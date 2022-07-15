Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

ZEHRA YİNE REKOR KIRACAK!

“Cennetten Çiçek” şarkısıyla yıldızı parlayan ve son olarak “Bal” projesiyle dinlenme rekorları kıran başarılı genç popçu Zehra’nın konser maratonu hız kesmeden devam ediyor. Dinleyicilerini bekletmeyeceğini ve kısa süre sonra yeni bir şarkı yayınlayacağını şu şekilde müjdeledi : “Yine beni çok heyecanlandıran ve enerjisine inandığım bir şarkı yakaladık ekibimle birlikte. Ağustos ayının ilk haftalarında sizlerle buluşturacağım.”

Bilindiği gibi Zehra’nın“Cennetten Çiçek”çalışması müzik listelerini altüst etmiş rekor üstüne rekor kırmıştı…

WİLMA ÇAKMAKTAŞ’A BENZETTİLER!...

Alternatif pop müziğin güçlü kadın sanatçılarından Su Soley, geçtiğimiz günlerde başarılı sanatçı Emre Aydın'ın sunduğu Kriptalk Show programında samimi açıklamalarda bulundu.

Birçok sanatçının albüm yapmaktan kaçındığı bir dönemde Kabuk isimli yeni albümünü yayınlayan Su Soley, iğne oyası işler gibi işlediği Kabuk albümünü bir buhran anında yapmaya karar verdiğini dile getirerek; ''Bu bir delilik hali. Bu iş çok sevmeden, aşık olmadan ve eser sahibi olmadan yapılamaz. Özellikle iş konusunda çok hassas ve belalıyım. Çalışmayı çok seviyorum ve detaycıyım.'' dedi.

Kabuk albümünde yer alan Nerde şarkısını sadece 23 saatte yazdığını ifade eden Su Soley, Pardon şarkısının ise 15 sene önce yazıp bestelediği ilk şarkılarından biri olduğunu dile getirdi.

10 senedir tasarım yaptığını ve sahne kostümlerinin bir kısmının kendi tasarımı olduğunu söyleyen Su Soley, sahnesinde yanından eksik etmediği, kendisiyle artık özdeşleşen yelpazesinin farklı modellerini ve 20'ye yakın tasarımını ilerleyen yıllarda satışa açabileceğinin müjdesini verdi.

Neşeli anların yaşandığı çekimde en tatlı sohbet anlarından biri ise kendi tasarımı olan sahne kostümü ile verdiği bir pozda hayranları tarafından Wilma Çakmaktaş'a benzetilmesi oldu.

Lakabının Sukuşi olduğunu da dile getiren sanatçının, çok merak edip yapmak istediği şeyin ise wingsuit olduğunu izleyiciler ile paylaştı.

SAHNEDEN İNDİ FINDIĞA KOŞTU!...

Kıbrıs’ta sahneye çıkan Ekin Uzunlar, konser bittiği gibi Trabzon’a uçarak fındık toplamaya gitti. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, konser verdi. Lakabı ‘Eking’ olan Ekin Uzunlar ¨Normalde şu an Kıbrıs’tayız, burada sahne alan solistler ne yapar? Ya burada bir iki gün tatil yapar ya da başka bir yere tatile gider. Ben konserin hemen sonrasına bilet aldım Trabzon’a, köyüme gidiyorum. Bir süre orada olacağım. Fındık bahçelerimiz var. Fındığa gideceğim. Tarlada aileme yardım ediyorum¨ dedi.

LİNET’İN ÇOCUKLUK HAYALİ GERÇEK OLDU!...

Avrupa turnesi öncesi Kıbrıs’ta sahne alan şarkıcı Linet, konser önce magazin muhabirlerine ilginç açıklamalar yaptı…

Muhabirlerin "Çocukluk günlerinizde bugünkü Linet’i hayal ediyor muydunuz" sorusuna " Yok hayır tabiî ki de rüyamda bile göremezdim. Ama çok çok iyi hatırlıyorum. 11 yaşlarındayken Kudüs’e ağlama duvarına götürmüşlerdi bizi, okul gezisiyle Orada insanlar dilekleri yazardı kâğıda bende Türkiye’de çok ünlü bir sanatçı olmak istiyorum diye bir dilek tutmuştum ve şimdi hayallerim gerçek oldu. İnsan hayal etmekten hiç bir zaman vazgeçmemeli, hayaller gerçek olabiliyor. " dedi.

GÖKHAN SAYHAN’IN “DUYDUM”U ÇOK SEVİLDİ

Gökhan Sayhan 2000 yıllardan bu yana sözü ve bestesi kendisine ait olan aşk şarkıları ile gönüllere dokunmaya devam ediyor…

Sayhan “Aşk hep var” ,” Rengin Mevsimin Adı” çalışmalarının ardından geçtiğimiz ay da “Duydum” şarkısı ile müzik listelerinde hızlı bir yükselişe geçti.

Son dönemde hızla tüketilen birbirinin benzeri sözler ile piyasaya çıkan birçok şarkıdan farklı bir yapı da özenle seçilen sözlerden ve müzikalite de yaptığı üretimler ile dikkat çeken sanatçıya dijital platformlarda yoğun bir ilgi var.

Müzikte biraz kalite isteyenler için tavsiyem Gökhan Sayhan’dır

ENKA AÇIKHAVA’DAKİ BU KONSERLER KAÇMAZ!...

ENKA Açıkhava Tiyatrosu yaz sezonu Nükhet Duru & Pow Trio ve Fatma Turgut konserleriyle devam ediyor.

Türkiye’de popüler müziğin en güçlü seslerinden Nükhet Duru, 19 Temmuz Salı akşamı Pow Trio ile birlikte ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne alacak. Piyanoda, senfonik, caz, film müziği ve müzikal alanlarında eserler veren Tuluğ Tırpan, davulda eşsiz stiliyle Volkan Öktem ve bas gitarda usta caz müzisyeni Eylem Pelit’in yer aldığı Pow Trio’nun oldukça geniş bir yelpazeye yayılan repertuarının yanı sıra, Nükhet Duru’nun Melankoli ve Ben Sana Vurgunum gibi sevilen klasikleri ile gelecek yıl vefatının 50. yılında anılacak olan Türk halk ozanı Aşık Veysel’den türkülerimiz seyirciyle buluşacak.

22 Temmuz Cuma akşamı ise son dönemin güçlü rock sanatçıları arasında yer alan Fatma Turgut, muhteşem bir konser ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Konserde, ilk solo albümü Elimde Dünya’nın yanı sıra, Mayıs ayında çıkardığı son hiti Ben Vardım‘ı da seslendirecek sanatçı, muhteşem performansı ile ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak.

DOĞAL TAŞLARDAN MÜTHİŞ KOLEKSİYON!

Youtube gezginlerinden İlyas Mutlu, geçtiğimiz hafta kanalında öyle özel ve muhteşem bir video paylaştı ki izleyenler hayran kaldı.

İlyas Mutlu kardeşim şu günlerde Kırgızistan’da seyahatini sürdürüyor

Bu seyahatinde yine birbirinden ilginç yerleri ziyaret ederken çok özel bir duruma da şahit oldu.

Kırgızistan’da Şaman bir beyin 9 yılda doğal taşlardan oluşturduğu tabelalarda yazan isimler görenleri şok edecek cinsten…

Doğal taşların üzerindeki şekilleri yıllar içinde tek tek bir araya getiren bu şaman “Mustafa Kemal Atatürk” ve Recep Tayyip Erdoğan” “Türkiye” isimlerini oluşturmayı başarmış.

Daha ayrıntılı bilgi almak isterseniz İlyas Mutlu’nun youtube kanalını ziyaret edin derim …