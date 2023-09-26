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Bulgaristan vatandaşı T.M. (50), S.M. (42) ve S.M. (37) gözaltına alındı.

Aramada el çantası ve bagajda 6 pakette 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yurt dışına çıkmak üzere sınır kapısı yönüne seyreden araçtakilerin şüpheli hareketleri üzerine otomobil narkotik dedektör köpeğin de yardımıyla arandı.

Kapıkule Sınır Kapısı yolunda Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri rutin yol kontrolünde Bulgaristan plakalı bir otomobili durdurdu.

Edirne 'de jandarma, yol kontrolünde Bulgaristan vatandaşlarının bulunduğu otomobilde 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

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