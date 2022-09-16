Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

BU HAFTANIN YENİLERİ

Bu hafta 4 ismi yeni çalışmalarını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Yıllar geçtikçe şarap gibi yıllanan Yonca Evcimik “Vurula vurula” taze gelin Petek Dinçöz “Çılgınlar Gibi”, Aykut Kurtoğlu “Ben” ve Gökçe Kırgız’da “Eylül” adlı çalışmaları ile tüm dijital platformlarda yerini aldı. Hepsinin dinlemesi bol olsun…





ÜNLÜ SUNUCU YOĞUN BAKIMDA

TRT'de uzun yıllar çalışan ve Eurovision şarkı yarışmalarındaki sunumu ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Bülent Özveren yoğun bakıma kaldırıldı

1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkçe sunuculuğunu yapan Bülent Özveren yoğun bakıma kaldırıldı.

Kötü haberi eşi Sebla Özveren, sosyal medyadan "Bülent’i böbrek rahatsızlığı nedeniyle Başakşehir Çam Sakura hastanesi yoğun bakımına yatırdık..Dualarınız için teşekkür ederim.Durumu ciddi" sözleri ile duyurdu.

EVLİLİK 4 AYDA BİTTİ!...

Ünlü şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler 30 Nisan’da Çırağan Sarayı’nda sessiz sedasız evlenmişti.

Aradan geçen 4 ay sonrası çiftin evliliklerinde kriz yaşandığı iddia edilmişti

Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep taktı. Ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması dikkat çekti.

İzmir'deki konserinde "Küçük Bir Yol" şarkısını söyleyen Hadise’nin sahnede gözyaşlarına boğulması da iddiaları alevlendirdi.

Bir süredir evliliklerinde kriz olan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanacağı öğrenildi. Ünlü şarkıcı Hadise geçtiğimiz hafta Beykoz adliyesinde boşanma davasını açtı.

HALK TV’DE ÜZEN AYRILIK!

Halk TV'de 'Açıkça' programını sunan Gökmen Karadağ kanaldan istifa ettiğini açıkladı. Karadağ ayrılık kararını sosyal medyadan duyurdu.

Karadağ, "Hoşça kal Halk TV ve teşekkürler. 5 yıllık bir ekran ayrılığından sonra müthiş bir dönüş yaşadım. Ancak buraya kadar sürdü. Bu ayrılık kanalın değil benim inisiyatifimdir. Tüm izleyenlere, yoldaşlık edenlere sonsuz teşekkürlerimle… Pazar Açıkça’da son kez buluşmak dileğiyle…" dedi.

Karadağ’ın bu ayrılığı şok etkisi yaptı… Deneyimli haberciyi geri döndürme çalışmaları yapıldı ama Gökmen Karadağ söz ağızdan bir kez çıkar mantığında olduğu için sözünden dönemedi ve Halk TV’ye veda etti.

KONSER GELİRİNİ BAĞIŞLIYOR!...

9 Eylül'de İzmir'de konser veren ve tarihi bir rekor kıran Tarkan'ın elde ettiği gelir merak ediliyordu…

Tarkan’ın bu eşsiz konser için İzmir Belediyesi’nden alacağı ücreti bağış yapacağı ortaya çıktı…

Tarkan , konser gelirini Darüşşafaka, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na bağışlayacak!...

NETFLİX ZAM YAPTI!...

Netflix bile Türkiye şartlarına daha fazla dayanamadı ve bir yıl içinde ikinci kez zam yapma gereği duydu!...

Bir çok film, dizi ve belgeseli bünyesinde barındıran dijital içerik platformuna yapılan zamlara gelince …

Eylül 2022 fiyatları şöyle oldu:

Temel Paket: 45,99 TL

Standart Paket: 69,99 TL

Özel Paket: 93,99 TL

Ömer Şahan ile "Sonumu Gördüm"…

Ömer Şahan Yaşar Kekeva etiketi ile yayınlanan ilk single'ı "Sonumu Gördüm" ile müzikseverlerin karşısına çıktı.

Sözleri Ömer Şahan’a beste ve aranjesi İlke Ulaş Kuvanç’a ait olan “Sonumu Gördüm” single’nın klip yönetmenliğini Faysal Tokmak yaptı.

Yayınlandığı andan itibaren müzikseverlerin beğenisini kazanan “Sonumu Gördüm” için Ömer Şahan "Bu şarkı ile müzik severlerin karşına çıkabilmek için ekibimle birlikte çok emek verdik, bizim içimize sindi müzikseverlerden gelen yorumlarda bizi bu konuda çok mutlu etti dedi.