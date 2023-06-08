İSTANBUL- Başarılı müzisyen ve şarkıcı Duygu Soylu, 2022 yılında başlattığı ‘A Tribute to Onno Tunç’ konseri ile 15 Haziran’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde dinleyicilerini, 80’ler ve 90’ların kültleşmiş pop şarkılarının arkasındaki Türkiye müzik dünyasının en önemli isimlerinden Onno Tunç’un müzikal mirasında bir yolculuğa çıkaracak.

Duygu Soylu, Garo Mafyan, Ozan Doğulu, Aşkın Arsunan, Ceylan Ertem, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Gelişim Orkestrası ve daha pek çok pop müziğinin önemli isimleriyle çalışarak dikkatleri üzerine çekti, Türkiye’deki ve yurtdışındaki birçok mekanda sahne alarak dinleyici kitlesini genişletti. Duygu Soylu’nun eşsiz sesi ile Onno Tunç’un dillere pelesenk olmuş zamansız eserlerinin birleşeceği ‘A Tribute to Onno Tunç’ 15 Haziran’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşmak için gün sayıyor.

HABER: SELÇUK BULUT