleri üzerinden ele alarak anlatacak.

1 yıl önce anne olarak kızını kucağına alan Gupse Özay, ebeveynliğin ilk aylarına dair bu eğlenceli komedide her ailenin kendinden izler görebileceği anları beyazperdeye taşıyacak. Uzun bir senaryo çalışmasının ardından Özay, filmi için Ekim’in ilk günlerinde sete girecek.

Senaryosunu Gupse Özay’ın yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün üstlendiği, yapımcılığını ise Muzaffer Yıldırım’ın yaptığı filmin cast çalışmaları devam ediyor.

Gupse Özay’ın yeni filmi Lohusa, NuLook Production imzasıyla 2024 yılında sinemada izleyici ile buluşacak.

Zaten Yaz Üç Aydı

Fettah Can, ‘Zaten Yaz Üç Aydı’ isimli yeni şarkısını Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluşturdu.

Sözü ve müziği Sezen Aksu’ya ait olan şarkının düzenlemesini Ara Akan yaptı. Yalnızlık temasının hakim olduğu ‘Zaten Yaz Üç Aydı’nın klibi, Bodrum’da İzzet Başlak tarafından çekildi.

Şarkının klibi, Fettah Can’ın kendi YouTube kanalında paylaşıldı. Hem şarkı hem de klip çok hoş olmuş. Ben beğendim. Dinleyeni bol olsun.

İkinci kez baba oldu

Gazeteci Yılmaz Adıyaman ve eşi Tülay Adıyaman'ın ikinci çocukları, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletine bağlı Dinslaken şehrinde bir hastanede dünyaya geldi.

Erkek bebekleri olan çift, çocuklarına Kaan adını verdi. 55 santimetre ve 4 kilo 500 gram doğan bebeğin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çiftin 2020 yılında dünyaya gelen Harun isimli bir oğulları var.

İGF Almanya temsilcisi, kralhaber.net imtiyaz sahibi, Beşiktaş Kongre Üyesi ve Magazin Mahallesi’nin Almanya temsilcisi de olan Yılmaz Adıyaman-Tülay Adıyaman çiftini kutlar, minik bebeklerine sağlıklı bir yaşam diliyorum.

7 kadın sanatçıdan 7 Yunus Emre eseri

Anadolu’da Türkçe şiirin öncüsü tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre’nin eserlerinin, ülkemizin en güçlü kadın halk müziği sanatçıları tarafından seslendirildiği ‘İşitin Ey Yarenler’ albümü, Hasan Basri Yapım etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

‘İşitin Ey Yarenler’ diye şiirine başlayan Yunus Emre’nin tüm insanlığa seslendiği 7 ölümsüz eserinin kadın sesinden yükseldiği ‘İşitin Ey Yarenler’ albümüne Aysel Yakupoğlu, Emel Taşçıoğlu, Feryal Öney, Gülay Sezer, Gülşen Kutlu, Nilgül ve Umut Akyürek konuk oldu.

Müzik yönetmenliğini Müslüm Eke’nin yaptığı albümün açılış şarkısı; sözleri Yunus Emre’ye, müziği Ekrem Düzgünoğlu’na ait olan ve albüme ismini veren ‘İşitin Ey Yarenler’ isimli şarkı olarak dikkat çekiyor.