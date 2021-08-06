Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Hakkınızı Ödeyemeyiz!...

27 Temmuz’dan beri güzel ülkemizin birçok yerinde başlayan orman yangıları milletçe hepimizi derinden yaraladı.

Ünlüsü ünsüzü yaşam kaynağımız ormanlarımızı, ormanlarda yaşayan canları kurtarmak için canla başla seferber oldu...

Öyle güzel işler yapıldı ki! Yapandan ve vesile olanda Allah razı olsun.

Kimileri tatilinden ödün vermeden gezip eğlenmesine devam ederken birçok ünlü isim elinden ne gelirse fazlasıyla yapmak için kendini paraladı.

Başta Haluk Levent’in kurulmasında ön ayak olduğu AHBAP derneği olmak üzere, Demet Akalın, Selin Ciğerci ve Şahan Gökbakar öyle bir emek sarf etti ki asla ama asla unutulmaz.

Tabi ki daha birçok isim var mesela İbrahim Çelikkol , Gamze Özçelik, Merve Özbey, Hande Yener, Bircan Bali, Ece Erken, Yasemin Özilhan, Mehtap Bayri, Yılmaz Erdoğan ve adını sayamayacağım kadar çok insan ...O yüzden şu yaşadığımız zor günlerde taşın altına elini koyup canhıraş şekilde çalışan herkesin hakkını asla ödeyemeyiz...

Başın Sağ Olsun Yonca!...

Pop müziğin sevilen sesi Yonca Evcimik’in annesi Kadriye Evcimik Bodrum da vefat etti.

Kadriye Evcimik yaşlılığa bağlı sebeplerden hayata gözlerini yumdu...

Cenazesi Bodrum’dan İstanbul’a getirilen Kadriye Evcimik, Karacaahmet Mezarlığında defnedildi.

Manken Şenay Akay Mutluluğa Yelken Açtı!

Ünlü manken Şenay Akay, İş insanı Tarık Soner ile aile arasında yapılan bir nikah ile evledi.

Şenay Akay ile Tarık Soner'in nikah merasiminde çiftin nikah şahitliklerini Suat Kaşıbeyaz, Ebru Koçan ve Okay İnan yaptı.

Aile arasında gerçekleştirilen sade nikahta Şenay Akay; Modacı Pınar Bent 2 tarafından kendisi için özel olarak hazırlanan bir gelinlik tercih ederken Tarık Soner ise Sarar marka bir damatlık tercih etti.

İmzaların atılmasının ardından tebrikleri kabul eden mutlu çiftin balayı için se ser verdi sır vermedi.

Öykü Gürman bir meyve suyu markasının reklam yüzü oldu...

İki farklı versiyonunu hedef kitlesiyle buluşturan reklam filmi önceki gün Sapanca'’da bir otelde düzenlenen lansman gecesi ile tanıtıldı.

Tanıtımla birlikte 45 sn’lik reklam filminin ilk versiyonu, televizyon, radyo ve sosyal medyada aynı anda yayına girdi. Sosyal medyada kısa sürede büyük etkileşim alan reklam filmi ilk anlarda trand topiclere girmeyi başardı.

Öykü Gürman’ın enerjik ve renkli tarzı, markanın rengarenk tatları ile bir araya getirildi. Reklam filminde sanatçı yaz aylarının coşkusunu izleyenlere yaşattı.

Öykü Gürman'ın Flamenko'dan esinlenerek oluşturduğu kendine özgü tarzına ek olarak, markaya özel hazırlanan Convention dans koreografisi (Elements Of Dance Company ) ile reklam kampanyası oluşturuldu.

Kampanyada Öykü Gürman ile hazırlanan reklam filmlerinde genç hedef kitle için dans ve koreografilere yer verildi.

Öykü Gürman, sahnede lansmana katılanlara teşekkür ettiği sırada kendisine yapılan büyük sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. k Öykü Gürman’a reklam filmi gösterimi sonrası Marka yetkilileri ve radyocu Cem Arslan’ın hazırladığı kendi fotoğrafının üstünde yer aldığı pasta karşısında çok mutlu olan sanatçı duygulu anlar yaşadı.

Ülkemizde yaşanan orman yangınları ile ilgili de açıklama yapan şarkıcı bir yandan üzüntüsünü dile getirirken diğer yandan yeşile ve doğaya sahip çıkmak adına yapılacak çalışmalara kendisinin de gönülden destek vereceğini söyledi.

Erol Evgin’in Acısı Büyük!

POPSAV'ın kurucusu, usta sanatçı Erol Evgin, abisi Atilla Evgin'inin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Acı haberi sevenlerine Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Evgin, " Sevgili Ağabeyim Atilla Evgin’i sonsuzluğa uğurladık. Mekanı cennet olsun... Büyük acımı paylaşan tüm dostlarıma teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Müge ile Esra’nın En Büyük Rakibi Ece Üner Olacak!

Müge Anlı İle Esra Erol'un en büyük rakibi geliyor! Ece Üner ile Susma başlıyor

Ekranın güvenilir yüzü Ece Üner, iddialı bir programla izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Üner, 09 Ağustos Pazartesi Kanal D’de “susma” diyecek.

Yapımcılığını Bloom Medya’nın üstlendiği programda deneyimli haberci, insanların yaşamında içinden çıkamadığı, çaresiz kaldığı olaylara çözüm arayacak. Programda çarpıcı olaylar tüm yönleriyle gün yüzüne çıkacak, konuşulmayanlar konuşulacak.

Gündüz kuşağına yeni bir soluk getirecek reality show formatındaki “Ece Üner ile Susma”, 09 Ağustos Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 16.00’da Kanal D’de....