Dinçer KARACALAR

Haftanın Mekanı

Gül Pide Lahmacun Aşkı / TARSUS

Türk Mutfağında geleneksel yöre yemekleri içinde hemen baş köşeye oturan fındık lahmacun bugün bizlerinde konuğu oldu.

Hemen hepimizin severek yediği lahmacun,açılmış hamurun üzerine kıyma,soğan kırmızı biber ve çeşitli baharatlar karışımının sürülerek taş fırınlarda pişirilmesiyle yapılan çok özel bir lezzet.

Tarsus'un kalbinde 1990 yılından beri fındık lahmacunla Tarsus Halkının damak tadına hizmet eden Gül Pide Lahmacun Aşkı lezzetli vakit geçirmek için doğru mekan

İşletmesini Murat Gül’ün yaptığı “ Gül pide lahmacun aşkı ” Tarsus halkının yanı sıra, Türkiye’nin tüm illerine ürün gönderiyor .

GENÇLERE HEM BABALIK HEM ABİLİK YAPIYOR

Ünlü besteci Aşkın Tuna önceki gün iki genç yetenek ile birlikte kahvaltı yaptı. O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Alkan Dalgakıran ile oğlu Tunacan Tuna ile birlikte bir araya gelen Aşkın Tuna gençlerle güzel bir kahvaltı yaparak bol bol sohbet etti.

GurmePack ile bu Ramazan’da hiçbir sofra yemeksiz kalmayacak!

CRC Kurumsal’ın yemek sektöründeki 15 yıllık tecrübesiyle hayata geçirdiği paket yemek markası GurmePack, bu Ramazan’da hiçbir sofra yemeksiz kalmasın diye “Bir Sofra da Sen Kur” kampanyasını başlatıyor. Kampanya kapsamında sokaklarda kurulan iftar çadırlarının yerine, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine iftar yemekleri ulaştırılacak. 2021 yılı için belirlenen 28 TL’lik fitre bedeli üzerinden hesaplanan menülerin yanında 6 çeşit sahur paketi de hediye edilecek.

FLO rengarenk sneaker koleksiyonuyla sezona damga vuracak!

Yıllara meydan okuyan sneaker modası her sezona damga vururken, FLO birbirinden trend modelleri ayağınıza getiriyor. Beyazın yanı sıra pastel tonların ve canlı renklerin yer aldığı rengârenk FLO’nun Sneaker Koleksiyonu, yeni sezonda çok sayıda farklı modelle stilini tutkuya dönüştürmek isteyen kadınları bekliyor.

Dalgalar ve İzler seyirciyi sarsacak

‘Dalgalar ve İzler’ sinema filminin yapımcısı Banu Zorlu, Altın Portakal ödüllü yönetmeni Emre Kavuk, başrol oyuncuları Pelin Karahan, Meral Çetinkaya ve Goncagül Sunar, filmi ön izlemesinde buluştu.

4 hafta süren çekimlerin ardından filmi ilk kez izleyen ekip, sonuçta çok memnun olduklarını söyledi. Pelin Karahan'ın hayat verdiği Suna'nın duygusal hikayesinin anlatıldığı 'Dalgalar ve İzler' çok yakında izleyiciyle buluşacak.

Enes Batur'a büyük şok! YouTube hesabına kısıtlama getirildi.

Türkiye'nin en çok takipçiye sahip YouTuber'larının arasında yer alan Enes Batur, 'Topluluk kurallarını' ihlal ettiği gerekçesiyle YouTube'dan ceza aldı.

Sosyal medya hesabından cezaya itiraz eden Batur "Sinir krizi geçireceğim gerçekten. 5 yıl önce yayınladığım bir video yüzünden ihtar aldım. YouTube'a video yüklemem yasaklandı. Sıkıntıyı çözmeye çalışacağım bakalım dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

MERRELL’IN YENİ PATİKA KOŞU AYAKKABISI

Günlük hayatta, outdoor aktivitelerde ve sportif faaliyetlerde ekstra konfor isteyenlerin markası Merrell, yeni patika koşu ayakkabısı MTL Long Sky ile doğada zorlu parkurların keyfini çıkarmayı sağlıyor.

Serdar Ayyıldız’dan Işıl Işıl Bir Keşif

Son yıllarda milyonlarca dinleyiciye ulaşan projeleriyle tanıdığımız prodüktör Serdar Ayyıldız ve 15 yaşında büyüleyici sesiyle dikkat çeken Işıl Ayman’ın cover projesi “Küçüğüm” tüm beğenileri topladı.

MTN Ekspres, her gün 5 ton baklavayı Türkiye'ye taşıyor

Eşsiz baklava lezzetini müşterilere en hızlı şekilde yetiştirmek için kurulan firma, günlük olarak 3 ila 4 ton arası baklavayı İstanbul ve Ankara’ya taşıyor. Taşınan baklava diğer illeri de kapsadığında günlük 5 tona kadar çıkıyor.

Uzun yıllardır İstanbul ve Ankara’da baklavaya karşı önemli bir talep olduğunu belirten MTN Ekspres Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaan Özkarslı, hem firmaların talebine hem de müşterilerin talebine hızlı bir şekilde cevap vermek için harekete geçtiklerini kaydetti.

Gaziantepli baklavacıların ürünlerini göndermek için çeşitli yollara başvurduğunu ifade eden Özkarslı, “Biz bunun adrese teslimini nasıl yapabiliriz diye düşündük ve bununla ilgili bir teslimat ağını kurduk dedi .

Kadın Oyuncuların Vazgeçilmezi

Tek şube ve profesyonel ekibiyle hizmet veren Sertaç Kolay , ünlü müşterileriyle adından sıkça söz ettiriyor. Kolay'ın en başarılı olduğu yönü ise kadın müşterilerinin yüz ve vücut yapılarına göre imajlarını belirlemek olduğunu açıkça belirtiyor...

Müşterileri arasında Ünlü kadın oyuncular Esra Bilgiç, Sefirin Kızı Dizisinde rol alan İlayda İldir ,Aleyna Solaker, Cemre Baysel ,Sadakatsiz dizisinde oynayan Yeliz Kuvancı, gibi oyuncular Sertaç Kolay'ı tercih ediyor.

EVRENCAN GÜNDÜZ’DEN YENİ ŞARKI

Farklı tarzıyla kaliteli müziği kendine yaşam felsefesi olarak belirleyen Evrencan Gündüz yeni teklisi Sen de İnanma’yı 2 Nisan’da dinleyici ile buluşturuyor. Evrencan Gündüz’ün çevresinde tanık olduğu aşk hikayelerinden esinlenerek yazdığı şarkı seven kalpleri her şeye hazır olmaya çağırıyor…

Ela Yörüklü’den anlamlı kampanya

Ekranların en uzun soluklu dizisi “Arka Sokaklar”da canlandırdığı ‘Ezgi’ rolüyle adından söz ettiren Ela Yörüklü, anlamlı bir kampanya başlattı. Güzel oyuncu, 31 Mart’taki doğum günü vesilesiyle tüm sevenlerini Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı’na bağış yapmaya davet etti.