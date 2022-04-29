Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Seda Sayan Gelin Oldu!...

Geçtiğimiz haftanın en magazinsel haberi tabiî ki Seda Sayan’ın nikah masasına yeniden oturmasıydı.

Magazin basınında oldukça büyük yer bulan bu nikahta Seda Sayan’ın can dostları Safiye Soyman, Faik Öztürk, Esra Özmen ve Fuat Özdolgun yalnız bırakmadı

Sade bir gelinlik tercih eden Sayan ve eşi Çağlar Ökten bir ömür mutluluğa evet dediler….

Bizde çifte mutluluklar dileyip sevinçlerine ortak olalım o zaman.

Evlilik Hazırlıkları Başladı

Oyuncu Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden olan oğlu Savaş Zafer, Melis Ketenci ile evlilik hazırlıklarına başladı.

Son olarak 'El Kızı' adlı dizide rol alan Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer, geçen kasım ayında sevgilisi Melis Ketenci’ye sürpriz yaparak evlilik teklifinde bulunmuştu.

Düğün hazırlıklarına başlayan ikili, anneleri Perihan Savaş ve Şule Ketenci ile Nişantaşı'nda alışverişe çıktı…

Çiftin düğün tarihi şimdilik tam belli olmazken Mayıs ayı içinde isteme ve nişan törenleri gerçekleştirilecekmiş.

Masumlar Apartmanı’nın Sona Geliniyor!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Masumlar Apartmanı'ndan hayranlarını üzen haber sonunda geldi.

Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'yu buluşturan Masumlar Apartmanı dizisi için final kararı alınmış

Gülseren Budayıcıoğlu'nun ''Madalyonun İçi'' romanının "Çöp Apartman" bölümünden TRT 1 ekranlarına uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinin senaryosunu Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nu kaleme alıyordu…Psikoloji ve dram türündeki Masumlar Apartmanı dizisi, ikinci sezonunda istenilen reytinglere ulaşamadı.

Başrollerinde Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Tansel Öngel, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin yer aldığı OGM Pictures imzalı Masumlar Apartmanı dizisi için final kararı alındı.

Sosyal medyada karakterlerinin performanslarıyla viral olduğu dizi, düşük reytingler nedeniyle 24 Mayıs akşamı yayınlanacak olan 71. bölümü ile ekranlara veda edecek.

Fresh Bir Hülya!...

Hülya Avşar'ın yeni şarkısı 29 Nisan'da yayına girdi… Sözleri Sezgi Erciyas - Sezgin Gezgin - Funda Eroğlu, Müziği Sezgi Erciyas - Sezgin Gezgin’e ait 'Sen Aşk Mısın?' şarkısının yapımcılığını ise Hülya Avşar yaptı…

Avşar, yeni şarkısı ile birlikte oldukça fresh bir görüntü ile karşımıza çıktı.

Yeni şarkının klibi Kemal Başbuğ yönetmenliğinde çekilmiş… Hayli sade olan klipte Hülya Avşar resmen pırıl pırıl parlaşmış…

Esra Erol Okullu Oldu!

Sunucusu olduğu programlarda toplumsal meselelere el atan Esra Erol, iş hayatının yanı sıra eğitim hayatına da ağırlık veriyor.

39 yaşındaki sunucu, yıllar sonra yeniden üniversiteli oldu. Özellikle program içeriğine de destek verecek olan Sosyoloji bölümüne kaydını yaptıran 2 çocuk annesi sunucu, henüz 1. sınıfta olduğunu açıkladı.

Okumayı çok sevdiğini dile getiren Erol, "Okumanın yaşı yok" dedi.

Elon Musk Twitter’ı Şekle Şemale Sokacak!...

Tesla’nın sahibi Elon Musk dudak uçuklatan bir fiyata Twitter’ı satın aldı…Ve Musk’ın twitter’ı alması ile artık neyin ne olduğu bilinmeyen twitter uygulaması tertemiz bir platform haline gelecek!...

2022'nin sonunda gerçekleşmesi beklenen anlaşma tamamlandığında, Twitter'ın halka açık bir şirket olarak varlığı sona erecek ve tamamen Elon Musk'a ait özel bir şirket olacak.

Twitter'ın ne gibi değişiklere maruz kalacağını zaman gösterecek. Ancak Elon Musk, platformu herkesin tartışabileceği ve sansür veya engelleme riski olmadan bir şeyler söyleyebileceği bir mecraya dönüştürmek istiyor.

Öncelikle bot hesaplar kapanacak herkes kimlik bilgisi ve telefon numarası ibrazı ile hesap açacak ve eskiden 100 bin TLlere kadar ulaşan mavi tık satışları bitecek ve gerçekten uygun olan kişilere mavi tık dağıtılacak…

Can Bebek Doğdu!...

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci ve eşi Gamze Doyran Kahveci'nin bebekleri dünyaya geldi.

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci ve eşi Gözde Kahveci'nin erkek çocukları oldu.

Kahveci çifti, geçtiğimiz hafta dünyaya gelen erkek çocuklarına Can ismini verdi.