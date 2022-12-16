Dinçer KARACALAR

MERSİN’İN TERMAL DEĞERİNİ TÜRKİYE VE DÜNYA İLE BULUŞTURAN

BN HOTEL THERMAL & WELLNESS

“LİFESTYLE THERMAL” KONSEPTİNİ TURİZME KAZANDIRDI

Termal turizme getirdiği “lifestyle termal” konsepti ile misafirlerine beklentilerin üzerinde bir deneyim yaşatan BN Hotel Thermal & Wellness yüzyıllardır şifa kaynağı olarak bölge halkının çok iyi bildiği ancak Türkiye genelinde az bilinen Mersin’in termal zenginliğini gün yüzüne çıkıyor. Türkiye’nin en değerli ve şifalı termal suyunun yenileyici gücünü; doğanın cömertliği, bölge kültürünün nimetleri ve özenli hizmet anlayışıyla birleştiren BN Hotel Thermal & Wellness, 4 mevsim ailelere çocuk dostu bir otel olarak hizmet veriyor.

Mersin doğası, tarihi, mutfağı, kültürel zenginliği ve bereketli topraklarıyla Türkiye’de daha fazla tanınmayı ve öne çıkmayı hak eden şehir… Danyal Peygamber’den Aziz Pavlus’a, Şahmeran’dan Antik Roma yoluna 9 bin yıllık tarihe şahitlik eden, Akdeniz ve Toroslar’ın cömertçe sunduğu tüm güzelliklere kucak açan Mersin’de konumlanan BN Hotel Thermal & Wellness, İçmeler mevkinden doğan 6268 mg/lt mineral değeri ile Türkiye’nin en değerli termal kaynağını “lifestyle thermal” konsepti ile turizme kazandırıyor.

‘JADE& BRANDS’DEN DOPDOLU YENİ YIL ALIŞVERİŞ FESTIVAL BAŞLIYOR’

Jade&Brands’in organizasyonuyla “Christmas Winterland" 19 Aralık Pazartesi günü Beykent’in hemen girişinde konut, ofis ve alışveriş merkezi konseptli First Avenue’da başlıyor.

03 Ocak’a kadar devam edecek alışveriş festivali, kozmetikten tekstile, hediyelik eşyadan dekorasyona kadar pek çok farklı konsepte ürünler tasarlayan girişimcilerin yeni kreasyonlarını ziyaretçisi ile buluşturuyor.

19 Aralık Pazartesi günü DJ Doğuş Çabakcor’un canlı performansı ile açılışı gerçekleşecek olan etkinliğe Özlem Yıldız, Ivana Sert, Emel Yıldırım, Gizem Hatipoğlu ve Beste Korkmaz gibi pek çok ünlü isim katılıyor.

DATÇA MURAT ÇİFTLİĞİ’NDEN YILBAŞINA ÖZEL LEZZET VE SAĞLIK DOLU HEDİYELER...

Yılın en heyecanlı dönemi için geri sayım başlarken, sevdiklerinin yeni yılını kutlamak isteyenler hediye arayışına yöneldi. Yerli üretim ve bilinçli tüketim anlayışıyla organik ve doğal lezzetleri çiftlikten sofralara getiren Datça Murat Çiftliği, bu yıl farklı bir hediye tercih etmek isteyenleri lezzet ve sağlık dolu hediye kutusuyla buluşturuyor. Doğal ve organik yöntemlerle üretilen, tazecik ürünlerden oluşan ve sevgiyle hazırlanan hediye paketleri doğal içeriğiyle bu yılın favori hediye alternatifleri arasında yerini alıyor.

VELOVIS SPARKLE KOLEKSİYONUYLA

YENİ YILDA YILDIZINIZ IŞILDASIN!

Mücevher zanaatının merkezi Kapalıçarşı’nın eşsiz geleneğini modern ve güçlü silüetlerle buluşturmak üzere yola çıkan Velovis, yeni yılı ışıltınıza ışıltı katacak Sparkle Koleksiyonu ile karşılıyor.

Velovis yorumuyla en şık haline kavuşan dört köşeli yıldız, Sparkle koleksiyonunda pırlanta ve altının ışıltısını iç içe geçiriyor. Farklı boyutlarda yıldızların art arda sıralandığı kolye, küpe ve yüzük modelleri zarif ihtişamıyla öne çıkıyor. Parlaklığıyla göz kamaştıran yıldız kümeleri ise koleksiyonun en dikkat çekici parçaları arasında yer alıyor. Sadeliğin cazibesini vurgulayan mücevherler ve yaratıcılığın sınırlarını zorlayan iddialı tasarımlar bir araya gelerek, Sparkle serisinin zengin çeşitliliğini oluşturuyor.

ÖZKA LASTİK ANADOLU’NUN EN BÜYÜK 500 ŞİRKETİ SIRALAMASINDA

Zirai ve iş makinesi lastikleri sektöründe güçlü üretimiyle Türkiye’nin sanayi devleri arasında yerini alan ÖZKA Lastik, Ekonomist’in düzenlediği ‘Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi’ sıralamasında geçtiğimiz yılın konumunu koruyarak 171. sırada, lastik sektöründe ise ilk 3’te yerini aldı.

SILVERLINE İLE YENİ YILDA MUTFAKLAR YENİLENİYOR

Yılbaşı yaklaşırken, sevdiklerinin yeni yılını kutlamak isteyenler hediye arayışına başladı. Mutfakta geçirilen zamanı daha keyifli ve konforlu hale getiren ankastreler, her yıl olduğu gibi bu yıl da hediye alternatifi olarak ön plana çıkıyor.

Soğuktan çatlayan ciltlerin kurtarıcısı; L’Occitane Shea Butter

Kışlar çok kuru geçtiğinde ince bir cilt nemlendiricisi yerine cildinizde eriyen, kurulukla savaşan ve kışın bile esnek bir cilt sağlayan L’Occitane Shea Butter Ultra Rich Comforting Cream gibi ultra nemlendiriciye ihtiyacınız var demektir.

Sert ve kuru kış rüzgarları, iç mekan ısısı ve giydiklerimizin sürtünmesiyle birleştiğinde cildinizdeki doğal nemi çekip kurutabilir ve çatlamasına yol açabilir.

Cildinizi nemlendiricilerle şımartıyor olsanız da bazen cildinizin bundan daha fazlasına ihtiyacı vardır.

Fatma Güneşer’den Rap ve Pop Müziğe Sentez: “Hayat”

Genç müzisyen Fatma Güneşer, sözleri Kutsi, Bengü ve İrem Derici gibi ünlü sanatçılara şarkı veren Adnan Fırat’a ait single çalışma “Hayat” geçtiğimiz günlerde yayınlandı. “Hayat” adını verdiği çalışmasını dinleyicileriyle buluşturan Fatma Güneşer “Hayat” ile 7’den 70’e tüm kitlelerin beğenisini kazanacağına dikkat çekti.

TASARIM TUTKUNLARININ BULUŞMA NOKTASI

“DESIGN MARKET”

Kendini özel hissetmek, farklı olmak, kıyafetten dekorasyona ruhunu yansıtan ürünler keşfetmek, modaya bağlı kalmaktansa kendi stilini yaratmak ve özgün olmak son dönemlerin en büyük mottosu... Değişen tercihler ve tasarım ürünlere olan ilginin artmasıyla farklılaşan alışveriş ihtiyaçlarına eşsiz çözümler getiren Design Market, yeni yılı 200’e yakın tasarımcının özgün tasarımlarıyla karşılıyor.

Demir’den girişimci

Kadınlara tam destek

Sosyal yaşamın tanınmış simalarından Medical Direktör Şebnem Demir, sahibi olduğu Estesante Clinic’teki çalışmalarıyla adından başarıyla söz ettiriyor. Sağlık ve estetik alanındaki yenilikleri yakından takip ettiklerini belirten iş insanı, doğru hekim seçimi konusunda da hassas davrandıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin özellikle son yıllarda sağlık turizmindeki yerinin giderek popülerleşmesinin altında başarı saklı. Doğru hekim seçimi, kaliteli hizmet, müşteri memnuniyeti ve uygun fiyat politikası en önemli unsurlar arasında. Bu aşamada şubelerimin sayısını artırarak özellikle kadın girişimcilere istihdam sağlayıp geleceğine ışık tutmak, aynı zamanda rol model olmayı hedefliyorum.

İstanbul Avrupa yakasının ilk ve tek Fenerbahçe Cimnastik Spor Okulu

Trump AVM’de açıldı

Sporun başlangıcı sayılan ve tüm spor dallarının altyapısı olarak kabul edilen Cimnastik branşı, Fenerbahçe Spor Okulları çatısı altında Trump Alışveriş Merkezi’nde eğitimlerine başladı.