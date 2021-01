Dinçer KARACALAR

DOĞAL ALIŞVERİŞ NOKTALARI

PANDEMİ DÖNEMİNDE DOĞAL BESLENME; DIONESSE UŞAK TARHANASI

Uşak tarhanası, vücudumuzun mikroplara karşı dirençli olması açısından oldukça önemli bir besindir. İçeriğinde bulunan doğal mahsüller sayesinde vitaminler ve mineraller yönünden zengindir. Tarhana fermente bir gıda olması sebebiyle probiyotiktir. Üstelik içeriğinde pek çok organik asiti, serbest amino asitleri, mineralleri ve bolca B vitaminini barındırır. Uşak tarhanasının içine katılan ürünler doğallığıyla da farklılık arz etmektedir.

Tarhana zengin bir protein ve vitamin kaynağı olması bakımından küçük çocukların ve yaşlıların beslenmelerinde önemli bir yere sahiptir.

Bay Nihat Zeytinyağları

43 yıldır Ayvalık, Cunbda Adası’nda bir ev sahibi gibi misafirlerini ağırlayan, her yıl menüsüne kattığı mezeler ile Türkiye’de balık restoranlarına ilham kaynağı olan Bay Nihat, şimdi yeni bir marka ile karşımıza çıkıyor. Bay Nihat Ayvalık Zeytin Yağları.

Bay Nihat’ın oğulları Volkan ve Hakan kardeşler babalarından devraldığı bayrağı diğer restoranların ulaşması zor bir seviyeye çıkardı ve tüm Türkiye’de Bay Nihat müdavimleri yaratmayı başardı.

VAHAP AYDOĞAN VE SÜRREALİST BİYOGRAFİLER

Sanat, içselleştirilmiş tüm yaşantıların şu andaki yaşantılarımıza etkilerini ortaya Koyan bilinçaltı yolculuğumuza ışık tutan bir aynadır...

Kişinin hayat hikayesini düşünce dünyasını bilinçaltı süreçlerini düş dünyasını soru cevap olarak imgelerini keşfederek tuvalde hayat bulmalarını sağlıyor sürreal tarzda farklı bir pencere açmaya çalışıyorum ...

Bir yapıta sanatsal bir değer katan, sanat eseri damgasını vuran şey, insan ruhunda uyandırdığı heyecandır." Bu heyecan insan ruhunun şekillenmesindeki en temel yapı taşı olarak görüyorum . Kişiye özel olarak yaptığım çalışmalarda kişi ile tablo arasında bir köprü görevi görüyor imgeleri gerçek üstü bir pencereden inşa etme çabasına giriyorum .

‘‘KİMSENİN GİDEMEDİĞİ YERE’’ GİDEN ADAM

Pandemiden dolayı evlerinde kendini kitap okumaya verenler; Adını Kuvâ-yi Milliye’ci efe dedesinden alan yazar Mehmet Ali Çelikel’den yepyeni bir kitap geldi. ‘‘Kimsenin Gidemediği Yere’’ adlı 19 ayrı öyküyü içinde barındıran bu kitap yazarın bu kulvarda yazdığı üçüncü kitabı kısa sürede sanat düşkünlerinin dikkatini çekti.

TUNA KİREMİTÇİ’DEN ‘ON NUMARA OLAYLAR’

Müzisyen ve yazar Tuna Kiremitçi, Pasaj&Garaj Müzik etiketli yeni albümü “On Numara Olaylar” ile yoluna devam ediyor. Tuna Kiremitçi’nin 29 Ocak Cuma günü yayınlanacak yeni albümünde sözü ve müziği kendisine ait 8 yeni şarkı var. Tuna Kiremitçi; şehir ozanı kimliğinden taviz vermeden akustik müzik ile rock’u, kabare ile arabeski harmanlıyor. Şiirsel şarkı sözleriyle kendi tarzını yansıtıyor.

Şık detaylarıyla fark yaratan çantalar Butigo’da!

Kombinlerin en güçlü aksesuarlarından olan Butigo çantalar, bu sezon da iddialı tasarımları, renk alternatifleri ve modern duruşlarıyla adından söz ettiriyor. Butigo’nun çanta koleksiyonunda; konforlu kullanım sunan sırt çantaları, yıllara meydan okuyan klasik omuz çantaları, şık portföy modelleri ve daha pek çok seçenek yer alıyor.





İYİ ET VE HİJYENİK LEZZETİN EN EŞSİZ HALİ AMASYA ET ÜRÜNLERİ, BİR TIKLA KAPIDA!

Sofraların vazgeçilmezi, her öğünün iştah açan ürünleri; taze et, şarküteri ve sos, Amasya Et Ürünleri güvencesiyle bir tıkla sofralarda yerini alıyor! Zengin ürün gamı, hijyenik paketleme, kendi besisinden ürettiği lezzetli ve güvenilir seçenekleriyle enfes bir lezzet deneyimi yaşatan Amasya Et Ürünleri, Türkiye genelindeki toplam 16 mağazasının yanı sıra amasyaeturunleri adresi üzerinden de ulaşılabiliyor.

TÜRKİYE’NİN YENİ GENÇ SESİ GÜLŞAH KÖMÜR’DEN İLK ŞARKI

Türkiye’nin yeni genç sesini belirlemek amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Vodafone FreeZone Online Müzik Yarışması”nda 11 bin kişi arasından halk oylamasıyla birinci seçilen Gülşah Kömür’ün ilk şarkısı “Çok mu Zor?”, 27 Ocak itibariyle tüm dijital platformlarda yayında!

The North Face Yenilikçi Karbon Fiber Taban Dizayna Sahip VECTIV™ Koleksiyonunu Sunar

Yeni VECTIV™ sistemi, ağırlığı azaltmak ve enerjiyi en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış sekiz koşu ve yürüyüş ayakkabısı ile The North Face'in teknolojisini sunuyor.

Pandemiden Sıkıldı, Canlı Yayına Başladı

Türk Pop müziğinin başarılı ismi İlyas Yalçıntaş, pandemi döneminde sevenleriyle Twitch üzerinden buluşuyor. Kısıtlamalar yüzünden konserlerde dinleyicisiyle buluşamayan sanatçılar bu eksikliklerini dijital dünya üzerinden gideriyorlar.

Gazeteci Ayşegül Ekinci’den ses getirecek kitap projesi

Hollywood yıldızlarıyla yaptığı röportajların yanı sıra politika haberleriyle de dünya gündeminde geniş yankı uyandıran gazeteci Ayşegül Ekinci, çok ses getirecek ilk kitabını okurla buluşturmaya hazırlanıyor. Ekinci’nin üzerinde 3 yıldır çalıştığı eser, çok yakında raflardaki yerini alacak.

Çiftlikten kazandı, sazlarıyla paylaştı

Murat Kurşun, çiftlikte çalışarak kazandığı parayı çalışamayan orkestra arkadaşları ile paylaştı. Süreç itibariyle sahne çalışmaları olmadığından Balıkesir’de ailesiyle çiftlikte yaşayan Kurşun, burada organik tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladıklarına dikkati çekti.