"Muhtarlıklar kalkmalı" diyenler de oldu bu memlekette.

"Muhtarlara özel kalem personeli" vaadinde bulunanlar da...

Halkın bir kısmı bu makamı mahalleli veya köylü için önemli görürken, bir kısmı devlete ve millete yük olarak görüyor.

Peki sizce demokrasiler için mihenk taşı konumunda olan muhtarlık makamı gerekli mi?

Muhtar olmasa bile işler yürür mü?

Bana kalırsa muhtarlık önemli.

Hem de belediyelerden daha fazla.

Zira herkes meramını makama ulaştıramıyor.

Herkes derdini izah edemeyebiliyor.

Muhtarlar halk ile yetkili çözüm mercileri arasında adeta köprü görevi görüyor.

Sadece bu mu?

Elbette fazlası var...

Mesela mahallesindeki gariplere göz kulak olanlar var.

Derdi olanın derdini dert bilenler var.

Derdi tasası mahallesi olanlar var.

Mahallesinde gariban bırakmama gayretiyle çalışan, koşturanlar var.

Belediye başkanlarından daha faydalı muhtarlar var!

Mahalleli "ha" deyince "ho" demeyen, mahallenin derdiyle büyüyen ve ünlenen tipler var.

Onlardan biri Tolga Toy...

Aslanbey Mahallesi muhtarı.

Sosyal medyadan bizi takip edenler hayır işleriyle meşgul olduğumuzu biliyorlar.

Vaktimizin bir kısmını bu işlere ayırıyoruz.

Bizim için hem ahiret azığı olur diye umut ediyoruz hem de boşa geçireceğimiz vakitleri değerlendiriyoruz.

Tebessümlere vesile olmanın sevinci tarifsiz.

Haliyle muhtarlarla sürekli iletişim halindeyiz.

Mahallelere gidiyor, muhtarların davranışlarını gözlemliyoruz.

Malatya'da muhtar denince akla ilk gelen isimlerden biri Tolga muhtar...

Muhtarlık dışında işi var mı bilmiyorum.

Böyle profesyonelini görmedim.

Diğer muhtarlar kızmasın ama adam işini yapıyor.

Tam ehli...

Yaptığını da belli ediyor.

Ünlenmiş artık...

Hakkında olumsuz tek kelime işitmedim.

Gecesini gündüzüne katıyor.

Yine adaymış...

Ne diyeyim...

Mahallesi için hayırlısı olsun.

Benzer muhtarlar var ama bu rakipsiz...

Topsöğütte, Tolga kadar ünlenecek bir isim aday.

Nevzat Kaya...

Yazar, aktivist...

Tam bir dava adamı...

Anmadan geçemezdim. Topsöğüt'ü ihya edecek türden...

Yıldıztepe adayı Abdullah Seçer.

Sosyal medyada aktif. Marifetli bir isim. Elinden her iş gelir, tuttuğunu koparır.

Cirikpınar Mahallesi muhtar adayı İrfan Yılmaz.

Tam fenomen...

"Şer" olursa yaptırmayacağı iş yok.

Tuttuğunu koparır.

Mahalleyi ihya eder.

Kaynarca muhtarı Mehmet Güner.

Elinden geleni yapan bir isim.

Gedik Mahallesi'nden Selahattin Demirtaş.

Dişli...

Mahallelinin derdiyle dertlenen bir isim.

Kale Sarıot mahallesinden Ahmet Çakıl...

İşini seven isimlerden bir tanesi.

Zihni muhtarı unutsam olmazdı.

Yeşiltepede...

O da yiğit adam vesselam...

Bunlar şimdilik aklıma gelenler.

Elbetteki bunlardan daha iyiler var ve her yerdeler.

"Keşke yazsaydım" deyip şu an unuttuklarım da vardır.

Bunlar mahalleyi ihya edenler.

İmar edenler.

Elinden geleni yapan, gövdesini taşın altına koyan kişiler.

Unuttuklarım affetsinler.

Ama muhtar bunlarsa muhtarlık gerekli.

Yok bunlar dışında, telefonu açmayan, mahalleye bakmayan tiplerse muhtarlık gereksiz.

Muhtar maaş personeli değil, mahallenin dert ortağı, mahalle efradının arkadaşı, sırdaşı olmalı.

Vesselam...