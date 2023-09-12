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Kunduzlu köyünün muhtarı İbrahim Hamza ise yangında 2 ev ve 1 samanlığın yandığını bildirdi.

İhbar üzerine köye jandarma ile Bayat ve İskilip belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇORUM (AA) - Kunduzlu köyünde Yahya ve Sadık Kafadar'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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