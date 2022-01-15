Dinçer KARACALAR

Çılgın Cenk "Şimdi sıra bende" diyor

Bir dönem Sibel Can, Ebru Gündeş, Ayhan Aşan, Güllü gibi bir çok ünlü ismin vokalistliğini yapan Çılgın Cenk, sahne performansı ve kendine has tarzıyla büyük ilgi görüyor.

Alaturka, Türk sanat müziği ve fantezi tarzı şarkılarıyla müzik severlerin gönlünde taht kuran Çılgın Cenk, "Yıllardır müziğin içinde olmama rağmen henüz bir albüm çıkarma şansım olmadı. Biraz geç olsa da çalışmalarına start verdiğim ilk albümümü müzikseverlerle buluşturmayı hedefliyorum" diyor.

KEDİ EVİM ADORE’ DEN

Sokak kedilerini kış mevsiminin zorlu koşullarından koruyabilmek için geleneksel olarak her yıl kış ayları başında Adore Mobilya tarafından düzenlenen #kedievimadoreden Sosyal Sorumluluk Projesi bu yıl da hayvan severlerden büyük ilgi ve destek gördü.

Kendi markası ile 70’in üzerinde ülkeye demonte mobilya ihracatı yapan Adore Mobilya, tüm yıl boyunca biriktirdiği hasarlı ve atıl malzemeleri kedi evleri üretiminde kullanıyor. Biriktirilen bu malzemeleri ticari olarak değerlendirmek yerine, kedi evi üretiminde kullanan Adore Mobilya, hayvan severler aracılığı ile sokak kedilerine soğuk kış aylarında barınak olması için dağıtıyor.

GÜLŞEN CAHİDE PALAZZO’DA EĞLENCE FIRTINASI ESTİRECEK!



Yenilikçi eğlencenin sevilen adreslerinden Cahide Palazzo’da 15 Ocak Cumartesi akşamı Gülşen sahne alacak.



Starların sahnesi Cahide Palazzo, şarkıları ve tarzıyla adından sıkça söz ettiren Gülşen’in keyifli performansıyla misafirlerine keyifli bir hafta sonu yaşatacak.

TUĞBA HATUN'UN KAYBOLAN YILLARI

Sevilen sanatçı Tuğba Hatun, uzun bir aradan sonra Sezen Aksu şarkısı “Kaybolan Yıllar” ile sevenleriyle buluştu. VOCE Müzik çatısı altında ve Selçuk Sal Küçük yapımcılığında Sezen Aksu şarkısına farklı bir bakışla yeniden yorum katan Tuğba Hatun, müzik dünyasına verdiği uzun aradan sonra hızlı bir giriş yaptı.

Yerli sesli kitap platformu Dinlebi meditasyon uygulaması Patika’yı satın aldı

Geçtiğimiz aylarda ikinci yatırım turunu tamamlayan yerli sesli içerik platformu Dinlebi, 200 bin kullanıcılı meditasyon uygulaması Patika’yı satın aldığını duyurdu.

Türkiye’nin en büyük yerli sesli kitap platformu Dinlebi hızlı büyümesini sürdürüyor. Beğenilen meditasyon uygulaması Patika’yı satın alan Dinlebi, uygulama içine eklenecek olan meditasyon içerikleriyle birlikte kullanıcılarına sunduğu deneyimi zenginleştirecek.

FİŞEKHANE’YE MEKSİKALILAR GELİYOR

Aşktan doğan Meksikalı Ranchero, sevgiyle büyümeye devam ediyor. Meksikalı & Türk bir ailenin işlettiği mekan, bu sıcak ülkenin Aztek ve Mayalara kadar uzanan binlerce yıllık tarihini, renkli kültürünü ve dünyaca ün yapmış en özel lezzetlerini şimdi de Zeytinburnu’ndaki Büyükyalı Fişekhane’ye taşıyor.

Zegas’tan Yeni Şarkı “Sakın Ha” İlk Sokak Rapçisi Zegas, Yeni Şarkısını Yayınladı

Rap müziğin en genç ve yetenekli isimlerinden Zegas yeni şarkısı Sakın Ha’yı B/POP etiketiyle yayınladı.

Yeni şarkısı “Sakın Ha” ile ilgili konuşan Zegas, “Hayallerimi yıkan çok oldu ama ben her seferinde daha da hırslandım. Bu şarkıyla kariyerimde yeni bir sayfa açtım, 2022’de birçok şarkıyı daha yayınlayacağız.” dedi.

Uriel’e ‘Nerdesin’ teşekkürü



Seslendirdiği “Nerdesin” şarkısıyla 90’lı yıllara damga vuran Ayşen, eseri cover’layarak günümüz dinleyicileriyle yeniden buluşturan Uriel’e sürpriz bir videoyla teşekkürlerini iletti.

Yayınladığı cover’lara “Nerdesin” ile bir yenisini daha ekleyen Uriel, hem Türkiye’de hem de Avrupa’da büyük ses getirdi. Uriel’in başarısı, “Nerdesin”i 90’lı yıllarda seslendiren Ayşen’in de dikkatini çekti. Ayşen, sürpriz bir videoyla Uriel’e teşekkür etti.

Hem Çok Tarz Hem de Çok Rahat

Levi’s® İlkbahar/Yaz 2022 koleksiyonu, evlerde kaldığımız uzun bir süreden sonra sokağa çıkmanın neşesini ve evde geçirdiğimiz sakin bir günün rahatlığını bir arada yansıtıyor.

Bu sezonda, yumuşak kumaşlar ve rahat siluetler öne çıkarak sokakta da sofistike gözükebileceğiniz parçalarla eşleşiyorlar. 90’ların bakış açısıyla 70’lerin gündelik ve etkileyici tarzından ilham alan, eğlenceli ve geniş renk yelpazesi ile geleceğe merhaba diyen bir koleksiyona hazırmısınız.

Aradığın Destek!

Eczacıbaşı’nın vitamin, mineral ve gıda takviyesi markası Dynavit ailesinin bağışıklık kategorisindeki yeni üyesi içerdiği Vitamin C + Vitamin D3+ Çinko ile bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunarak size ve tüm ailenize aradığınız desteği sunuyor.

OAKLEY, YILDIZ FUTBOLCU KYLIAN MBAPPÉ İLE İŞBİRLİĞİNİ DUYURDU

Oakley®, Paris Saint-Germain forveti Fransız futbolcu Kylian Mbappé ile yıllar sürecek yeni bir ortaklık anlaşması imzaladı. Oakley, henüz 23 yaşında olmasına rağmen kendi alanında büyük bir yetenek olarak kabul edilen Mbappé ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde genç sporcunun sadece futboldaki başarısını değil özel hayatından anları aktaracak. “Be Who You Are” adı verilen reklam filmi Mbappé’nin kariyer yolculuğunu ve kişisel tutumu ile ruhu öne çıkacak.

Sezonun en çok satan kayak pantolonu

Salomon’un kayak uzmanlığından yararlanarak tasarlanan The Brilliant kadın kayak pantolonu, markanın bu sezon en çok satan kayak pantolonu oldu. “Advanced Skin Dry” teknolojisi ve dört yöne esneyebilen aktif kesimiyle fark yaratan The Brilliant, kullanıcıların tüm hareketlerini takip edebiliyor. 20k/20k kumaş pantolonun nefes almasını sağlarken, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen PrimaLoft® Black Eco 60g yalıtım, kullanıcıların ihtiyacı olan sıcaklığı ve konforu sunuyor.

Elif Tongel: Zamansız Modanın Moda olduğu dönemde Erkek ve Kadının aynı anda aynı tarzı giyebildiğini göstermek istedim.



Genelde Unisex Koleksiyon hazırlamayı seviyorum Buda benim bana ait tarzım.

Palozzo Takım Erkek Ve Kadın için 20.yüzyıl dan sonra Salon Takımı Business Takım olarak orataya çıktı. İnsanın doğasında olan düzensizliği yansıtmanın en güzel yolu rengarenk tasarımları yapıp o ruh haline göre istediği zaman istediği rengi seçmek zorunda kalmasın diye harmanlamak en çok sevdiğim kurgu.