Dinçer KARACALAR

"Ayşe Tolga Ev Sahipliğinde Vitalica Wellness Lansmanı Gerçekleşti”

Sağlık, içsel güç ve zihinsel huzur mottosuyla 360 derece çözüm sunan Vitalica Wellness, bugün gerçekleştirdiği lansmanda Ayşe Tolga & Dr. Mehmet Portakal ile iş birliğini duyurdu.

Vitallica Welness; holistik klinik tedavilerini, Ethica Sağlık Grubu bünyesindeki hastanelerinde sunduğu deneyimleri uzman kadrosu ve gelişmiş teknolojik tedavileri ile dünyanın öncü sağlıklı yaşam kliniklerinden biridir. Bütünsel tıbbı muayene, detaylı analiz, farklı detoks ve wellness programları, beslenme programları – bakımları ve terapileri, stüdyo çalışmaları, atölyeler ve kurslar gibi çeşitli imkanlar ve kişiye özel tedavi yöntemleri sunuyor.

Watsons Türkiye Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri Ödül Gecesinde Yıldızlar Geçidi!

8. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri, cemiyet hayatından birçok ünlü isim, basın mensubu ve influencerın katılımıyla 15 Haziran Çarşamba akşamı Swissôtel The Bosphorus - Istanbul’da düzenlenen ödül töreninde sahiplerini buldu. Bu özel gecede 7 farklı kategoride ödül alan ünlü isimler Nilperi Şahinkaya, Didem Soydan, Mine Tugay, Zeynep Tosun, Önder Tiryaki, Saadet Özkan (Saadet Öğretmen) ve Zuhal Olcay oldu.

Türkiye’de güzellik ve kişisel bakım sektöründe trendlere yön veren ve ilklere imza atan Watsons Türkiye’nin, bu yıl sekizincisini düzenlediği Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri ödül gecesinde yılın en iyi ürünleri ve başarıları, güzellikleri ve stilleri ile öne çıkan ünlü isimler ödüllendirildi.

Yıllar sonra babalığı tadanlar Babalar Günü’nde buluştu

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, Babalar Günü dolayısıyla hastaları ile birlikte anlamlı bir kutlamaya ev sahipliği yaptı. Kutlamada;

uzun süre baba olmayı bekleyen babalar, 40-50 yaşından sonrababa olanlar, uzun bir süre erkek kısırlığı tedavisi görüp tek embriyo sayesinde baba olanlar,

genetik sorunlar sonucu sürekli bebek sahibi olamayan babalar, şu anda eşi hamile olup baba olmaya gün sayan baba adayları, eşi 4 saat önce doğum yapan heyecanlı taze baba; babalığa giden yolda ‘Geleceğimiz Çocuklarımızdır’ ilkesi ile bir araya geldi. Mutluluk gözyaşlarının sel olup aktığı, sohbetlerin edildiği, çocukların kaynaştığı güzel bir Babalar Günü kutlaması yapıldı.

Mucizelerle spiritüalist yaşama geçişin öyküsü

Ayşe Nur BAKIM: İlk defa Kozmik Enerji seansı alarak mucizeler yaşamaya başlamıştım. Başta sadece kendim için almıştım eğitimi. Ancak insanlara dokunmayı seven tarafım, beni bu alana yöneltti. Böylece 7 yıldır da bu alanlarda profesyonel olarak hizmet veriyorum. enerjinin tek başına yetmediğini fark ettiğim için, Nefes Koçluğu, Hipnoz, Quantum Koçluğu, EFT, Yaşam Koçluğu, Numeroloji, NLP gibi eğitimleri de almaya başladım. Bu yaşadıklarımı ve eğitimlerimi sizinle Atürk Tv ve Youtube kanalımda paylaşacağım.

YAZI MÜJDELEYEN BİR DOKUNUŞ:PELLINN PARIS NO.29

Kokusunda yaratıcılık ve tutkuyu bir araya getiren ve dünyanın en kaliteli esanslarının üreticisi Givaudan Paris imzasını taşıyan PELLIN PARIS No.29, benzersiz çiçek ve meyve özlerini bir araya getiriyor. Egzotik mandalina ve portakal özleriyle pozitif duyguları uyandıran PELLIN Paris No.29,sümbülteber, leylak ve hanımeli çiçeğinin rahatlatıcı esintisini nektari ile harmanlayarak yaz mevsimini müjdeliyor.

ÜNLÜ İSİMLER SAĞLIKLI YAŞAM DAVETİNDE BİR ARAYA GELDİ

"Geleceğin Sağlık Anlayışı" mottosuyla Ataşehir’de hizmet veren Well World Aesthetic & Longevity Clinic, önceki gün ‘Longevity’ buluşmalarının dördüncüsünü ünlü isimlerin de katılımıyla gerçekleştirdi. Dr. Burak Tuncer ev sahipliğindeki davette misafirler, sağlıklı ve uzun yaşama dair bilinmeyenleri öğrendi.

Davete katılan isimler arasında; Yılmaz Vural, Emel Yıldırım, Güzel Kurşun, Elif Akyazıcı Girgin, Belma Ünal, Eylem Öner, Emine Yurttaş, Esra Çam, Betül Doğrusoy, Dilek Yurttaş, vardı.





TATİLİNİZİ SAĞLIK DOPİNGİNE DÖNÜŞTÜRÜN

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, beslenme alışkanlıklarında ve yaşam tarzında yapılacak değişikliklerin yanı sıra güneşle kurduğumuz ilişkiyi de güçlendirerek tatil günlerinin bir “sağlık dopingi”ne ve “stresten arınmaya” dönüştürülebileceği ile ilgili tavsiyelerde bulundu.

Tatil günlerinin D vitamini rezervini doldurmak için bir fırsat olduğunu söyleyen Dr. Ümit Aktaş, “Tatil günlerini D vitamini rezervinizi doldurmak, stres seviyenizi azaltmak için bir fırsata çevirin. Stresin bağışıklık sistemini çökerttiğini, hastalıklara zemin hazırladığını biliyoruz. Sık sık nezle, grip gibi hastalıklara yakalanıyor, kendinizi halsiz ve bitkin hissediyorsanız sorumlunun kronik stres olması büyük ihtimal” dedi.

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Dr. Ümit Aktaş, yaz tatilinin daha huzurlu geçirilmesi için stres seviyesini azaltmaya yardımcı olacak öneriler paylaştı:

Bu tatil bol bol hareket edin

Denize girin, yüzün, her fırsatta yürüyüş yapın. Egzersiz, mutluluk hormonları olarak da bilinen serotonin ve dopamin üretimini artırmanın en etkili yoludur. Bu etkinin tatil sonrasında da devam etmesi ve daha hareketli bir yaşam sürmek için bir karar alın.

Folik asit zengini yiyeceklerle beslenin

Folik asit, dopamin ve serotonin hormonlarının yapımında önemli bir rol üstlenir. Balık, yumurta, badem, ceviz, dereotu gibi yeşil yapraklı sebzeler bol miktarda folik asit içerir.

C vitamini zengini besinler tüketin

Limon, yeşilbiber, domates, roka, maydanoz, çilek gibi C vitamini zengini besinleri tüketmeye özen gösterin. C vitamini, stres hormonu (kortizol) seviyesini düşürerek kendinizi daha huzurlu ve daha dingin hissetmenizi sağlar.

Güneş terapisiyle D vitamini rezervinizi doldurmanın tam zamanı!

“Vücutta pek çok metabolik fonksiyonda başrol oynayan D vitamininin ömrü uzattığını, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve tüm kanserlere karşı koruyucu etkisi olduğunu artık biliyoruz” diyen Dr. Ümit Aktaş, eksikliğinin halsizlik, kas ağrıları, unutkanlık, depresyona eğilim ve güçsüzlük gibi semptomlarla kendini gösterdiği bu hayati vitaminden faydalanabilmek için tavsiyelerde bulundu.