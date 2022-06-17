Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

23 SENE SONRA YENİDEN SESLENDİRDİ!

Sanat hayatında 30 yılı geride bırakan Sertab Erener, Vur Yüreğim’i tam 23 yıl sonra; dünyayı, sistemi ve insanı kendine has tarzıyla anlatmayı tercih eden Şanışer ile birlikte seslendirdi.

Şarkının klibi eski klibi ile aynı dekor ve kostümle çekilerek bizleri 23 yıl öncesine götürse de dünyamızda hala aynı sorunlarla uğraştığımızı bir kez daha gözler önüne serdi.

Düette Şanışer, dinleyicilere; tüm olumsuzluklara rağmen güçlü durmaları gerektiğini, bir gün tüm koşulların değişebileceğini ve bu değişimi umudunu ve cesaretini asla yitirmemiş olanların sağlayacağını aktardı.

Sertab Erener Vur Yüreğim için; "İnanılır gibi değil aradan 23 yıl geçmiş. Şarkıyı bestelediğim günü Aysel ile oturup sözünü çalıştığımız günü, Abim ve Uğurcan ile klibinin çekildiği günü dün gibi hatırlıyorum. Büyük bir heyecanla çıktığımız Vur yüreğim‘in albüm turnesinde Marmara depremi yaşanınca dünyalar başımıza yıkılmıştı. Sanki şarkı olacakları biliyormuş gibi vur durma vur yüreğim diye haykırıyordu. Dileğim Şanışer ile beraber seslendirdiğimiz bu yeni Vur yüreğim kalplerimize daha da güçlenerek haykırır."

NURSEL KÖSE “5. KAN”I İMZALAYACAK!

Oyuncu Nursel Köse bu kez aksiyon dozu yüksek, fantastik ögeler barındıran gerilim macera kitabı “5. Kan” ile okurlarının karşısında.

Nemesis Yayınları’ndan çıkan romanıyla Nursel Köse, bu hafta sonu cumartesi günü Suadiye, pazar günü de Cevahir AVM’deki D&R mağazasında okurlarıyla buluşarak kitabını imzalayacak.

Macera, gerilim ve polisiye dozu her sayfada giderek yükselen “5. Kan”, kurgusuyla okurları sürükleyici bir hikâyenin içerisine çekiyor. Türkiye, Yunanistan, İtalya, İngiltere, İsrail, Hindistan gibi ülkelere sürüklenen kahramanlar, bir yandan olayı çözmeye çalışırken bir yandan da peşlerindeki katillerden canlarını kurtarmanın yollarını arıyorlar.

İŞTE SERAY SEVER’İN İKİZLERİ

Seray Sever geçtiğimiz aylarda babasını kaybetmenin derin üzüntüsü yaşarken bir yandan da ikiz kızlarının dünyaya gelmesiyle de büyük sevinç yaşamıştı.

Nisan ayında kucağına aldığı ikiz kızları Alya ile Sofia’nın biraz büyümesi ile birlikte özel bir hatıra fotoğrafı çalışması yaptıran Sever, fotoğrafçı Banu Yeğin’in çektiği birbirinden güzel fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak kızlarını takipçileri ile tanıştır.

Seray Sever’in bu paylaşımı büyük ilgi gördü ve beğeni yağmuruna tutuldu.

İÇİMİZDEKİ ATEŞ’İN EKRAN YOLCULUĞU BAŞLIYOR!

atv ekranlarında yayınlanacak, yapımını Fabrika Yapım’ın, yapımcılığını Öner Arslanel’in üstlendiği ‘İçimizdeki Ateş’ dizisinin merakla beklenen yayın tarihi açıklandı. Çekimleri tüm hızıyla devam eden ‘İçimizdeki Ateş’ 23 Haziran Perşembe akşamı ilk bölümüyle atv ekranında seyirciyle buluşacak.

‘İçimizdeki Ateş’, deneyimli oyuncularla genç yıldızları bir araya getiren başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip.

Yönetmenliği Murat Onbul’a ait olan projenin senaryosunu Nimet Erdem, Birol Elginöz, Nur Özlem Elginöz kaleme alıyor.

İş dünyasına adım atan güçlü, zeki, hırslı ve başarılı dört gencin hayata tutunma ve hayallerine ulaşma hikayesini konu alacak ‘İçimizdeki Ateş’in oyuncu kadrosunda Burak Sevinç (Doğan Yener), Ceren Benderlioğlu (Tülin Tan), İpek Filiz Yazıcı (Hale Vural), Atakan Hoşgören (Ege Şahin), Gizem Arıkan (Bahar Sayın), Demirhan Demircioğlu (Mert Karaman), Erdem Şanlı (Ceyhun Karaman), Bilge Su Kural (Banu Sayın) yer alıyor.

ANNESİNİN KOPYASI

2011 yılında vefat ederek sevenlerini üzüntüye boğan oyuncu Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz, kocaman oldu. Yasin Solmaz, 12 yaşındaki oğlu Can'ın son halini paylaştı.

Sihirli Annem'de Eda karakteriyle meşhur olan ünlü sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster'in 2008 yılında evlendiği İlker Yasin Solmaz'dan oğlu Can Kılıç şimdi 12 yaşında.

İlker Yasin Solmaz, oğlunun doğum gününü duygusal bir paylaşım yaparak kutladı.Yasin Solmaz, oğlunun doğum gününü şu sözlerle kutladı:"Aslan oğlum benim. ADAMIMM. Yeni yaşın sana her şeyin en iyisini en güzelini getirsin. Gülüşün hiç eksik olmasın."

Minik Can'ın bu karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kullanıcılar, "Annesinin kopyası" ve "Yolda görsem tanımazdım, kocaman olmuş" yorumlarını yaptılar

Fikri Baba Oldu!...

Güldür Güldür Show’un Fikri Tarhanacı karakteri ile çok sevilen oyuncusu Aziz Aslan baba oldu…

Geçtiğimiz hafta Eylül Çulhacı Aslan, oğulları Güneş bebeği dünyaya getirdi.

Aziz Aslan mutlu haberi “Baba "Hoş geldin oğlum. Hoş geldin Güneş’imiz. 15.06.2022" notu ile sosyal medya hesabından duyurdu.