Dinçer KARACALAR

Doğal Alışveriş Noktası

Ceka Center

Çeka Center memleketimizden tüm ülkeye ürünlerini yaymak amacıyla kurulmuştur. Kurucuları Ege’ Li iki yakın arkadaştır . 2020 yılında pandemi sürecinde sağlığımızın kıymetini daha fazla anlamış olup Çeka Center ‘ ı kurup değerli müşterilerine organik , %100 doğal ev yapımı ürünlerini buluşturma kararı almışlar. Çeka Center ‘ da Ege’nin vazgeçilmezi olan bir çok ürün yer almaktadır. Bunların başında zeytinyağı , pekmez , zeytin , toz biber , kestane , incir ve daha bir çok ürün sizi karşılıyorlar. Ürünlerinin devamına göz atmak isterseniz @Ceka.Center instagtam adresini ziyaret edebilirsiniz. Çeka Center’ın hedefleri dünya çapına açılıp bir çok ev hanımıma ekmek kapısı olmaktadır. Çeka Center ülkemizin her bir noktasına kargo ile ürünlerini sizlere ulaştırıyor ve yemedikleri hiçbir ürünü raflarına koymuyor.

ÇİNİ MÜREKKEBİ USTASI RESSAM PINAR TINÇ’TAN

“YUVAYA DÖNÜŞ”

Ressam Pınar Tınç, pandemi sürecinde herkesin evde olduğu dönemde ürettiği yeni eserlerini “Home Coming- Yuvaya Dönüş” sergisiyle gün yüzüne çıkartıyor

Sergi, sanatçının, Hint Okyanusu’ndaki La Réunion adasında geçirdiği beş yıldan sonra Türkiye’ye dönüşünü merkeze alıyor

“Home Coming” sergisi, 14 Ocak – 14 Şubat tarihleri arasında Arnavutköy Art Gallery Istanbul’da sanatseverlerle buluşacak.

Linens ile odalarda yeni yıl ışıltısı…



Kalitesi ve modern çizgisiyle evlere renk katan Linens, yeni sezon koleksiyonunda yer alan kış temalı nevresim takımını, evine yılbaşı enerjisini taşımak isteyenlerin beğenisine sunuyor. Sevdiklerine yılbaşı hediyesi arayanlar için de pek çok seçeneğin yer aldığı koleksiyonlarıyla Linens, yeni yılda da evleri güzelleştiriyor.





Miray Daner’den Cheetos için eğlenceli şarkı

Ünü oyuncu Miray Daner ve Cheetos renkli bir proje için bir araya geldi. Oyunculuğu ve sesiyle son dönemde dikkat çeken Miray Daner hem şarkı söyledi hem de klip çekiminde yer aldı. Cheetos’un sevilen karakteri Chester’la da ile bir araya gelen Miray Daner’in çekimler sırasında oldukça keyifli olduğu gözlemlendi. Dijital platformlarda 24 Aralık tarihinde yayınlanacak olan video klibin büyük ses getirmesi bekleniyor.

Setten önce Adem Terzi'ye

Perşembe akşamları atv’nin zirvedeki dizisi Bir Zamanlar Çukurova’ya dahil olan yakışıklı oyuncu Furkan Palalı imaj yeniledi. Furkan Palalı’nın yeni imajına beğeni yağdı. Ünlülerin kuaförü olarak bilinen Adem Terzi ile çektiği fotoğrafı takipçileri ile paylaşan Palalı, "Önce Adem Terzi sonra set" notunu düşmeyi de ihmal etmedi. "Hayranlarım sürekli saçlarımla ilgili yorumlar yapıyor. Ben de onların merakını gidermek istedim" diye konuştu.

Yeni şarkı öncesi ödül aldı



DMC Müzik'ten çıkan 'Kalbince' albümüyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Tuğba Ünal, önceki gün gerçekleşen Altın Zirve Ödülleri'nde 'Yılın Parlayan Pop Yıldızı' ödülünün sahibi oldu.

Başarılı çıkışını ödülle taçlandıran Tuğba Ünal, ödülüyle poz verirken, "Yeni şarkım 'İzler Durur' çok yakında çıkıyor. 2021'de de ödülleri toplayacağım" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

ONUR SUYGUN 'DAN YENİ COVER

Mağusa Limanı

Avrupa ve Türkiye gündeminde uzun süre yer alan , performansları ve single çalışmaları ile dikkat çeken , Dj Onur Suygun ‘’Mağusa Limanı’’ adlı halk türküsünü coverladı. Mağusa Lima’nı Yusuf Öztürk yapımcılığı’nda Goed Music etiketi ile Netd Müzik Youtube kanalında yayınlandı.





Altın serumun mucidinden cilt bakımına altın dokunuş

Kadınların gözde markası SİNOZ, altın bakım serisini genişletiyor. Sektörde ilklerin temsilcisi SİNOZ, efektif ürünlerine Sinoz 24K Altın Göz Çevresi Bakım Serumu ekledi.

Tony: "Türkiye ikinci vatanım"

5 senedir Türkiye'de modellik yapan Belçikalı model Tony "Türkiye aşığıyım, Türk kültürünü çok seviyorum ve Türkiye'nin Avrupa'daki gönüllü turizm elçiliğini yapıyorum" dedi.

Işın Karaca gazinosu bu yılbaşı perdelerini açıyor | İyilik bulaşıcıdır ana teması

Türk pop müziğinin en önemli ve özel kadın vokallerinden Işın Karaca, dünyanın en önemli sorunu pandemide de üretmeye durmadan hizmet ettiği müzik sektörü için devam ediyor. Yılbaşı günü madem sevdiklerimizle sahnede buluşamıyoruz o zaman biz onların evine sahne kuralım fikri ile yola çıkılan #eveğlence projesi, 9 aydır çalışamayan müzik sektöründeki maddi yardıma ihtiyacı olan tüm müzisyenlere nefes olma hareketi.

'Süslenin, sofralarınızı kurun ve kendinizi bizlere emanet edin. Programın başından sonuna kadar, tam bir yılbaşı eğlencesi hazırladık' diyen Işın Karaca 31 Aralık akşamı 21:30-00:30 saatleri arasında, biletix'te gazinosunun perdelerini sürprizleri ile açıyor. Türk sanat müziğinden pop'a, arabeskten latin müziğine kadar uzanan geniş bir repertuvar hazırlayan Işın Karaca ve arkadaşları, karantina yılbaşına renk getirecek.

HONOR Magic Earbuds ayda sadece 55 TL!

Hibrit Aktif Gürültü Engelleme (ANC) teknolojisiyle çevre gürültüsünü 32dB’ye kadar engelleyen HONOR Magic Earbuds, Vodafone Kaçmaz Kırmızı Kampanyası kapsamında tarifeye ek aylık 55 TL’ye, 12 ayda ödeme kolaylığıyla sunuluyor.

2021 KIŞINDA TRİKOLAR ŞIKLIK YARIŞINDA

Kumaşlarında kullandığı inovatif çözümler ve ince düşünülmüş tasarım detayları ile moda tarihinde iz bırakan Brooks Brothers; kışa triko kazak ve hırkaları ile damgasını vuruyor.