Dinçer KARACALAR

ÇOCUKLARDA TİK BOZUKLUKLARI İLE BAŞETMENİN 5 ETKİLİ YOLU

Amacı olmayan , istem dışı tekrarlanan ,baskılanabilen ani garip hareket ve seslere tik denir.

Motor Tikleri (Parmak emme ,omuz silkme, kafa sallama , gözü kırpıştırma,burunu seyirme ,dişleri sürtme ,havayı üfleme ,yere çömelme ,yürürken çizgilere basma...) ve Vokal Tikleri (Ağız ve burundan değişik sesler çıkarma, sürekli burun çekme,ekolali, kompalali,diş boşluklarından ses çıkarma...) olarak ikiye ayrılır.Tik bozukluğu erken yaşlarda ilkokul dönemi çocuklarında ortaya çıkmaya başlar.En sık görüldüğü yaşlar 7-12 yaş aralığıdır.Erkek çocuklarında kız çocuklara oranla 2 kat daha fazla görülür. Tik bozukluğu çeşitlerinden biri de Tourette Sendromu'dur.Bu sendroma sahip hastalarda basit ya da kompleks motor ve vokal tikler bir aradadır.Genellilkle 4-6 yaş aralığında başlar.Tourette Sendromu tanısı alınabilmesi için semptomların 1 yıl boyunca devam etmiş olması gerekir.Tikleri olan her çocuk Tourette Sendromuna sahip değildir.Tikler her beş çocuktan birinde olacak şekilde sık görülürken, Tourette Sendromu daha nadir görülen bir durumdur.

Tik bozukluğuna sahip çocuklar garip hareket veya sesleri istemsizce yapma ihtiyacı duyarlar. Hareketleri veya sesleri yaptıkça rahatlama hisederler. Göktürk Florence Nightingale Tıp Merkezinden Psikolog Zeynep Öztürk tiklerin ortaya çıkış nedeni tam olarak bilinmese de oluşumunda genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğuna dikkat çekiyor;

-Okula uyum sorunu

-Ailelerin mükemmeliyetçi tutumu veya tamamen disiplinsizliği

-Akran ve kardeş anlaşmazlıkları

-Başarısızlık kaygısı

-Yas ve kayıp

-Stres

-Aileye yeni eklenen birey

-Aile içinde geçimsizlik

-İstismar

gibi pek çok çevresel faktörler çocukta tik bozukluğu oluşmasının artmasına sebep olabilir.

Tik bozukluğuna sahip çocuklar tikleri yaptıkları için ailesi veya öğretmeni tarafından engellenmemelidir!

Çocuğa tikleri yapmaması için kızmak veya ceza vermek semptomların sıklaşmasına sebep olur.Çocuk stres ve korku etkisindeyken engellemek tiklerin yoğun bir şekilde tekrarlamasına ve farklı tikler ortaya çıkarmasına sebep olur.

Tikler çocuğun sosyal çevresini olumsuz yönde etkiler.

Akran grubu arasında alay konusu olabilir. Bu durum çocuk üzerinde stres yaratır ve çocuğun özgüvenini etkiler.Akran grubu içinde dışlanan çocukların semptomları sıklık gösterir.Tik bozukluğu olan çocuğa sosyalleşmesi olumlu ilişkiler kurması konusunda destek verilmelidir.Bu bağlamda anne baba ve eğitimcinin çocuk üzerindeki etkisi çok büyüktür. Aile ve eğitimci iş birliği içerinde çocuğun tiklerini bastırmadan çocuğa destek olmalıdırlar.

Aile evde gereken iigiyi gösterdikten sonra ,eğitimci de ılımlı yaklaşımıyla tik bozukluğu olan çocukla verimli zaman geçirebilir.Arkadaşalrıyla iletişimi konusunda çocuğa destek olabilir.Eğitimcinin çocuğa yaklaşımı olumsuz olursa çocuğun okula ve arkadaşlarına bakışı değişir ,çocuğun eğitim hayatı bu durumdan kötü etkilenir.Çocuğun okuldan ve sosyal çevresinden uzaklaşmaması için iş birliği çok önemlidir.

Tik bozukluğu olan çocukta öfke problemi, dikkat eksikliği ve odaklanma problemi, özgüven eksikliği ve asosyallikgibi rahatsızlıklarda yüksek oranda bulunabilir.

ÇOCUKLARDA TİK BOZUKLUKLARI İLE BAŞETMENİN 5 ETKİLİ YOLU

1-Çocuğunuz için mutlu, huzurlu bir aile ortamı yaratın. Çocuğunuzla ev içinde ve dışında sıkça vakit geçirin. Aile içinde yaşanabilecek olumsuz durumlardan uzak tutun.Çocuğunuza anlayışlı davranın bastırmaya çalışmayın.

2-Çocuğunuza karşı mükemmeliyetçi tutum içerinde olmak yerine çocuğunuzun kapasitesine ve gelişimine uygun bekletiler içinde olun.

3-Çocuğunuzun düzenli uyku uyumasına özen gösterin ve çocuğunuza yanında olduğunuzu hissettirin.Çocuğunaza olan yaklaşımınızı gözden geçirin.

4-Çocuğunuzu 5-6 yaşlarından itibaren ilgili olduğu bir spor dalına yönlendirin.Severek gideceği bir spor dalı olmasına özen gösterin.Çocuktaki özgüveni iyileştirmek adına önemlidir.

5-Çocuğunuzu telefon,bilgisyar,tablet,televizyon gibi teknolojik aletlerden uzak tutun.Akranlarıyla yapabileceği aktivitelere yönlendirin.Sık sık arkadaşlarıyla bir araya getirin.

TİK BOZUKLUKLARININ TEDAVİ SÜRECİ

Çocuklarda tik bozuklukları destekleyici terapi ve ilaç yardımı ile söndürülmye çalışılır.Çocuk tikleri belli durumlarda yapıyorsa veya dönem dönem yapıp bırakıyorsa iyi bir gözlem ile çoçuğu tetikleyen durum değerlendirilir.Tik bozukluğu çocuğun kendine saygısında düşmeye aile ve okul yaşamında bozulmalara yol açabilir.Çevresine uyum göstermede zorluk çekebilir.Çocuğun kendine olan benlik saygısını kaybetmemesi için uygun terapi yöntemleri ile sorunlar çözülmeye çalışılır.

Tik bozukluğu dönem dönem tekrarlıyorsa ,çocuğun günlük yaşamını ve okul hayatını etkiliyorsa , depresyona doğru bir ilerleme varsa mutlaka uzmanlardan destek alınmalıdır.

SİNOZ'UN YENİ REKLAM FİLMİNİN YÜZÜ ASENA KESKİNCİ OLDU...

Türkiye’nin en sevilen kozmetik markalarından Sinoz’un lekeli ciltlere özel, ultra efektif güneş kreminin marka yüzü son dönemin en dikkat çeken genç oyuncularından Asena Keskinci oldu.

Reklam filminde Asena Keskinci, güneş hassasiyeti olan lekeli ciltler için hem yüksek güneş koruması hem de leke giderici etkili güneş kremini tanıtıyor.

Cildinizi yaza hazırlayın

Uzun süren bir kış döneminin ardından havalar nihayet ısındı, güneşi gördük…Kendimizi yenilemenin, güneşli, aydınlık günlerin tadını çıkarma vakti geldi.. Ama bizi bekleyen bu güzel günleri karşılarken kendimizi, vücudumuzu özellikle cildimizi yenilemek, güneşe karşı önlemler almak önemli. Tüm mevsim geçişleri ama özellikle yaz aylarına geçiş, cildin özel ilgiye ihtiyaç duyduğu zamanlar arasında sayılır. Cildimizi yaza hazırlama tüyolarını Dr. Yasemin Savaş Kaliteli Yaşam Kliniği Kurucusu Medikal Estetik Doktoru Yasemin Savaş’a sorduk;

Kış aylarında açık hava ile az temas edilmesi, daha çok kapalı ortamlarda olmamız, ciltte yağ ve nem dengesinin bozulmasına sebep olur. Ciltte matlık, yağlanma, nem kayıpları olabilir. Bunlarla mücadelede beslenme düzeni çok önemlidir. Beslenme aynı zamanda bağışıklığımız, cilt ve beden sağlığımız için de önemlidir. Bu arada uyku düzenimize dikkat etmek, stresle mücadele etmek, hem ruh sağlığımıza, hem de beden ve cilt sağlığımıza fayda sağlayacaktır.

Kuruyan, matlaşan, canlılığını yitiren, evde güneşsiz, ışıksız kalan ciltler için, cilde tekrar kaybettiği ışığını, enerjisini verecek olan kollojen sağlayıcı bakımlar çok önemli ama sadece evde kullandığımız kremler ve maskeler ya da losyonlar ile kollejen üretimi sağlanması yeterli gelmeyecektir. Kollajen üretimine destek verilmediğinde, cilt dokusunda hasar oluşmaya başlar, bu nedenle hasarı en aza indirmek için; kişiye özel tedavilerin ve özellikli bakımların doğru medikal ürünler yardımıyla yapılması gerekiyor. Nem aşıları, PRP, karbon peeling, vitamin aşıları, nem bakımları, waterpeeling bakım ve thulium bakım tedavileri ile cildiniz daha canlı, parlak ve sağlıklı görünür.

Cilde özel yedirilerek yapılan vitaminli bakımlar, kollajen ve nem aşıları, vitamin enjeksiyonları, cildi toparlayacak hyaluronik asit uygulamaları, radyofrekanslar, ısı ve ışık teknolojileri ile cildi kaybettiği kollajeni yeniden kazandırmak ve cildi yeniden güçlendirmek mümkün. Aynı şekilde bu dönemde kuruyan, matlaşan özellikle strese bağlı dökülmelerin de arttığı saçlarımız için de vitamin ve nem aşıları, PRP ve kök hücre tedavileri önerebilirim.

SAÇ EKİMİNE KADINLARDAN DA TALEP ARTTI

Erkekler tarafından tercih edilen estetik operasyonların başında gelen saç ekiminde son yıllarda kadınlardan da oldukça talep var. Koranavirüs hastalığını geçiren kişilerde saç dökülmesi probleminin sıklıkla yaşanması sonucunda saçını kaybeden bireylerden donör alanı uygun kişilere, saç ekimi yapılabiliyor.

Well World Aesthetic & Longevity Clinic’in Medikal Direktörü Dr. Burak Tuncer, saç ekiminin yılın her mevsiminde rahatlıkla yapılabildiğinin ve uzman kişilerin yaptığı operasyonların doğru sonuçlar vereceğinin altını çiziyor.

Dr. Burak Tuncer, gelişen teknolojiyle birlikte saç ekimine dair merak edilenleri anlattı.

Donör Alanı Uygun Kişilere Saç Ekimi Yapılabilir

Saçı tamamen dökülen birine saç ekimi yapılamaz. Öncelikli olarak saç ekimine uygun olup olmadığına bakılıp değerlendirilmesi lazım. Birincisi donör alanının uygunluğu çok önemli. Çünkü donör alandaki kök miktarı bizim kapatabileceğimiz açıklığı belirliyor. Muayene sonucunda donör alanı uygunsa, bu sefer kan tetkikleri yapılıyor. Sonuçlar, operasyona uygun olduğunu gösterdiği durumda operasyona uygun kabul ediyor ve işlemleri başlatıyoruz.

Kök Hücre İle Hızlı İyileşme ve Verimli Sonuç

Saç ekiminde en aktif kullandığımız iki yöntem var. Birincisi FUE (Follicular Unit Extraction) dediğimiz her bir folikülün teker teker çıkarılmasını sağlayan yöntemdir. Diğeri ise DHI (Direct HairImplantation) olan direkt olarak saç folikülünün implant edilme yöntemidir.

Bunun yanı sıra bu yöntemlere ekstra ekleyeceğimiz, konforunu ve etkisini arttırıcı bazı protokoller var. Bunlardan bir tanesi kök hücre. Kök hücre, saç ekimi operasyonunun hem daha hızlı iyileşmesini hem de daha verimli sonuç almasını sağlıyor. Konforu arttıran en etkili yöntem ise sedasyon. Genel anestezi ile lokal anestezi arasında olan 10 dakikalık uyku süreci sırasında, ağrılı bütün işlemleri hallettiğimiz bir protokoldür. Sedasyonlu kök hücreli saç ekimi operasyonu, kişinin kalıcı ve en etkin sonucu almasını sağlıyor.



Saç Ekimi Operasyonu 6-8 Saatte Gerçekleşiyor

Saç ekimi yaparken öncelikle yerleştireceğimiz yuvaları Safir FUE metodu dediğimiz, safir kalemlerle açıyoruz. Son zamanlarda gelişen safir teknolojisi, daha hızlı yara iyileşmesi ile birlikte daha sık ve yoğun operasyon imkanı sağlıyor. Saç kökleri, FUE robotu olarak adlandırdığımız özel bir otomatik biyopsi punch yöntemi ile çıkartılıyor.

Kişiye göre değişkenlik göstermekle birlikte saç ekimi ortalama 6-8 saat süren bir operasyon. İşlem tamamen ağrısız, sızısız, konforlu geçiyor. Operasyon içerisinde bir anestezi uzmanının olması, operasyonun ağrısız sızısız geçmesini sağlıyor.

Saç Ekiminden 3 Gün Sonra İşe Dönülebilir

Operasyon sonrasında bir gün dinlenme oluyor, ikinci günde kontrol ve yıkama yapılıyor. Saç ekimi operasyonunu yaptıktan 3 gün sonra rahatlıkla kişi işine dönebiliyor. 10. günde ise tamamen kabuklar ve kızarıklık geçmiş oluyor. Kısa saçlı bir görüntü ortaya çıkıyor. Sonrasında kişi rahatlıkla sosyal hayatın içerisinde yer alabiliyor. Dışarıdan bakıldığında 10. günde kimse operasyon geçirdiğini anlamaz hale geliyor.

Ekilen Saçların Tamamı 1 Yıl sonra Çıkıyor

Operasyondan yaklaşık 4 ay sonra, ekilen saçların yüzde 10'u ile 20'si, 6 ay sonra yüzde 50 ve 60'ı, birinci yılın sonunda ise tamamı çıkmış oluyor.

Fibromiyalji Farkındalık Günü

2012 yılından bu yana insanlara daha sağlıklı ve daha doğal bir yaşam sağlamak amacıyla yola çıkan ve gıda takviyesi pazarının önemli markalarından biri haline gelen Voonka; 12 Mayıs Fibromiyalji Farkındalık Günü dolayısıyla hastalık konusunda farkındalık yaratmak ve toplumu bilinçlendirmek amacıyla Dr. Mehmet Portakal ev sahipliğinde bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Modern hemşireliğin kurucusu olan Florence Nightingale’in tarihi belgelerde fibromiyalji ve kronik yorgunluk sendromu belirtilerine benzer şikayetleri olduğu saptanarak doğum tarihi olan 12 Mayıs Fibromiyalji farkındalık günü olarak ilan edilerek 1993 yılından bu yana hastalığa farkındalık yapmak amacı ile kutlanıyor.

Bu hastalık konusunda kamuoyunun dikkatini çekmek ve var olan farkındalığı arttırmak amacıyla 12 Mayıs 2022 Perşembe günü Voonka’nın desteği ve Dr. Mehmet Portakal’ın ev sahipliğinde Nişantaşı Big Chefs’te eczacı ve basın mensuplarının katılımı ile Fibromiyalji Farkındalık Günü toplantısı gerçekleştirildi.

Dr. Mehmet Portakal Fibromiyalji Farkındalık Günü davetinde gerekleştirdiği konuşmada: “Bugün çağımızın sorunlarından birini konuşacağız. 12 Mayıs Fibromiyalji Farkındalık Günü ve amacımız da kamuoyunda fibromiyalji alanındaki bilinç düzeyini yükseltmek. Herkesin fabrika ayarı farklıdır; sağlığınıza format atarken, kişinin bireysel özelliklerine göre kalıcı iyilik hali nasıl sağlanabileceği konusunda uygulanabilir ipuçlarını hayatınıza taşıma amacındayız. Daha sağlıklı bir yaşam tarzı sağlayacak pratik bilgi ve öneriler bulacaksınız kolayca uygulanabilen öneriler sayesinde daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sizi bekliyor.Eğer fibromiyaljiden muzdaripseniz mücadele ediyor ve kendinizi kapana kısılmış ya da yalnız hissediyorsanız; kalıcı iyilik ile size cesaret verecek ve özgür hareket edebilmenin mutluluğunu yaşayacak adımları birlikte atacağız dedi.