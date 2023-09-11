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Çeşitli maddelerden 35 bin lira ceza kesilen M.S.Y'nin ehliyetine süresiz el konuldu.

Polis ekipleri M.S.Y'ye, "Neden kaçıyorsun? Milletin çoluk çocuğu var, trafiği tehlikeye atıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Akşam saatlerinde aynı motosikletle yeniden şehir merkezinde seyir halinde görülen M.S.Y, polisin "dur" ihtarına 5. kez uymayarak kaçmaya başladı.

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DÜZCE (AA) - İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, M.S.Y, plakasız motosiklet iyle polis ekiplerinin gün içerisinde yaptığı 4 farklı uygulamada "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

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