Öz&De Yapım 10. yılında tiyatroseverlerin karşısına komedi türündeki “MÜNASEBETSİZ” oyunuyla çıkıyor

“Peki Kim Bu Münasebetsiz?”

2013 yılından bu yana Hangisi Karısı, Türbülans, Karanlıkta Komedi gibi birçok yapıma imza atan ve büyük beğeni toplayan Öz&De yapım,10. yılında usta yazar ve yönetmen Francis Veber’in kaleme aldığı “Münasebetsiz” oyunuyla tiyatroseverlerin karşısına çıkıyor.

Müge Çiçek’in yönetmenliğini üstlendiği vodvil türündeki oyunda; Ferit Aktuğ, Giray Mert Özdenoğlu, Sarp Bozkurt, Sami Aksu, Hande Yılmaz ve Selim Bulut Danışmaz rol alıyor.

İzlerken hangisi daha münasebetsiz diyerek kendinizi kahkaha tufanının içinde bulacağınız oyun, birini vurmak üzere plan yapan ve otele yerleşen tetikçi Ralph’in, yan odada intihar etmek üzere olan Pignon’la mecburi dostluk kurmasıyla başlıyor. Tetikçi bir yandan kendi planlarına odaklanmaya çalışırken bir yandan da aşk sarhoşu olan ve gözü Louise’den başkasını görmeyen Pignon’u intihardan vazgeçirmeye çalışıyor. Bu yaşananlara kayıtsız kalamayan otel görevlisinin, olay örgüsüne kendini dahil etme arzusu Münasebetsiz’deki kahkaha tufanını zirveye taşıyor.

Münasebetsiz, şubat ve mart ayında İstanbul, Sakarya, Bursa ve İzmir oyun programıyla tiyatroseverleri bekliyor.

MÜNASEBETSİZ OYUN PROGRAMI

9 Şubat Büyükçekmece Akm

10 Şubat Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi

16 Şubat Mall Of İstanbul

19 Şubat Duru Ataşehir

21 Şubat Sakarya Ted Koleji Sahnesi

27 Şubat Kartal Sanat Tiyatrosu

19 Mart KozzyAvm

20 Mart Maltepe HillTown

24 Mart Bursa Baob Sahne

28 Mart İzmir Karşıyaka Suat Taşer

Tiyatrokare, 32 yıl önce doğduğu Nişantaşı’na geri geliyor

Yıllardır Kapalı gişe oynanan ‘Ahududu’, ‘Ağaçlar Ayakta Ölür’, ‘Veda’ ve repertuara yeni alınan ‘Annem Hep Derdi Ki’ oyunlarını seyircileriyle buluşturan ‘Tiyatrokare’ Feyziye Mektepleri Vakfı ile özel bir birlikteliğe adım attı. Tiyatrokare oyunları bundan böyle haftasonları düzenli olarak FMV Işık Okulları Nişantaşı Yerleşkesi Muvaffak Benderli Salonu’nda seyirciyle buluşacak.

Son yıllarda nice kültür merkezi, sinema ve tiyatro salonu kapanan Şişli’ye yeni bir soluk kazandırmak ve gelecek nesillere ilham olmak için sağlanan bu özel birliktelik, okulun profesyonel standartlardaki salonunda bir basın toplantısıyla duyuruldu. Bu anlamlı olaya “Tiyatokare’nin üç farklı kuşağa ait 30 oyuncusu, teknik ekip ve basın mensupları şahit oldu.

31 MART’A KADAR DEVAM EDİYOR!

DÜNYADAKİ YAŞAM ÇEŞİTLİLİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SEREN “BODY WORLDS: ANIMALS INSIDE OUT” – GERÇEK HAYVANLARIN ANATOMİ SERGİSİ’NİN ZİYARET TARİHİ, YOĞUN İLGİ ÜZERİNE İKİNCİ KEZ UZATILDI…

Plastinasyon tekniğiyle korunan 100’den fazla gerçek hayvan bedeni ile uzvunun sanatsal bir yaklaşımla sunulduğu sergi, 31 Mart’a kadar Ataşehir Metropol İstanbul’da ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

HUPALUPA Expo’nun ev sahipliğini yaptığı, dünyanın en kapsamlı hayvan anatomi sergisi olarak tanımlanan “Body Worlds: Animal Inside Out” - Gerçek Hayvanların Anatomi Sergisi, açıldığı günden bu yana 100 bine yakın ziyaretçiyi hayvanların etkileyici dünyasıyla buluşturdu.

K-Pop Party Boy Idols ile K-Pop’un kalbi, Taksim’de attı!

Kore temalı etkinliklerle Türkiye’de K-Pop rüzgarları estiren White Entertainment, 4 Şubat Pazar günü düzenlediği yepyeni etkinlikle Türkiye’deki K-Popseverlere unutulmaz bir gün yaşattı! Taksim, Dorock XL Venue’de gerçekleşen K-Pop Party Boy Idols, sadece erkek K-Pop idollerine özel yepyeni konsepti ve rengarenk içerikleriyle katılımcıları eğlencenin doruklarına çıkardı. Özellikle Koreli grup 2Z’nin canlı bağlantı gerçekleştirerek katılımcıların sahne performanslarını izleyip kazananı seçtiği Yetenek Yarışması büyük bir ilgi gördü. İmzalı Rocky albümü ve Superkind imzalı hediye çekilişleri de katılımcıları oldukça heyecanlandırdı. K-Pop tutkusunu doyasıya yaşayan katılımcılar, White Entertainment’ın yeni etkinliklerini sabırsızlıkla bekliyorlar!

SINGLE TAKILIYORUM

Usta komedyen ve yönetmen Hamdi Alkan, önceki gün İstinyePark'da görüntülendi. Tek başına alışverişe gelen Hamdi Alkan, yalnızlıktan rahatsız olmadığını söyledi. Alkan, “Bu aralar single takılıyorum ve gayet memnunum. Sürekli aşk var mı? soruları geliyor. Siz sormadan ben son kez söylemiş olayım hayatımda kimse yok! Yalnızım ve bu durumdan rahatsız değilim ve çok mutluyum” dedi.

DİLBER’DEN BÜYÜK SÜRPRİZLER GELECEK

Son günlerin en çok konuşulan ismi Hazar Ergüçlü, set arasında İstinyePark'a gelerek alışveriş turuna çıktı. 'İnci Taneleri' dizisindeki dans performanslarıyla gündem olan Ergüçlü, “Dilber’i çok sevdim. Dışarıdaki tepkiler de gayet güzel. Şu an Dilber hakkında çok şey söyleyebilirim ama sürprizleri bozmak istemiyorum. Yakında çok şaşıracağımız şeyler olacak” dedi.

Türk sinemasının BAŞAR’ısı

Usta oyuncular Kemal Başar ve Lale Başar çiftini çocukları Savaş Alp Başar’ın oğluna Los Angeles’tan ödül geldi.

Son dönemlerde yaptığı Tiyatro oyunlarıyla dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Savaş Alp Başar, ilk sinema filmi olan Köksüz’le ödülleri toplamaya başladı. Dünya’nın prestijli festivallerinden ödül alan oyuncu son aldığı Los Angeles WomanShortFest’den ‘Overdose’ ödülüyle ülkemizi gururlandırdı.

Türk sinema ve dizi sektörüne yıllarını veren Kemal ve Lale Başar, oğullarının başarısıyla mutlu oldular.

Didem Aksu'dan yeni imaj!

Didem Aksu TV ve oyunculuk kariyerine 17 yaşında “Avrupa Yakası” isimli diziyle başlayan Aksu, Araf Zamanı, Canım Benim, Akasya Durağı ve Tövbeler Tövbesi gibi önemli yapımlarda yer alırken manken ve model olarak da boy gösterdi. Başarılı oyuncu model Didem Aksu geçtiğimiz günlerde Zorlu Center'da görüntülendi.

‘’GELECEĞİN GÜÇLÜ KADINLARI 2024” PROJESİ İÇİN 41 BAŞARILI VE ÜNLÜ İSİM BİR ARAYA GELİYOR

“GELECEĞİN GÜÇLÜ KADINLARI” projesinin üçüncüsü Hepsiburada’nın ana sponsorluğunda, TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI ( TOG) yararına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde saat 20:30’da TİM Maslak Show Center’da gerçekleşiyor. Aydan TAŞ’ın ilkini 2019 yılında gerçekleştirdiği ve büyük ses getiren projeden elde edilen gelirler TOG vakfı burs fonuna aktarılarak bu yıl ‘’Depremzede üniversite öğrencisi genç kadınların eğitimlerine destek olmak için kullanılacak.

Türkiye’nin TessGerritsen’ı olmaya aday!

Mitolojik kırmızı ipin ucu bu kez dahice kurgulanmış bir romanda…

Müptela Yayınları’ndan çıkan Yasemin Candemir’in kaleme aldığı “Kaderin Kırmızı İpi”, son yılların en iyi polisiye-gerilim romanı olmaya aday. Türk bir yazarın kaleminden çıkan ama karakterleri ve olayın geçtiği yerler nedeniyle uluslararası kimlik kazanan kitap, ince ince örülmüş kurgusuyla polisiye dünyasına da yeni bir soluk getirecek.

Kaderin Kırmızı İpi, çaprazlama olarak yaşadığımız tüm hikayelerin, rastgele zaferlerin tesadüfi değil doğduğumuzda takılı olan görünmez kırmızı iplerin eseri olduğunu kanıtlarcasına, her anını nefes nefese okuyacağınız bir olay örgüsüyle çıkıyor okurun karşısına.

Yılın dram filmi

HATIRAN YETER

16 Şubat’ta vizyonda

Başrollerini Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin, Sümeyye Aydoğan ve Burak Sevinç’in paylaştığı “Hatıran Yeter” filminin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Farklı yıllarda yaşanan iki etkileyici aşk hikâyesini konu alan filmdeki duygusal sahneler izleyenleri ağlattı! Ömer Faruk Yardımcı imzalı “Hatıran Yeter”, 16 Şubat’ta sadece sinemalarda seyirciyle buluşacak.

'ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIM'

Didem Kınalı, köpeği Şımarık ile Cihangir'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Yeni çıkardığı 'Arsız' eserinden bahseden şarkıcı, "Biraz rap tarzı gibi olduğu için ön yargı oldu ama güzel tepkiler alıyorum. Halen kabullenmemiş, 'Dans et' diyen oluyor. Zaten sahnede hem şarkı hem de dans ediyorum. Sadece dans kostümümü çıkardım. Sıfırdan gelmiş biri değilim. 24 yıl oryantal yaptım. Kostümler çok güzel arkadaşımdı. Yine dans ediyorum dediğim gibi sadece kostümü bıraktım" dedi.