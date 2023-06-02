Uzun süredir ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışının yapmasını Türkiye'nin İsveç'e NATO onayı vermesine bağlayan iddialar konuşuluyordu. Bu durum ABD Başkanı Biden seçim zaferi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradığında da bu konu gündeme gelmişti.

İki lider arasında geçen konuşma sonrası İsveç medyasında F-16 satışlarının İsveç’in NATO’ya girmesine koşul tutulduğuna dair haberler yayıldı. Söz konusu haberler yalnızca İsveç basınında değil, The Guardian'dan Washington Post'a kadar dünyanın önde gelen pek çok basın kuruluşununda da yer aldı.

Bu iddialara cevap olarak ilgili ABD üst düzey yetkililerinden açıklama geldi. Daha önce de benzer açıklamalar yapılsa da uluslararası medyada dönen bu iddialara karşı "F-16 satışıyla İsveç'in NATO'ya girmesi çok farklı şeyler. F-16 satışına desteğimiz çok net." denilerek son nokta konuldu.

Aslında bu iddiaların çıkma sebebi geçtiğimiz şubat ayında Amerikan Kongresi'nde Türkiye'ye F-16 satışına dair karşıt söylemlerin çokluğundan kaynaklanıyordu. Senatör Chris Van Hollen’in Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylamaması halinde, ABD’den F-16 satışının gerçekleşmemesi gerektiğini söylemesi karşıt görüşlere örneklerden birisi.

Chris Van Hollen, Türkiye'ye F-16 satışına şart getirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Ankara’nın İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliklerini onaylamaması halinde farklı yaptırımlara başvurulmalı" demişti.

Aslında her ne kadar Amerikan Kongresi’nden karşıt söylemler çıksa da F-16 ile ilgili son noktayı koyacak olan yine Biden yönetimi olarak gözüküyor. Kongreye yapacağı ikna edici bir konuşma ve baskı ile bunu gerçekleştirebilmesi mümkün. Bu konu temmuz ayında yapılacak olan NATO liderler zirvesinde ve Erdoğan-Biden görüşmesi sonrası netliğe kavuşacaktır.