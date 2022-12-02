Dinçer KARACALAR

Artois Cadde ile benzersiz bir gastronomi yolculuğuna hazır olun

Kadıköy’ün en gözde semtlerinden Caddebostan’a zengin menüsü, eşsiz tatları ve enerji dolu atmosferiyle yepyeni bir mekan : ‘’Artois Cadde’’.

Menüsünde alanında uzman şeflerin hazırladığı seçkin örnekleri buluşturan Artois, dünya mutfağına tutkusu ve özgünlüğü ile yön vermiş Hazer Amani Şef’in keyifli sunumları ve farklı lezzetleri ile misafirlerini benzersiz bir gastronomi yolculuğuna davet ediyor.





Paylaşılacak Yeni Hikayelere Sıcaklık Katacak Mont Koleksiyonu Lumberjack’te!

Spor ve outdoor giyim koleksiyonlarıyla dikkat çeken Lumberjack, soğuk kış günlerine sıcacık Mont Koleksiyonu’yla konfor katıyor. Paylaşılacak yeni hikayelerin eşlikçisi olacak koleksiyon, spor şıklık seven kadın ve erkeklerin radarına takılacak!

Vidyodan’dan Türkiye’de Bir İlk: Canlı Yayın İndirim Festivali!

Türkiye’de canlı yayından alışverişin öncüsü olan Vidyodan, bir ilke daha imza atıyor. Türkiye’nin ilk “Canlı Yayın İndirim Festivali” ile yeni yıl öncesinde en beğenilen ürünlerde indirim fırtınası kopacak! 7 Aralık 2022 Çarşamba günü düzenlenecek tek günlük festivalde; kablosuz dikey süpürgeler, air fryer’lar, şarj edilebilir diş fırçaları, tava setleri, mutfak gereçleri, makyaj ve kişisel bakım ürünleri gibi binlerce ürün yüzde 90’a varan indirimlerle sunulacak.

Costa Coffee’nin Kahve Kokusu Beşiktaş’ı sardı!

Türkiye’ye Boyner ile gelerek kısa sürede kahvenin sevilen adresi olan Costa Coffee’nin İstanbul’daki üçüncü ve en büyük noktası Beşiktaş’ta açıldı.

Avrupa’nın en büyük kahve zinciri Costa Coffee, İstanbulluları enfes kahve seçenekleri ve lezzetli atıştırmalıklarıyla buluşturmaya devam ediyor. İstanbul’da ilki Boyner Cadde’de, ikincisi de Boyner Pangaltı’da açılan Costa Coffee’nin üçüncü noktası ise Beşiktaş oldu. İstanbul’un en merkezi noktalarından biri olan Beşiktaş’ta 200 m2’lik geniş bir alanda açılan Costa Coffee, kahve tutkunlarını eşsiz çekirdekleriyle hazırlanan kahve çeşitleri ve keyifli ortamı ile buluşturuyor.

REİS 40. YILINI KUTLADI

Mücevher dünyasında sade ve minimal dokunuşlarla göz kamaştıran tasarımlara imza atan Reis, 40. Yılını ve değişen kurumsal yüzünü, seçkin misafirlerin katıldığı özel bir davet ile kutladı.

Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Gündoğdu ve Alihan Gündoğdu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen lansmana Pervin Ersoy, Gamze Saraçoğlu, Eylem Şenkal, Gizem Hatipoğlu, Rachel Araz, Nora & Talya Kalpakçıoğlu, Beste Yurttaş ve daha çok birçok isim katıldı.

O ÇOCUKLARIN KAHRAMANI : ÇOCUKLARIN DİLARA ABLASI

Okudu büyüdü medya sektöründe çalışmaya başladı ve köyündeki çocukların Dilara ablası oldu. Memleketi Şile’nin köy okullarındaki kütüphaneleri kitaplarla dolduran Dilara İncebacak , başarıdan başarıya gidiyor. Her çocuğun okumaya hakkı olduğunu düşünen Dilara, “ Bir çocuk okursa dünya değişir” adlı sosyal sorumluluk projesiyle çocukların hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Yeni okul projelerine imza atan Dilara , memleketinde tüm köy okullarını kitaplarla dolduracağını söylüyor.

TÜRKİYE'NİN İLK FİLM ÖDÜLLÜ MEKANI: "RUINS"

Eğlencesi, birbirinden renkli etkinlikleri, konuklarını tarih yolculuğunda hissettiren otantik atmosferi ile geçtiğimiz yaza damga vuran Ruins Bodrum, son olarak hayata geçirdiği "RUINS" sanat filmi ile adından söz ettiriyor.

Emir Mavitan yçnemenliğinde, Nurçe Erben prodüktörlüğünde hazırlanan ve başrollerini Birand Tunca ve Gülcan Arslan'ın yer aldığı "Ruins" filmi, Amerika'da düzenlenen Seattle Fashion Film Festivali'nde Best Picture, Best Actor ve Best Hair & Makeup olmak üzere 3 ayrı dalda ödül aldı.

TİMSAH SEVERLER İÇİN EN ÖZEL YILBAŞI HEDİYELERİ

Zamansız klasikleri yenilikçi tasarım bakış açısıyla yeniden yorumlayan Lacoste, yaratıcı hediye önerileri sunmaya yeni yıl heyecanı ile devam ediyor.

Yılbaşına sayılı günler kala Fransız moda evi Lacoste, timsah severler için birbirinden özel ve renkli hediye seçenekleri sunuyor. Kurulduğu günden bu yana, ikonikleşen timsah logosuyla moda tarihinde zamansızlığı temsil eden Lacoste, bu yılbaşı sunduğu hediye seçenekleri ile; akılda kalıcı ve en özel hediyelerin adresi olmaya aday. Marka DNA’sında yatan tasarım mirası ve yenilikçi bakış açısı yeni yıl hediyelerinin ilhamını oluşturuyor.

“Sonbahar Rüzgarları”na Rec Rocero yorumu

En son “Özlüyorum” adlı maxi single’ını beğeniye sunan Rec Rocero, şimdi de yepyeni bir çalışmayla hayranlarının karşısına çıktı. Işık, daha önce Hüner Coşkuner, Ajda Pekkan ve Emre Altuğ gibi ünlü isimlerin de seslendirdiği “Sonbahar Rüzgarları” adlı şarkıyı yeniden yorumladı. Sözü Erkan Yurdaer, müziği Yıldırım Gürses imzası taşıyan şarkının aranjesini Eser Taşkıran yaptı. Rec Rocero, şarkının klibi için de kamera karşısına geçti. Sonbaharda aşkın duygusallığını tasvir eden klibin yönetmenliğini İmre Haydaroğlu üstlendi. Ünlü müzisyen, şarkıyı ve klibini yıllar önce kaybettiği, Barış Manço’nun da uzun yıllar vokalisti olan eşi Paula’ya ithaf ettiğini söyledi. Video klip Rec’in Dünyası YouTube kanalında yerini aldı.

Maher Zain’den Dünya Kupası’na özel şarkı

Türkiye hayranlığıyla da bilinen dünyaca ünlü Müslüman şarkıcı Maher Zain, Dünya Kupası’na özel şarkı hazırladı. “Tahayya” (Hazır Olun) adlı şarkı, müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Seslendirdiği Türkçe şarkılarla Türkiye’de geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisini sık sık “Reis’i seviyorum” diyerek dile getiren Lübnan asıllı İsveçli sanatçı Maher Zain, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası için özel bir şarkı hazırladı. ‘Hazır olun’ anlamına gelen “Tahayya” adlı şarkı, klibiyle birlikte müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

MANDARIN ORIENTAL BOSPHORUS, ISTANBUL ‘MO’ TALKS’ İLE İLHAM VERİCİ KONUŞMACILARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

200 metre Boğaz cephesi, asırlık Naile Sultan Korusu ve tarihi Kuruçeşme sokaklarıyla Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul farklı disiplinlerden önemli isimleri ağırlayacağı MO’Talks etkinliklerinin ilkini gerçekleştirdi. MO’Talks, 7.sanat sinema ile başlattığı serinin ilkinde başarılı yönetmen Berna Gençalp’i ağırladı.

Yeni Yılda Sevdiklerinize En Özel Hediye Arzum Shake’N Take

Yeni yılda sevdiklerinize meyve kokteylinden smoothie’ye, detoks karışımlarından buzlu kahveye birbirinden lezzetli ve sağlıklı içecekler hazırlayabilecekleri Arzum Shake’N Take Kişisel Blender hediye edin.

ÖDÜL MUTLULUĞU

‘Geçmiş Olsun’ şarkısıyla müzik dünyasında fırtınalar estiren Umut Açıkgöz, 13. ödülünü almanın mutluluğunu yaşadı. Geçtiğimiz gün Dedeman Otel’de ünlü sanatçı Tuğba Özay ve Mehmet Ali Erbil'in sunumuyla gerçekleşen törende ‘Türkiye’nin En İyileri’ ödüllerinde ‘Yılın En İyi Solisti’ ödülünün sahibi oldu.