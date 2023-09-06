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Hayati tehlikesi bulunan Semih Arslan, İznik'teki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza da sürücüler ile araçlarda bulunan Rukiye Patat, Ömer Karaçoban ve Rahime Güney yaralandı.

BURSA (AA) - Alınan bilgiye göre, Semih Arslan (32) idaresindeki 16 ANG 011 plakalı otomobil , İznik'ten Kaynarca Mahallesi istikametine seyir halindeyken sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Ergen Patat (67) yönetimindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

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