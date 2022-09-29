Dinçer KARACALAR

Boyun estetiğinde son uygulamalar

BOYUN ve DEKOLTE GENÇLEŞTİRME

Boyun Estetiği ile ilgili olarak Estetik ve Plastik Cerrah Op. Dr. Eser Aydoğdu’dan bilgi aldık.

Sosyal medyada fotoğrafların oldukça sık paylaşılması ve bu neden ile kişilerin oldukça fazla kendilerini incelemesine sebep olmaktadır. Ve boyun bölgesi ve gıdı bölgesi ise fotoğraflarda en çok göze çarpan bölgelerden olduğu için son zamanlarda estetik cerrahide fazlasıyla talep gören uygulama alanlarıdır. Özellikle yüz bölgesinde gençleştirme yaptıran kişiler boyun ve dekolte bölgelerini ihmal ettikleri için, yine yaşları dışarıdan bakıldığında anlaşılmaktadır.

Boyun estetiği ve gençleştirilmesi ve düzgün hale getirilmesi zor bir bölgedir. Soruna yönelik tedaviler ve önerilen ürünler ile tedavisi mümkündür.

Boyun bölgesinde sık karşılaştığımız sorunlar;

- Gıdı bölgesinde yağlanma

- Gıdı bölgesinin sarkması

- Boyun bölgesindeki ince çizgiler

- Boyun bölgesinde kasların aşırı belirginleşmesi

- Dekolte bölgesindeki çizgilenmeler

- Boyun, gıdı ve çene bölgesinin komple sarkması

Genetik unsurlar, fazla miktarda kilo alıp vermek, kollajen kaybı güneş ve yaşlanmak insan derisinde gevşemelere sebep olan etkenler arasında yer almaktadır. Boyun bölgesinde oluşan gevşeme ve sarkma, yüzümüzün, boynumuzun şeklinin de bozulmasına neden olmaktadır.

Boyun estetiğinde yaptığımız uygulamalar;

- Yüz ve boyun germe

- Fokuslu ultrason ile boyun toparlama

- İple boyun askılama

- Gençlik aşısı, Kollajen Aşısı

- Mezoterapi ilaçları ile gıdı yağının eritilmesi

- Radyofrekans ile boyun sıkılaştırma

- Botoks uygulamaları ile boyun kırışıklıklarının açılması

- Dolgu ve Hyaluronik asit ile dekolte bölgesinin ve gıdı bölgesinin toparlanması

- Kök hücre uygulaması, Fibrocell

- Dermapen

- Dermaroller uygulaması

- Lazer Lipoliz, Vaser Lipo

- Liposuction

Parle Beauty’de fit günler!

Yaz bitse de izleri hala sürüyor. Özellikle de tartıya çıktığımızda bedenimizde! Ama paniğe gerek yok, Parle Beauty'de 30-45 dakikalık seanslarla sonbahara fit bir 'merhaba' diyebilirsiniz.

Kim fit ve sağlıklı bir vücuda sahip olmak istemez ki? Özellikle de yaz aylarında uzayan akşam yemeklerinden sonra aldığımız kilolardan kolayca kurtulabilmek mümkünken... Parle Beauty'den Estetisyen Ece Karabulut'un bu konuda oldukça pratik önerileri var.

Estestisten Ece Karabulut, son teknolojik zayıflama cihazlarının her birinin ayrı özelliği olduğunu ve vücut tipine göre diyetle desteklendiğinde 2-4 beden arası incelme sağladıklarını söylüyor.

SlimX; vakumlu radyofrekans özelliği ve yüksek ses dalgalarıyla bölgesel zayıflama ile vücut şekillendirmede en etkili çözümdür. Çalışma prensibi vücuttaki yağları parçalama ve sıkılaştırmadır. Tek seansta 3-12cm incelme sağlar. Kişinin ihtiyacına göre seans sayısı belirlenmektedir.

EMShape; elektromanyetik dalgalar yaratarak derinin altına iner ve bölgedeki kaslara ulaşır. Bu bölgede spor ile yapılamayacak kadar kasılma yaratarak vücut sıkılaştırma sağlar. Daha fit olmak isteyen, daha sportif ve kaslı görünmek isteyenlerin 1 numara olarak tercih ettiği bir sistemdir. Özellikle spora gitmeye üşenenler, vakti olmayanlar ve tek seferde çok daha fazla etki görmek isteyenler için biçilmiş kaftandır. Bölgedeki kas miktarını %18 arttırırken yağları ise %21 azalttığı bilimsel olarak kanıtlanmış bir yöntemdir. Kişinin ihtiyacına göre seans sayısı belirlenmektedir.

Öğrenciler eğitimleri için İngiliz okulları ile bir araya geldi



İngiltere'nin köklü okullarının geçtiğimiz gün Shangri-La Bosphours otel de öğrenci ve aileleri ile bir araya geldi. Organizasyon İngiltere nin önde gelen okullarını bir araya getiren, Banas Mac Farlane Eğitim şirketinin uzman danışmanı Nihan Alyanak ev sahipliğinde gerçekleşen bu davette, iş,sanat ve cemiyet hayatının sevilen simalarından Gülay Kamaz ise Londra'nın önde gelen emlak devi Chestertons ile katılarak yer aldı. Nihan Alyanak, " Ingiltere nin onde gelen okullarını böyle bir konferans yaparak aileler ile buluşturuyor ve daha iyi bir eğitim için seçenek yaratıyoruz. Seçimlerini aileler çocukları için en iyisi hangisi ise kendileri karar alıyorlar. " diye açıklama da bulundu.





Nazende Öksüz Özdemir’in ilk kitabı “Aynaya Bakma Cesareti” Remzi Kitabevi tarafından yayımlandı.

Birbirinden çarpıcı ve bir o kadar tanıdık yaşam öykülerinden ilhamla çeşitli kurgu hikayeleri kaleme alan yazar, dinlediklerinin kendi iç dünyasındaki dönüştürücü etkisini de cesaretle dışa vuruyor.



Anne baba ihmali sonucu yetişkinlik yıllarını sarsan ruhsal depremler…

Aşırı yemek yemenin bir acı giderici haline gelmesi…

Tüm bağları dinamitleyen bağımlılıklar…

Panik ataklarıyla esarete dönüşen hayatlar…

Kah bir psikiyatri hastanesinde kah psikoterapi odasında yaşanan yüzleşmeler…



Mesleğine duyduğu sevgiyi ve özeni satırlarına yansıtan Nazende Öksüz Özdemir, okurun psikolojiyle ilgili sorularına, anlattığı hikayelerle yanıt veriyor.





Bebeklerde gelişimi desteklemek için yüzme

Yüzme insan vücudundaki bütün kas gruplarını en etkili şekilde çalıştırabilecek aktivitedir. Özellikle hayata yeni başlayan bebeklerde bu tarz su aktiviteleri oldukça faydalıdır. Dokuz ay boyunca anne karnında su yaşamından gelen bebekler, vakit kaybetmeden eğitimlere başlandığında yüzmeye çok daha hızlı adapte oluyorlar.

Bebeklerde yüzme eğitim 21. günden itibaren başlayabilir

Hem fiziki hem de ruhsal olarak bebeklerin gelişimine oldukça katkı sağlayan bu su aktivitelerine, uzman eğitmenler kontrolünde bebeklerin 21. gününden itibaren başlanabilmektedir. İlk aylarda başlanan bu eğitim ince ve kaba motor gelişimini hızlandırır. Motor gelişimi artan bebekler hayata daha kolay adapte olmaya başlar ve daha özgüvenli olurlar.

Bebeklerde yüzmenin faydaları saymakla bitmiyor

Yüzme bebeklere sadece fiziksel olarak katkı sağlamakla kalmıyor. Bebeğin varsa gaz sorunlarında etkili bir çözüm, yeme ve uyku konusunda iyi bir düzenleyicidir. İhtiyaçları sağlıklı bir şekilde karşılanan bebekler daha mutlu bireylere dönüşüyorlar. Böylelikle güvenle bağlanan bebek ve ebeveyn ilişkisi oluşuyor. Uluslararası sertifikalara sahip uzman eğitmen Nazlı Denge, bebeklerde erken dönem su aktivitelerinin katkısının büyük olduğunu belirtiyor.

Özel gereksinimleri olan çocuklar için en ideal aktivite yüzme

Tüm kas gruplarını çalıştıran yüzme, özel gereksinimli çocuklar için de oldukça etkilidir. Uzman eğitmen Nazlı Denge, yüzmenin serebral palsi, brekial pleksus, otizm, down sendromu gibi son zamanlarda sıkça karşılaştığımız tanısı konulmamış kas rahatsızlıklarının etkilerini azaltmada önemli rol oynadığını ve gelişimlerin yüzme ile desteklenmesini önermektedir.



TÜRKİYE’NİN YENİ GLOBAL KOZMETİK MARKASINA MUHTEŞEM KUTLAMA!



Türkiye’nin yeni global kozmetik markası, Şerefiye Sarnıcı’nın büyülü atmosferi eşliğinde güzellik tutkunlarına tanıtıldı. Güzellik ve kozmetik sektörüne yeni bir bakış, profesyonellik ve kalite getirmek amacıyla yola çıkan ve yıllara dayalı tecrübesiyle bu alandaki başarısını kanıtlayan Chic Nail Beauty and Cosmetic, üretimini artık Türkiye’de gerçekleştirecek.



Uzun yıllardır güzellik ve kozmetik sektöründe bulunan iş insanı Burcu Güzel Davud’un kurucusu olduğu Chic Nail Beauty and Cosmetic, 5. Yılını Şerefiye Sarnıcı’nda görkemli bir davetle kutladı. Medya, magazin ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin de hazır bulunduğu gecede aynı zamanda Türkiye’nin yeni global kozmetik markası “Chic Nail”in de tanıtımı gerçekleştirildi.

ÜRETİMİ TÜRKİYE’DE YAPILACAK

Güzellik ve kozmetik sektörüne yeni bir bakış, profesyonellik, sağlıklı ve kaliteli hizmet getirmek amacıyla yola çıkan Chic Nail Beauty and Cosmetic, üretimini artık Türkiye’de gerçekleştirecek. Türkiye’de üretimi yapılan ürünler Dünya’ya ihraç edilecek.





ESTETİK VE GÜZELLİK UYGULAMALARININ GÜVENİLİR İSMİ: CLINIC SBB

Tüm dünyada estetiğe olan ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Teknolojik gelişmeler, estetik algısındaki değişimler, estetik operasyonların artık daha ulaşılabilir hale gelmesi... Tüm bu sebeplerle estetik ve güzellik uygulamaları herkesin hayatında önemli bir yer bulmaya başlıyor. Bu konuda dünyadaki trend ise doğallıktan yana devam ediyor. Teknolojik gelişmeler sayesinde de doğallık modası kolayca desteklenebiliyor. Bu son teknolojilerin ve gelişmelerin, güvenilir bir şekilde uygulandığı adres ise Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu’nun kurucusu olduğu Clinic SBB...

Kişiye özel planlanan operasyon süreci...

Medikal Estetik, Estetik Cerrahi ve Wellness olmak üzere üç başlık altında hizmet veren Clinic SBB, başarılı estetik ve güzellik operasyonlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Her danışana özenle ve samimiyetle yaklaşılan Clinic SBB’de tüm operasyon süreçleri kişiye özel hazırlanıyor. Danışanların doğal ve bütünsel güzelliğinin korunmasının en önemli nokta olduğunu belirten Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu, onları en iyi ve en güzel görünümlerine kavuşturmak için özenli ve titiz davranılması gerektiğini belirtiyor.



Ameliyatlı yöntemler mi daha etkili, ameliyatsız yöntemler mi?

Günümüzde estetik operasyonların gerçekleştirildiği tek yöntem ameliyatlar değil... Ameliyatlı operasyonlar yaygın olarak kullanılsa da alternatif cihazlar ile yapılabilen operasyonlar da revaçta... Dünyadaki en güncel gelişmeleri takip eden ve danışanlarına bunları sunan Clinic SBB kurucusu Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu, “Kliniğimizde danışanlarımıza en uygun operasyonları seçiyoruz. Ameliyatlı operasyonların kalıcılığı su götürmez bir gerçek olsa da, yeni ameliyatsız yüz germe yöntemi Profound, ameliyatsız bir şekilde fazla yağları yakıp bölgesel incelme sağlayan Cutera ID ve danışanlarımızı hayallerindeki karın kasına kavuşturan Cutera Flex, güvenilirliğinden emin olduğumuz ve ameliyatı aratmayan sonuçlar veren yöntemler olduğundan kliniğimizde var olan hizmetler arasında yer alıyor.” diyor.