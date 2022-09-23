Dinçer KARACALAR





Ünlüler ‘Pepsi Yaza Veda’ Partisinde Buluştu

Rol aldığı projelerle geniş kitleler tarafından en beğenilen sanatçılar arasında yer alan Uraz Kaygılaroğlu, 2022 yaz sezonuna marka yüzü olduğu Pepsi reklamlarıyla hızlı bir giriş yaptı. Başarılı bir yaz sezonun ardından Uraz Kaygılaroğlu’nun ev sahipliğinde önceki akşam Soho House İstanbul’da ‘Pepsi Yaza Veda’ partisi düzenlendi.

Aralarında; Akasya Asiltürkmen, Burcu Kıratlı, Emre Yusufi, Cansu Melis Karakuş, Elçin Afacan, Eylül Su Sapan, Meriç Aral, Nesrin Cevadzade, Mert Öcal, Nilperi Şahinkaya, Rıza Kocaoğlu, gibi çok sayıda ünlü ismin katıldığı davette, Uraz Kaygılaroğlu, herkesi yıllardır deneyenlerin tercih ettiği gerçek Pepsi lezzetine davet etti.

Ayşen Birgör'den rengarenk klip

Yayınladığı projelerle son yıllarda adından sıklıkla söz ettiren başarılı ve güzel sanatçı Ayşen Birgör, çok ara vermeden yeni şarkısı “Hatırım Kaldı^” ile müzikseverlerle yeniden buluştu.

Sözü ve müziği Aydan Erdil'e ait olan şarkının düzenlemesinde ise aynı zamanda projenin prodüktörlüğünü de üstlenen Seçkin Özer'in imzası yer alıyor.

Rec Rocero’nun ilk durağı Meksika

Kısa süre önce yeni maxi single'ı "Özlüyorum"u hayranlarının beğenisine sunan Rec Rocero, şimdi farklı bir projeye imza atıyor. Kurtalan Ekspres’in davulcusu, Barış Manço’ nun sahnede “Rec Rocero” diye seslendiği Recep Işık, sevilen şarkılarının yanı sıra farklı alanlarda da YouTube’da sevenleriyle buluşacak. "Rec'in Dünyası" adlı YouTube kanalı açan müzisyen, bundan böyle dünyanın farklı bölgelerine seyahat ederek, yaşama dair konuları, kendi bakış açısı ve yorumuyla işleyecek. Recep Işık, yeni projesini şöyle anlattı: "Sürekli seyahat eden, gezdiğim yerlerde fotoğraf videolar çekmeyi seven biriyim. Onları yakınlarım ve çevremle paylaşıyorum. Tabii birçok seyahatimde de farklı konu ve detayları yakalıyorum. İster istemez seyahat ettikçe de detaylara daha çok ilgim oluyor. Tabii Ustam Barış Manço da ‘7'den 77'ye programında hatta tüm yaşamında seyahat eder, bu konu ve detayları incelerdi. İster istemez bu bize yansıyordu. Şimdi ise alışkanlığımız oldu.

BÜYÜKLER, KIDZANIA’DA ÇOCUKLARIN DÜNYASINA YOLCULUK YAPTI

Gelenekselleşen ‘Büyüklere KidZania’ etkinliği dün akşam, altıncı kez gerçekleştirildi. Gece boyunca hayallerindeki meslekleri deneyimleyen yetişkinler, aynı zamanda keyifli atölyeler, konser ve etkinliklerle doyasıya eğlendi. KidZania İstanbul, Büyüklere KidZania gecesine katılan davetliler için Tohum Otizm Vakfı, TEGV ve Sosyal Ben Vakfı iş birliğiyle 800 imkânı olmayan çocuğu şehrinde ağırlayacağını açıkladı.

AKASYA, LEGO® ŞEHRİNİ KEŞFE DAVET EDİYOR

Birbirinden keyifli etkinliklere ev sahipliği yapan Akasya, 24 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek “LEGO® Şehir Sergisi” ile her yaştan misafiri detaylarına hayran kalacakları bir şehri deneyimlemeye bekliyor.

4 GÜNDE YILDIZ YAĞMURU

Almanya’da ‘Marina Acoustic’ kapsamında gerçekleşecek 4 günlük büyük festivalde birbirinden ünlü isimler sahnede olacak. Dortmund Bergkamen bölgesinin en büyük yat marinasında gerçekleşecek organizasyonda sanatçılar, Back Drop Media imzasıyla büyük sahne şovlarına imza atacaklar. Murat Dalkılıç, Melek Mosso, Ziynet Sali, Zehra, Ekin Uzunlar, Sıla Şahin, Sezer Sarıgöz, Özgür Can Çoban, Ece Mumay ve Aytaç Doğan şarkılarıyla, müzik performanslarıyla birlikte hayranlarıyla buluşacaklar.

Mcdodo artık Apple Yetkili Satıcısı Gürgençler’de!

2018’de Metro İletişim Aksesuarları A.Ş. aracılığıyla girdiği Türkiye pazarında hızla büyüyen Mcdodo, ülke çapında bayilik vermeye hazırlanırken; sektördeki varlığını pekiştirecek bir adım daha atıyor. Mcdodo ürünleri, Eylül ayından itibaren, Apple’ın Türkiye’deki yetkili satış ve teknik servis temsilcisi Gürgençler’in 20 mağazasında satışa çıktı

SONBAHARDA KONSER BAŞKADIR!

Maximum Uniq Açıkhava’da eğlence Ekim ayında da hız kesmeden devam ediyor.

Düzenlediği etkinliklerle İstanbulluların bu yaz en çok tercih edilen konser mekanı olan Maximum Uniq Açıkhava, Ekim ayında birbirinden önemli isimlerin konserlerine ev sahipliği yapacak.





FIRINYA’NIN %100 SİYEZ UNLU EKMEĞİYLE SOFRALAR DAHA SAĞLIKLI...

Bir buğday hikayesi yazarak Türkiye’yi fırın-kafe kültürü ile tanıştıran Fırınya, buğdayın atası olarak bilinen siyez unu ile ürettiği ekşi mayalı %100 siyez unlu ekmeğiyle eşsiz lezzet deneyimi yaşatıyor. Besleyici ekşi maya ve besin değeri açısından zengin olan siyez unu ile hazırlanan ekmek; uzun süre tokluk hissi vererek, formunu korumak isteyenlerin de tercih ediliyor.

KURUTULMUŞ MEYVELERLE ARA ÖĞÜNLER ARTIK DAHA LEZZETLİ...

Organik sertifikalı doğal ürünleri ve sürdürülebilir tarım anlayışıyla tüketicilerinin sağlıklı ve güvenilir gıdaya kolayca ulaşmasını sağlayan Datça Murat Çiftliği, doğal yöntemlerle kurutulan “Karışık Kurutulmuş Meyve” paketiyle hem lezzetli hem de sağlıklı atıştırmalık sunuyor.

SONBAHAR SILVERLINE AVANTAJLARI İLE GELDİ

Yeni yaşam tarzıyla birlikte evlerde konfor ve fonksiyonellik vazgeçilmez olurken, estetik ve tasarım da önem kazanıyor. Yenilikçi ve teknolojik ürünleriyle mutfağı evin keyifli buluşma noktasına dönüştüren Silverline, avantajlı fiyatlarla tüketicinin tercih ettiği ürünler arasında kombin yapabileceği, ihtiyacı olan seti oluşturabileceği sonbahar kampanyasını başlattı.





Peros ve Esra Erol’dan misss kokulu lansman

Peros, yeni “Soft Konsantre Yumuşatıcı” ve “Doğanın Hediyeleri Sıvı Sabun” serilerini, marka yüzü ve elçisi Esra Erol’un ev sahipliğinde basın, cemiyet ve iş dünyasının katılımıyla gerçekleşen bir etkinlikte tanıttı. “Peros Buradan Geçmisss” temasıyla düzenlenen etkinlikte, tüm mekan ürünlerin formülünde kullanılan rengarenk, çeşit çeşit ve miss gibi çiçeklerle donatıldı.

Şarkılarını 2500 Rakımda Yazıyor

Başarılı müzisyen Davut Öner, yeni teklisi "Eylül" ile yarın müzikseverlerle buluşuyor.

Küçüklüğünden bu yana enstrüman çalan ve müzikle hep iç içe olan Davut Öner, kendi yazıp bestelediği şarkılarla müzik dünyasında adından söz ettiriyor. Müziğin yanında doğayı da çok seven ve hayatının büyük bir kısmını doğada geçiren Öner, en güzel eserlerini de burada yazdığını dile getiriyor.

Trekking sporuyla yakından ilgilenen ve bolca dağ yürüyüşüne giden başarılı müzisyen "Eylül" isimli şarkısını da bir dağ yürüyüşü esnasında yazmış. Yaklaşık 2500 rakımda yeni şarkısını yazıp bestelediğini söyleyen Davut Öner, “Doğa, benim en büyük ilham kaynaklarımdan biri.” dedi. Sözü ve müziği Davut Öner'e düzenlemesi Ferhat Deler'e ait olan "Eylül", 21 Eylül Çarşamba günü tüm dijital platformlarda yayında olacak.