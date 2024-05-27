Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuva, ana tablo maçlarıyla başladı.

3 numaralı seribaşı İspanyol Alcaraz, ilk turda ABD'li Jeffrey John Wolf'u 3-0 (6-1, 6-2, 6-1), 6 numaralı seribaşı Rus Rublev de Japon Taro Daniel'i 3-1 (6-2, 6-7, 6-3, 7-5) yenerek ikinci tura çıktı.

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Tek erkeklerde Polonyalı Hubert Hurkacz (8), Bulgar Grigor Dmitrov (10), tek kadınlarda da Letonyalı Jelena Ostapenko (9) ile kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Japon Naomi Osaka ikinci tur biletini aldı.

Kaynak: AA