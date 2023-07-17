Cargill, META gıda çözümleri ve kuruluşuna öncülük edecek üst düzey atamaları duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cargill, müşterilerine bütünsel ve yenilikçi çözümler sunmak için küresel organizasyon yapısını güçlendirerek dönüştürürken, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika (META) bölgesinde buna paralel altı yönetici ataması yapıyor.

2030 yılına kadar küresel olarak liderlik pozisyonlarındaki kadın oranını yüzde 50’ye yükseltmeyi taahhüt eden Cargill, gerçekleşen atamalar ile bu hedefe bir adım daha yaklaştı.

Buna göre, Banu Öksün, Et ve Süt Alternatifleri Grubu altında Gıda Çözümleri Portföy Direktörü, Sonat Akat, META Yenilebilir Yağlar Ürün Grubu Direktörü, Tuba Çetin, Gıda Çözümleri META Hukuk Departmanı Başkanı, Ayşe Arslan, Gıda Çözümleri META Finans Direktörü, Cem Beysel, META Nişasta, Tatlandırıcılar ve Kıvam Vericiler Ürün Grubu ve Sürdürülebilirlik Direktörü ve Demokan Konyalıgil, Gıda Çözümleri META Kamu Yönetimi ve Dış İletişim Direktörü olarak görevlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gıda Çözümleri META Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Murat Tarakçıoğlu, gelecek için vizyonlarının Cargill'i bir bileşen tedarikçisi olmanın ötesine geçirmek olduğunu belirterek, 'Yeni trendleri öngörmek, AR-GE yatırımlarımızı sürdürmek ve işletmelerimiz arasında iş birliğini mümkün kılarak müşterilerimizin rekabet güçlerini zirveye taşımalarına yardımcı olmak istiyoruz. Bu yeniden yapılanma ve atamalar, sürdürülebilirliği iş modelimizin merkezine yerleştirirken, daha mutlu ve sağlıklı yaşam için gıdayı yeniden canlandırma çabamıza katkıda bulunacak.' değerlendirmesinde bulundu.

AA