Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, evinde Konyaspor’u ağırladı.

Sakatlar, Afrika Kupası’na gidenler, cezalılar; tam 7 oyuncusundan mahrum çıktı sarı-kırmızılılar sahaya. Özellikle de ilk 11’in 3 kilit ismi Icardi, Torreira ve Boey’nin olmayışı nedeniyle puan kaybı da muhtemel görülüyordu.

İlk yarıda çok etkisiz bir oyun ve kısır bir skor vardı. İki takım adına da en iyiler kalecilerdi; Muslera ve Deniz. Bu arada Deniz ilk maçında müthiş bir oyun sergiledi. Muslera ise Galatasaray’da Abdülkerim ile birlikte galibiyetin en net mimarlarındandı.

İkinci yarıda ‘yerli Ramos’ Abdülkerim, en kritik zamanlarda olduğu gibi yine sahneye çıktı ve 1-0’a getirdi skoru. Maçta daha gol olmaz, 1-0 biter diye beklerken Cimbom, kaleci Deniz’in direncini 90’dan sonra kırdı. Önce Zaha, arkasından yine Abdülkerim. Okan hoca bu maça yıldız oyuncularının bir kısmından mahrumdu ama, yeni yıldız adaylarının hikayesini başlattı.

Eyüp Aydın, Ali Turap ve Efe Akman bu sezon ilk kez sarı-kırmızılı formayla tanıştı. Hatta Eyüp Aydın oyuna girer girmez adrese teslim ortayla Abdülkerim’e asisti yaptı. Oyunun belli bir kısmı keyif vermese de 7 eksikli Galatasaray, 3 golle 3 puana ‘eksik’siz ulaştı.