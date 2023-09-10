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Jandarma ve itfaiye, soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın nedeniyle atölyede büyük çapta maddi hasar oluştu.

Atölyedeki bazı ahşap malzemeler ise köylülerin yardımıyla güvenli alana taşındı.

Ahşap ürünlerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri ve köylüler müdahale etti.

Dumanı fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'da bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Adıyaman'da bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı

DÜZCE (AA) - Kent merkezine yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Paşaormanı köyünde İbrahim ve Sedat Korkmaz kardeşlerin sahibi olduğu çeşitli ahşap ürünlerinin üretiminin yapıldığı atölyede yangın çıktı.

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