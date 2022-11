Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

90’LAR ÖZLEMİNE SON!...

Yeni nesillere müzik anlamında 90’lı yılları sevdirmek ve tanıtmak, eski nesilleri de anılara götürmek için yapılmış bence en iyi grup çalışması sevgili Hakan Eren’in önderliğinde oluşan “Şimdi 90’lar”

Metin Özülkü, Eda Özülkü, Jale, Reyhan Karaca ,Sibel Alaş ve Ümit Sayın’ın bir araya gelerek oluşturdukları “Şimdi 90’lar” projesi son dönemin müzik adına yapılmış bence en iyi projelerinden biri.

Unutamadığımız o eşsiz şarkılar bu değerli sanatçıların sesi ile hep yeni hem de eski nesil ile kavuşuyor.

SÜPERSTAR’A NAZAR DEĞDİ!...

Türkiye’nin süperstarı Ajda Pekkan resmen nazara geldi…Bu yıl ardı ardına verdiği konserler ve sahnedeki eşsiz performansı ile gençlere parmak ısırtan Ajda Pekkan, ne yazık ki geçtiğimiz hafta evinde bir kaza geçirdi ve kalça kemiğini kırdı…Yapılan operasyon sonrası iyileşme sürecine giren 76 yaşındaki Ajda Pekkan’ın bir an önce sağlığına yeniden kavuşup sahnelere geri dönmesini diliyorum…

AVATAR 2’YE AZ KALDI!...

2009’da vizyona giren ve dünyanın ilk 3D filmi olarak tarihe geçen Avatar, devam filmiyle uzun süredir bekleniyor…

Bu beklenti tam 13 yıl sonra 16 Aralık’ta son bulacak ve Avatar: The Way of Water vizyona girecek..

Avatar: The Way of Water (Suyun Yolu) filmi diğer bir bilinen adıyla Avatar 2 filmine gidecekler tam 3 saat 10 dakika sürecek bir görsel şölen izleyecek.

Son teknoloji ile çekilen su altı sahneleri izleyiciyi büyüleyecek.

EN ANLAMLI ÖDÜL!...

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiren Gül Ergi'ye Türk Böbrek Vakfı'ndan anlamlı ödül.

Geçtiğimiz günlerde Türk Böbrek Vakfı tarafından Lazzoni Hotel'de düzenlenen gecede vakfın Mütevelli Üyesi Gül Ergi, başarılarından dolayı Başkanı Timur Erk tarafından "Başarı Plaketi" ödülü aldı.

Aynı zamanda Darüşşafaka bağışçısı olan ve tüm varlığını Darüşşafaka'nın annesiz babasız eğitim gören çocuklarına bağışlayan Gül Ergi, bunların dışında bütün derneklere ve Mehmetçik Vakfı'na da bağışlarda bulunuyor.

HAFTANIN LİDER DİZİLERİ

23-29 Ekim 2022 tarihleri arasında en çok reyting alan diziler belli oldu..

Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen dizileri “Gönül Dağı, Yalı Çapkını, Yargı, Kuruluş Osman, Alparslan: Büyük Selçuklu , Ben Bu Cihana Sığmazam, Teşkilat, Üç Kız Kardeş , Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Camdaki Kız” oldu.

LİNET’İN MİLYONLUK STYLİNG’İ

Sahne performansının dışında pahalı sahne kostümleriyle de dikkat çeken ünlü şarkıcı LİNET, dünyaca ünlü tasarımcı ALON LİVNE ile anlaştı. Liven; Lady Gaga, Kim Kardashian, Miley Cyrus gibi birçok starınında tasarımcılığını yaptı.

Fotoğraf çekimlerinde dünya markalarını da kullanan Linet’in styling’ini Gili Algapli yaptı. Çekimler için hiçbir masraftan kaçınmayan ünlü şarkıcı Algapli ve ekibini İsrail’den özel uçakla İstanbul’a getirtti.

Styling ve ekibinin yapacağı çalışmalar için Linet’in 80 bin dolar ödediği öğrenildi.

MAVİ TIK PARALI OLUYOR!

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, onay tikinin parasını veren herkese verileceğini açıkladı. İlk başta aylık 20 dolar olacağını söylediği mavi tiki, yeni bir kararla Amerika’da aylık 8 dolara satılacağını açıklandı…Diğer ülkelerinde ise ülke gelirlerine göre bölgesel fiyatlandırma yapılacak…

Mavi Tike sahip kullanıcılar yanıtlarda ve aramalarda daha ön sıralarda olacak.

Musk’ın bu kararı sanırım en çok ülkemizde inanılmaz fiyatlar vererek mavi tiki alanları üzecek!.. Düşünsenize 10 bin TL’den başlayıp 50 Bin TL’ye kadar mavi tike sahip olabilmek için para verenler büyük şok yaşıyordur…

USTA OYUNCU RIZA AKIN’I KAYBETTİK!...

Tiyatro ve dizi oyuncusu Rıza Akın, geçtiğimiz hafta geçirdiği beyin kanaması yüzünden ameliyata alındı ama yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

65 yaşındaki usta oyuncu en son “Sevmedim Deme” sinema filminde rol almıştı.Akın, 2019 yılında hayatını Japon Miho Shimotashiro ile birleştirmişti.