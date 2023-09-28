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Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli C.K'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 15,59 gram metamfetamin, 4,24 gram sentetik kannabinoid, 2,47 gram esrar, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

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