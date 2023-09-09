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Öte yandan, yangının ardından gaz sıkışmasından dolayı meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Vali Ali İhsan Su, yangının çıktığı bölgede inceleme yaptı, vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen apartmanda oturan 19 kişiye sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi, yaralı bir kişi Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında, alevlerin doğal gaz borularına ulaşmasıyla gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi.

DİYARBAKIR (AA) - İlçeye bağlı Şeyh Şamil Mahallesi 525. Sokak'ta 8 katlı Sidar 1 Apartmanı'nın altında bulunan tekstil ürünleri satan iş yerinde 04.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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