Okulların açılma haftasına girdiğimiz şu günlerde, öğrencilerle birliktevelileri de bir stres alıyor. Bunun temel sebeplerinden bir kaçı, her şeyin çok pahalanması, gerek okul kıyafetleri, okul kitapları kırtasiye fiyatları, gerek okul servisleri, gerekse özel okullardaki fahiş fiyat artışları. Hükümetin bazı artış rakamları ortaya koymasına karşın, bazı servisler ve özel okullar yine de bu artış rakamlarına uymayarak kafalarına göre artış rakamları belirlemelerinden kaynaklanan sorunlar, bu da ister istemez gerek servislerle, gerekse özel okullarla velileri karşı karşıya getirerek gereksiz tartışmalara sebep olmaktadır.

Her öğrencinin en temel hakkı, hiçbir ekonomik kaygı taşımadan okumak olmalı ve kafasını sadece derslerine vererek, daha da başarısını katlamalıdır. Bunun için de hükümetin, öğrencilerin sorunlarını çözerek gerekli adımları atmalı, öğrencilerin ve velilerin bu kaygılarını gidermelidir.

Bir ülkenin çağdaşlık ve gelişmişliğini gösteren en önemli değer, o ülkenin okumuşluk ve eğitim seviyesiyle anlaşılır.