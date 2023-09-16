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Bu kapsamda, 8-15 Eylül'de Van Gölü'nde 16 saat seyir yapan ekipler, Edremit bölgesinde faaliyet yürüten 7 tekneyi denetledi.

VAN (AA) - İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, deniz polisi ekipleri, Van Gölü 'ndeki sorumluluk alanında asayişin ve can güvenliğinin sağlanması ile arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

Kocaeli'de 84 okul servisi şoförüne 177 bin lira ceza verildi

Kocaeli'de 84 okul servisi şoförüne 177 bin lira ceza verildi

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