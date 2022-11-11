Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

ATEŞ KUŞLARI GELİYOR!..

Eşsiz ve farklı hikayesi, muhteşem oyuncu kadrosuyla atv ekranında yeni sezonun en iddialı dizisinin seyirci ile buluşmasına çok az kaldı…

Yapımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Benal Tairi’nin yaptığı; Proje tasarım ve

senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı ‘Ateş Kuşları’nın

başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral ve Görkem Sevindik üstleniyor.

Dizide 5 sokak çocuğunun “Köksüzler”den “Ateş Kuşları”na dönüşmelerini anlatan; zorluklarla, acılarla ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayeleri ele alınacak.

BEHZAT Ç. ARALIK’TA YAYINDA!...

Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV, efsanevi dizi ‘Behzat Ç’nin yeni macerası ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'ni seyirciyle buluşturmak için artık gün sayıyor. Dizinin usta oyuncusu Erdal Beşikçioğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile dizinin yayın tarihini açıkladı. Özlemle beklenen Behzat Ç. 6 Aralık Salı günü BluTV’de yayınlanmaya başlayacak.

Yapımcılığını Ortaks Yapım’ın üstlendiği BluTV’nin yeni orijinal içeriğinde Erdal Beşikçioğlu, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Ege Aydan, Ayça Eren ve Güven Kıraç'ın yer aldığı güçlü oyuncu kadrosuna; Mehmet Ali Nuroğlu, Esra Ronabar, Burak Dakak, Evliya Aykan, Derin Beşikçioğlu ve Gökçe Eyüboğlu eşlik ediyor. ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yönetmenliğini Devrim Yalçın üstlenirken senaryo ise Ercan Uğur imzası taşıyor.

CEMRE, ESAT KABA’YA EMANET!...

Ünlü menajer ve yapımcı Esat Kaba, sosyal medyada yayınladığı ve şarkı söylediği videolarla büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Cemre ile el sıkıştı.

Sosyal medyada şarkı söylediği videoları yayınlamasının ardından büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Cemre, müzik hayatına Paradise Production çatısı altında devam edecek.

Sesini dinleyen tüm sanatçı ve vokal koçlarından tam not alarak “geleceğin yıldızları” arasında ifadesiyle ön plana çıkan Cemre, Esat Kaba ile sözleşme imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada “Çocukluğumdan beri en büyük hayalim olan işi yapmak üzere hep emin adımlarla yürümek istedim. Hayatımın merkezinde sadece müzik var. Kendimi bulduğum, nefes aldığım alan müzik benim için. Sesim duyulduğu ve görüldüğüm için çok mutluyum. Yolun çok başındayım ve bu yolda Esat Kaba ile birlikte yürüyecek olmak beni daha da yüreklendiriyor. Esat Kaba’ya, Paradise Production ailesine ve bu yolda bana güvenip destek olan herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Esat Kaba da “Genç yeteneklerin bize güvenip, bizimle yol almak istemesi bizi de çok mutlu ediyor. Cemre büyük bir ses ve yetenek. Geleceğin yıldızları arasında yer alıyor ifadesi çok doğru bir ifade. Paradise Production ailesine katıldığı için mutluyuz. Hızımızı hiç kesmeden projelerimize başlayacağız. İki taraf için de hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

BU KONSERLER KAÇMAZ!...

DK Event organizasyonu ile “İstanbul Sonbahar Konserleri” Türk müziğinin dev isimleri Yıldız Tilbe, Selda Bağcan, Haluk Levent, Ceylan Ertem ve Sefo ile 4 gün boyunca İstanbul’a müzik ziyafeti sunacak. 16 Kasım’da İstanbul Kongre Merkezi’nde başlayacak olan konser serisinin açılışını Rap müziğin popüler ismi Sefo yapacak. 17 Kasım’da Haluk Levent & Ceylan Ertem sahnesi ile devam eden müzik şöleni, 18 Kasım Cuma gecesi kendine has tavrı ile Türk müziğin dev ismi Yıldız Tilbe ile devam edecek. Konser serisinin son günü 19 Kasım Cumartesi akşamı ise kapanışı Selda Bağcan gerçekleştirecek. Konser organizasyonun biletleri Biletix ve Passo ‘da satışa başladı.

MARAŞLI ÖDÜLLENDİ!...

Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde takip edilen unutulmaz dizilerin yapımcısı TIMS&B Productions ‘Maraşlı’ dizisiyle Latin Amerika’dan iki ödülle döndü.

Yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği beğeniyle izlenen ‘Maraşlı’, Produ Ödülleri’nde ‘En İyi Yabancı Dizi’ kategorisinde ödüle layık görülürken, iddialı rakiplerini geride bıraktı. Dizinin başrol oyuncularından Alina Boz da ‘En İyi Yabancı Kadın Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.

MUAZZEZ ERSOY SAHNE KOSTÜMLERİNİ SATIYOR!

Türk Sanat Müziği'nin usta yorumcusu, "Nostalji Kraliçesi" Muazzez Ersoy, yakın dönemde sahne ve televizyon konserlerinde giydiği kostümlerini ikinci el sektörünün öncü uygulaması Dolap üzerinden, geliri sivil toplum kuruluşlarına bağışlanmak üzere satışa çıkardı.

İlk etapta 50 kostümün satışa sunulacağı iş birliğinde her kostüm için sembolik bir rakam belirlendi. Dolap’ın herhangi bir komisyon almayacağı bu ürünlerin satışından elde edilecek tüm gelir başta Mehmetçik Vakfı, Türk Kızılayı, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Çocuk Esirgeme Kurumu olmak üzere Muazzez Ersoy tarafından sivil toplum kuruluşlarına, derneklere ve vakıflara bağışlanacak.

Muazzez Ersoy'un sahne kostümlerinin ilk etabı hızlıca tükendi. 20 kostümden elde edilen gelirin tamamı Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı.

TAN TAŞÇI AVRUPA YOLCUSU

Tan Taşçı, Bayhan Müzik organizasyonuyla devam eden turnesi kapsamında 2022 yaz Harbiye serisini tamamladı.

Ünlü sanatçı bu sezon 19 konserle geçen sene kırdığı 16 konserlik kendi Harbiye rekorunu geçti.

Tan Taşçı, 11 Kasım’da Almanya Bochum’dan başlayarak kış sezonuna Avrupa turnesi ile devam edecek.

ÜNLÜLER GEÇİDİ GİBİ DÜĞÜN!...

Ran organizasyon Genel Başkanı Mine İpek hayatını Temel Camadan ile birleştirdi.

Şişli Günay Restoran da gerçekleşen düğün de yaklaşık 500 davetlinin yanısıra iş ve Siyaset den sanata uzanan gecede Birçok ünlü sahne aldı.

Şişli Büyük şehir belediye Başkanın Muammer Keskin'in Nikahı kıyması ile birlikte Sanatçısı Gökhan Tepe sahne alması ile başlayan gecede Seda Sayan eşi Çağlar Ökten,Volkan Konak, Betül Demir, Nazan Şoray, Işın Karaca, Ömür Gedik, Yılmaz Morgül ve Cefi sahne aldı.







