Fenerbahçe'nin Alanyaspor karşılaşmasındaki performansı, taraftarlar arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Özellikle iç sahada kaybedilen 2 puanın, liderlik yarışında Fenerbahçe'nin konumunu Galatasaray'a kaptırmasına neden olması, camiada elbette ki derin endişe uyandırdı. İsmail Kartal'ın takım üzerindeki kontrolü ve oyuncu tercihleri konusundaki soru işaretleri, maç sonrası gündemin ana maddelerinden biri oldu. Kartal'ın ezbere yaptığı değişiklikler ve oyuncu kadrosundaki tercihleri, maçın seyrini olumsuz etkiledi. Bu maç İsmail Kartal'a yazar.

Krunic'in performansı hakkında bugüne kadar yorum yazmadım ancak bu "dur"uşu taraftarların büyük tepkisini çekmekte haklı bir duruş! Orta sahada yaşanan zayıflıklar takımın kritik anlarda kötü bir görüntü sergilemesine neden oldu. Bu durum, iç sahada kaybedilen 9 puanın sadece bir sonucu olarak değil, aynı zamanda takımın genel stratejisindeki eksikliklere de işaret etti.

Kale çizgisine kadar pas yapan bir takım için beklenen sonuçtu. Şaşırmadım. Futbolda kavgalar, gürültüler, çemkirmeler kadar mantıksız ve tutarsız bir akşamdı.

Taraftarlar arasında bu mağlubiyetin ardından oluşan gerginlikte kulübün iç atmosferini olumsuz etkiliyor. Teknik heyetin daha güçlü ve deneyimli isimlere ihtiyaç duyduğu çok net. Savunma ve orta saha oyuncularının daha dengeli bir performans sergilemesi için gereken adımların atılması gerektiğini vurgulamak gerek. Ancak taraftarlar olarak, bu zor dönemi aşmak ve takımı desteklemek adına umutlu olunması gerektiğine inanıyorum. Bu mağlubiyet, dersler çıkarılarak ve eksikliklere odaklanarak aşılabilecek bir döneme işaret ediyor.