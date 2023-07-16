ŞEVVAL SAM'DAN LEZZETE ZAFER İŞARETİ

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam önceki akşam yakın dostlarıyla Bodrum Türkbükü'ndekiGaro'sRestaurant'daydı. Kahkaha ve neşenin eksik olmadığı masada Şevval Sam arkadaşlarıyla keyifli bir akşam geçirdi. Mekanın hizmetini ve lezzetini oldukça beğenen başarılı şarkıcı, restoranın sahipleri Garo Nişan ve Çetin Sağıroğlu ile fotoğraf çektirirken de zafer işareti yaptı.

Türk Hava Yolları, Online Otel Rezervasyonu Alanında Jolly ile İş Birliği Anlaşması İmzaladı

Türkiye’nin en değerli markası Türk Hava Yolları, turizm sektörünün öncü markalarından Jolly ile online otel rezervasyonu hizmeti için iş birliği anlaşması imzaladı.

Havacılık sektörüne farklı bir bakış açısı sunacak olan bu iş birliği ile Türk Hava Yolları misafirleri, mobil uygulama ve web sitesi üzerinden yurt içi konaklamaları için 7 bini aşkın otel seçeneğine Jolly kalitesi ve güvencesi ile ulaşabilecek, aynı zamanda da konaklamalarından Mil kazanacak. Ayrıca Türk Hava Yolları’nın Miles&Smiles yolcu programı kapsamındaki üyeler, bu rezervasyonlara ödenen her 1 Euro için 2 Mil ’in sahibi olacak. Kazanılan Miller ise, konaklamanın tamamlanmasının ardından ilgili üyelerin Mil bakiyelerine yansıtılacak.

Tescillenmiş Lezzet

HACININ YERİ

Kastamonu’nun yöresel lezzetlerinden kuyu kebabı, 1970 yılından bugüne Serkan Eren usta’nın elinden çıkan lezzetliyle sofralardaki yerini alıyor. 2000 yılında Kastamonu’nun bu vazgeçilmez lezzet durağına dahil olan Mİlli Güreşçi Serkan Eren, güreş sporundaki başarısını restoran işletmeciliğinde de sürdürüyor. Uzun yıllar minder ve yağlı güreş sporu ile bir çok başarıya imza atan Serkan Eren, Kastamonu’nun bu eşsiz lezzetine kendi yorumunu katıyor,

Lezzet dolu deneyim ‘Food Truck Park’ Zorlu’da!

Zorlu Center, Açık Hava Etkinlikleri kapsamında ‘Food Truck Park’ etkinliğine ev sahipliği yapıyor. 7-16 Temmuz tarihlerinde Zorlu Center’da ilk kez gerçekleşecek ‘Food Truck Park’, açık havada lezzet dolu deneyime davet ediyor.

Zorlu Center’ın açık havaya özel etkinlikleri devam ediyor. Zorlu Center, Açık Hava Etkinlikleri kapsamında ‘Food Truck Park’ etkinliğine ev sahipliği yapıyor. 7-16 Temmuz tarihleri arasında Zorlu Center’da ilk kez gerçekleşecek ‘Food Truck Park’ta, aradığınız birbirinden lezzetli ürünleri bulabileceğiniz Truck araçlar, müzik eşliğinde lezzet dolu bir deneyim sunuyor.

Fiberbiomeile cilt bağışıklığınız artsın!

‘Sağlıklı mikrobiyata, sağlıklı insan’ felsefesiyle çalışmalarını sürdüren NextMicrobiome’ınFiberbiome- Berryprebiyotik ürünü; antioksidan meyveler ve kadim bitki özlerinin yanı sıra içermiş olduğu resveretrol ile bağışıklık sistemini güçlendirirken aynı zamanda cilt sağlığının desteklenmesine yardımcı oluyor.

DrunkElephant Ailesiyle Cildinizi Yaza Hazırlayın

Mutlu bir cilt sağlıklı bir cilttir mottosuyla yolan çıkan ve cilt bakımına farklı bir bakış açısı getiren DrunkElephant’ın tüm ürünlerini Sephora ayrıcalıklarıyla keşfetmeye hazır mısınız? Geniş ürün yelpazesiyle DrunkElephant, ciltle biyolojik olarak uyumlu olan yani emilim gücü yüksek olan ürünleriyle eşsiz bir bakım deneyimi sağlıyor.

Fizik Tedavide Yeni Nesil İyileşme: HopeClinic

Fizyoterapi, insan vücudunda bir çok farklı sağlık sorunuyla başa çıkmak için etkili bir yaklaşım sunar. Yaralanmalardan rehabilitasyona, kronik ağrıların yönetimine kadar fizyoterapistler, hastaların fiziksel işlevlerini geri kazanmalarına ve yaşam kalitelerini iyileştirmelerine yardımcı olur.

Kişinin yaşam kalitesini belirleyen etkenlerin başında insan vücudu gelir. Fizyoterapide uzmanların birincil hedefi kişilerin hayat boyu hareket, kuvvet ve genel iyilik halinin devam etmesini sağlamak ve maksimum hale getirilmektir. Fizyoterapistler aynı zamanda kişiye özel tedavi planları oluşturarak, hareket, egzersiz, manuel terapi ve diğer modaliteleri kullanarak hastaların iyileşme süreçlerini destekler.

Yazın Işıltısı Clinique ile Cildinizde!

Güneşin sıcak ışıkları ve doğanın eşsiz renkleriyle bütünleşen yaz mevsimi, ruhumuzda benzersiz bir enerji uyandırıyor. Bu enerjik atmosferde Clinique, ışıltılı yaz makyajının sırlarını paylaşarak cildinize yazın enerjisini taşıyor. Clinique’ın eşsiz ürünleriyle ışıldamaya hazır olun!

İstanbul’un Kalbinde Lezzet ve Eğlence Festivali

Yeni lezzetler keşfetme maceranızı bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? İstanbul'un kalp atışlarını hissettiğimiz, modern ve yenilikçi bir Anadolu mutfağı deneyimi sunan AFİL, sizleri bekliyor.Yüzlerce yıllık lezzetleri, modern yorumlar ve eşsiz bir atmosferle birleştiren AFİL, aynı zamanda birbirinden özgün kokteyl ve içecek seçenekleriyle de gönlünüzü fethedecek. Bu yılın en heyecan verici etkinliği olan "19 Temmuz Sokak Lezzetleri Festivali"nedave tlisiniz!



AFİL, bu özel gece için eşsiz bir sokak lezzetleri menüsü ve afilli kokteyller hazırladı. Damak çatlatan özenle hazırlanmış kokteyllerimizi yudumlayıp, kulak pasınızı silen sokak çalgıcıları ve unutulmaz bir DJ performansının ritmi eşliğinde gece boyu eğleneceksiniz. Bu eşsiz geceye katılmak ve İstanbul gecelerinin büyüsünü deneyimlemek için daha ne bekliyorsunuz?

Mcdodo, mobil aksesuar pazarına ilk sınırsız garanti ve sigortayı getirdi!

Global mobil aksesuar markası Mcdodo, Türkiye’de büyümeye ve sektörde ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Mcdodo, Türkiye’de ilk olacak iki uygulamayı Ağustos ayı itibariyle başlatıyor. 100, 120 ve 140W’lık GaN teknolojisine sahip hızlı şarj adaptörleri, 5 yıl sınırsız garantiyle sunulacak. Ayrıca Türkiye’de ilk kez, adaptörlerin yaratacağı olumsuz durumlar için tüketiciler sigortalanarak güvence altına alınacak.

YOUTUBE, JUSTİN BİEBER, CAMİLA CABELLO, LINKIN PARK’IN ARDINDAN AYDA İÇİN PARTİ DÜZENLEDİ!

Dünyanın en büyük video izleme platformu Youtube JustinBieber, CamilaCabello, Linkin Park gibi yıldızlara afterparty düzenliyordu. Starlar canlı yayın açarak, orada hem yeni çıkardıkları single’ın partisi yaptı hem de hayranlarıyla bire bir sohbet ediyorlar. Şu ana kadar hiçbir türk yıldıza bu imkanı tanımayan Youtube, ilk kez Ayda’nın ‘Ara’ parçası için bu partiyi düzenleyeceğini duyurdu. Böylelikle türk yıldızlarında önü açılmış oldu.

Emrah AKDUMAN "Bekir"Karakteri Beni Heyecanlandırdı

Yapımcılığını Halis Cahit Kurultunyapıtığı yönetmen koltuğunda Muhammed Erkam Bülbül oturduğu başrol oyuncular Emrah AKDUMAN Can Nergis ve Kemal Uçar'ın yeraldı TRT de yayınlanacak olan "İTİRAF " filminin çekimleri tamamlandı.

Filmde rol alan Emrah Akduman"ı izleyici bu defa çok farklı bir karakterde izleyecek.