Galatasaray’ın Adana Demirspor’u mağlup ettiği karşılaşmanın hemen ardından gözler Beşiktaş - Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Malum; zirve yarışı geçen sezon oldu gibi bu sezon da kıyasıya ilerliyor. Son 3 haftadır kafa kafaya gidilen tabloda Galatasaray liderliğe oturuyor, 1 gün sonra Fenerbahçe koltuğu geri alıyor. Gelelim maça, mekan İnönü Stadyumu; Yeni bir başkan ve yeni sportif yapılanmayla yeni bir sayfa açmak isteyen Beşiktaş, Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Açıkçası benim bu maç öncesi tahminim Beşiktaş’ın kazanacağı ya da berabere biteceği yönündeydi, ancak Beşiktaş’ta o ruhu ve o oyunu göremedim. Fenerbahçe son dönemdeki en üstün oyuna sahip derbi galibiyetlerinden birini elde Beşiktaş karşısında. Sezon başından itibaren genele vurduğumuz zaman zaten Galatasaray ve Fenerbahçe kadro kalitesiyle bambaşka bir pozisyonda yer alıyor. Bu sezon Süper Lig tarihinin en yüksek puanlı şampiyonluğu gelecek bence, Fenerbahçe’nin 1988-89 sezonundaki 93 puanlı şampiyonluğu geçilecek diye düşünüyorum. Geçen sezon 18. haftaya kadar kafaya kafaya götürmüştü Galatasaray ile Fenerbahçe Süper Lig’i, yalnızca 1 puan öndeydi Galatasaray. Bu sezon da kafa kafaya gidiyor, 2 takım da 40 puanda. Peki ‘dananın kuyruğu ne zaman kopar, bu düğün ne zaman çözülür?’ diye soracak olursanız, bu sezon da 18. haftayı işaret ederim. Öyle çok da değil, 2 maç kaldı arada. Derbi ateşini şimdiden yakayım ben bu yazıyla, müthiş bir futbol şöleni bizi bekliyor 14 güne. O 2 haftada puan kayıpları elbet yaşanabilir ancak sezonun şifresi her türlü bu derbide çözülecek. Favori kısmına gelecek olursak eğer, benim favorim her daim belli zaten sizler de bilirsiniz…