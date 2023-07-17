ESKİŞEHİR - “Odunpazarı’nda çocuklarımızın hayallerine kanat açıyoruz” diyen Başkan Kurt, son olarak belediye bünyesinde bulunan bir otobüsü “Gezici Oyun Evi”ne dönüştürdüklerini anlattı.

“Çocuklar bugünümüz, çocuklar yarınımız” inancıyla çalışmalarına devam eden Odunpazarı Belediyesi, bir taraftan da Başkan Kurt’un vizyon projeleri içinde yer alan “Odunpazarı’na yeni kreşler” sözünü de yerine getiriyor. 7 tam zamanlı, 7 oyuncak kütüphanesi olmak üzere toplam 14 kreşi olan Odunpazarı Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yeni kreşler açmayı sürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi son olarak gezici kreş olarak görev yapacak, oyun otobüsünü hazırladı. “Gezici Oyun Evi” adı verilen oyun otobüsü, Odunpazarı sınırları içinde açılan pazarlarda görev yapacak. “Gezici Oyun Evi”, her gün başka bir pazarda olacak. Pazar alışverişini yapmak isteyen aileler, çocuklarını bu otobüse bırakarak alışverişini tamamlayacak. Anne-babası Pazar alışverişi yapan 3-6 yaş arası çocuklar, Gezici Oyun Evi’nde bulunan öğretmenler eşliğinde arkadaşları ile oyunlar oynayacak, etkinliklere katılacak.

OTOBÜSÜ SEYYAR KREŞE DÖNÜŞTÜRDÜK

“Gezici Oyun Evi” çalışmaları ile yakından ilgilenen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Gezici Oyun Evi’ni gezdi. Otobüs de incelemelerde bulunan Başkan Kurt, kreşlerin çocuklar için hayata geçirilmiş en önemli kamu hizmetlerinden birisi olduğunu belirtti. Odunpazarı Belediyesi olarak bu konuda ısrarla ve iddia ile yeni kreşler üretme konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Başkan Kurt, “Odunpazarı’nda çocuklarımızın hayallerine kanat açıyoruz” dedi. Son olarak bir otobüsü seyyar kreşe dönüştürdüklerini anlatan Başkan Kurt,

“Bu kreş, Pazar yerlerinde çocuklarımızı eğlendirmeye ve eğitmeye yönelik bir fonksiyon üstlenecek. Bir öğretmenimiz, temizlik görevlimiz ve belirli saatlerde yaklaşık 15 çocuğa hizmet vererek, annelerin rahatlamasını sağlayacağız” diye konuştu.

HEM TASARRUF ETTİK HEM DE HİZMETİ HEMŞEHRİLERİMİZİN AYAĞINA GÖTÜRECEĞİZ

Gezici Oyun Evi çalışmalarının belediye personeli tarafından yapıldığına dikkat çeken Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Otobüsümüz kendi personelimizin çalışmalarıyla bu hale dönüştü. Belki de milyon liraya mal olacak bir şeyi, kendi çabalarımızla 5’te biri maliyetle gerçekleştirdik. Hem tasarruf ettik hem de hizmeti hemşehrilerimizin ayağına götürecek bir formül geliştirdik. Gezici Oyun Evi ile semt pazarlarında annelerimizin rahat etmesini sağlayacağız. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

HABER: METE YILMAZ