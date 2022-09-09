Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

AHMET BAKAR HIZ KESMİYOR.

Ahmet Bakar Sen Yoksun Diye isimli teklisini Kadırga Prodüksiyon etiketi ile bir süre önce çıkarmıştı. Fantazi ve arabesk müziği güçlü yorumcusu hız kesmeden yeni çalışmasına başladı.

Bakar, söz ve müzikleri kendine ait bir proje hazırlıyor. Profesyonel bir ekiple çalıştığını belirten Ahmet Bakar “çok lezzetli bir çalışma geliyor. Sevenlerime müjdelerim” dedi.Sanatçı, yeni sezonda televizyon ve radyo programları için görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Bu albüm öncesi “Sessiz Çığlıklar” isimli teklisini sevenleri ile paylaşacak olan Bakar tarih verdi. Sessiz Çığlıklar 09 Eylül’de Ahmet Bakar resmi Youtube kanalı ve tüm dijital platformlarda olacak.

AKM’DE FİLM ŞENLİĞİ VAR!

9-15 Eylül haftasında Atatürk Kültür Merkezi Yeşilçam Sineması’nda Pedro Almodóvar rüzgârı esecek. İspanyol sinemasının dahi yönetmeninin, “Kika”, “Dönüş” ve “Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar” isimli bol ödüllü filmleri, Yeşilçam Sineması’nın beyaz perdesinde izleyicilerle buluşacak.

Penelope Cruz’a En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar adaylığı getiren ve Cannes Film Festivali’nden En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Senaryo dallarında Altın Palmiyelerle dönen Almodóvar imzalı Dönüş, 9 – 15 Eylül haftası boyunca 16.15 seansında izlenebilecek. Almodóvar’ın hem yönetmen hem de senarist koltuğunda karşımıza çıktığı Dönüş’te Penelope Cruz’un yanı sıra Carmen Maura ve Lola Dueñas da oyunculuklarıyla göz dolduruyor.

Almodóvar’ın Jean Cocteau’nun “İnsan Sesi” isimli oyunundan esinlenerek kaleme alıp yönettiği “Sinir Krizinin Eşiğindeki Kadınlar”, 9-15 Eylül haftası boyunca 18.30 seansında vizyonda olacak. İlk kez 1988’de beyaz perdeyle buluşan ve En İyi Uluslararası Film dalında Oscar’a aday gösterilen filmin başrollerinde Antonio Banderas, Carmen Maura ve Julieta Serrano yer alıyor.

ALEYNA TİLKİ PUMA’NIN YENİ YÜZÜ OLDU!

Dünyaca ünlü global spor markası PUMA, şarkıları ve tarzıyla popüler kültüre damgasını vuran yıldız isim ALEYNA TİLKİ ile anlaştı. Ünlü marka, genç yıldızla gerçekleştirdiği uzun soluklu iş birliği kapsamında, büyük ses getirecek iletişim çalışmalarına imza atacak.

EN İYİSİ SENSİN platformuyla dünyanın her yerindeki güçlü kadınlara ilham veren PUMA, sanatçı, sporcu ve aktivist kimlikleri taşıyan ve kendi alanlarına damgasını vurmuş pek çok yıldız isimle birlikte çalışmaya devam ediyor. Bu yeni iş birliğiyle birlikte Aleyna Tilki, PUMA’nın global kampanyalarında birlikte çalıştığı Rihanna, Selena Gomez, Dua Lipa, Cara Delevingne gibi dünya yıldızlarının arasına katılmış oluyor.

Engin Günaydın’ın “Andropoz”u!...

Orta yaş bunalımına giren Yusuf’un değişim mücadelesini konu alan Andropoz, 7 Ekim’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’te

Senaryosunu Engin Günaydın’ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Taylan Biraderler üstlenirken başrollerinde ise; Engin Günaydın, Tamer Karadağlı, Derya Karadaş, Turgut Tunçalp yer alıyor. İmaj’ın yapımını üstlendiği Andropoz’un oyuncu kadrosunda ayrıca Gülçin Santırcıoğlu, Şebnem Hassanisoughi, Yuliia Sobol, Doğa Zeynep Doğuşlu, Ergin Torun, ve Melissa & Merih Dilber gibi isimlerde yer alıyor.

GUPSE DOĞURDU DOĞURACAK!

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç ile mutlu bir evliliği olan Gupse ÖÇzay hamileliğinin 9. ayına girdi.

Şu an 8.5 aylık hamile olan Gupse Özay sosyal medya hesabından son halini paylaştı. Köpeğiyle poz veren Özay kareye; "Ablacılık" notunu düştü.

MERVE DİZDAR’DAN PSİKOLOJİK DESTEK İTİRAFI!

Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programına katılarak samimi açıklamalarda bulunan oyuncu Merve Dizdar’dan bomba bir itiraf geldi.

2 sezon boyunca rol aldığı ve çok ses getiren Masumlar Apartmanı konusun açıldığında Merve Dizdar, Ceyda Düvenci'nin "Psikolojik destek aldın mı?" sorusuna şöyle yanıtladı: "Tabii. Aldık. Bi gün evde perdelerim kapalı oturuyorum, her zaman perdelerimi açarım güneş girsin, prodüksiyon beni alıncaya kadar öyle oturmuşum, gitmişim, Ezgi de ben de Birkan da hepimiz dağılmışız. Hoppidi hoppidi gidemiyorsun ki sete! Ehliyetimi bile Masumlar Apartmanı'ndan sonra aldım. Arabayı aldım, garip bir özgürlük hissettim."

SİMGE SARARDI!

Yeni şarkısının klip çekimi için kamera karşısına geçen Simge Sağın, imaj değiştirdi.

Klip çekimlerinin ardından rutin hayatına dönen şarkıcı Simge Sağın, uzun süredir kullandığı koyu saçlarını radikal bir karar alarak sarı renge boyattı.

Simge Sağın, yeni tarzını sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı. Sağın'ın yeni saçlarına yorum ve beğeni yağdı.







