Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

EKRAN İÇİN GÜN SAYIYOR!

Uğur Güneş'in başrol oynayacağı Alsancak dizisinin ekran yolculuğuna sayılı günler kaldı

Terörle mücadele konusuna konu olacak olan Alsancak, askerlerimizin vazgeçilmez vatanseverliğini anlatacak.

İlk tanıtımı yayına giren dizinin yayın tarihi ise Dünya Kupasının bitmesinin ardında şekillenecek

Alsancak dizisi ya Aralık 2022 içinde yada 2023 yılının ilk ayında ekrana gelecek.

CAN YAMAN “HERKESİ GURULANDIRACAĞIM”

Kariyerine İtalya’da devam eden oyuncu Can Yaman içini sosyal medyadan döktü!

Şu günlerde Dolce Gabbana'nın reklamları ile büyük ilgi gören Yaman, Instagram'ın hikaye kısmından fotoğraf paylaştı ve ; "Yaptığım ve yapmayı sevdiğim şeyi yapmak için geri döndüm. Hemen açıklığa kavuşturmak için: Üzgün olduğum ya da bacağımı incittiğim, şu ve bu ya da bla bla bla doğru değil. Mesleki olarak, hayatımın son derece odaklanma, öz disiplin ve fedakarlık gerektiren belirli bir dönemi oldu. Buna göre, elimden geldiğince dikkatimi dağıtmaktan kaçınmaya çalışarak ona göre yaşama eğilimindeyim. Bu tamamen başka bir seviyede bir şey ve mükemmel bir şekilde ilerliyor. Umarım beni seven ve bana güvenen herkesi gururlandıracağım." notunu düştü.

CEM BELEVİ’NİN MANİDAR ŞARKISI!...

"Anlatsam, bir konuşsam dağlar taşlar yerinden oynardı " dediği şarkının söz ve müziği Cem Belevi'ye, düzenlemesi ise Osman Taşdaş'a ait. Mix ve mastering'in Emre Kıral'a emanet edildiği şarkıda ud, kanun, ney, perküsyon, yaylılar ile zengin bir düzenleme dinleyicileri bekliyor.

Şarkının klibi ise Mustafa Özen yönetiminde İstanbul Şile'de çekildi. Fotoğraflar ise Burakhan Paşabeyoğlu imzası taşıyor. Gece çekimlerinde performansıyla dikkat çeken Belevi, oyunculuğa da hız kesmiyor. Hali hazırda Fethiye'de film çekiminde olan Cem Belevi, iki hafta sürecek çekimler sırasında sahne performansına da ara vermeyecek.

Cem Belevi yeni single "Allah Biliyor" 2 Aralık'ta Sony Music Türkiye etiketiyle tüm müzik platformlarında yayına girdi.

BOŞANDILAR!...

Ünlü piyanist Fazıl Say, 3 yıl önce evlendiği Ece Dağıstan ile boşandı. İki isim adliye binasından güle oynaya el ele çıktı.

Say, boşanma haberini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Adliye binasından Ece Dağıstan ile el ele çıktığı bir karesini yayınlayan Say, "Ece hep iyi olsun. Böyle daha iyi belki." ifadelerini kullandı.

İSMAİL HACIOĞLU’NUN DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL MESAJ

İsmail Hacıoğlu geçtiğimiz hafta 37. yaş gününü kutladı.

Hacıoğlu’na sevgilisi oyuncu Aslıhan Gürbüz, yaş gününde “Berbat bir senenin tek güzel şeyiydin be Hacı… İyi ki doğmuşsun güzel adam… Tüm süreçlerde yine birlikte…” mesajını gönderdi.

İsmail Hacıoğlu’da sevgilisine “ 2022’nin tek güzel şeyiydin… İyi varsın Hacı’m… Seni çok seviyorum derttaşım” yanıtını verdi.

ÜÇ FARKLI VERSİYONU İLE ’Affetmem Asla Seni’’

Geçtiğimiz yıl yayımladığı Kızıl Gonca isimli üç şarkılık çalışmasının ardından Dolunay isimli teklisi ile müzik dünyasına başarılı bir giriş yapan Sezen Cin Özdemir; bestesi Yıldırım Gürses’e, sözleri Mustafa Sevilen’e ait olan efsane şarkı ‘’Affetmem Asla Seni’’yi, üç farklı versiyonla yeniden yorumladı.

Güçlü sesi ve kendine has yorumu ile dikkat çeken Sezen Cin Özdemir'in klasik yorumunun modern eşliklerle harmanlandığı Affetmem Asla Seni çalışmasının prodüktörlüğünü Babajim İstanbul yaptı.

Sezen Cin Özdemir, Affetmem Asla Seni projesi ile ilgili ’’İlk çalışmalarımızı tamamladıktan sonra yeni repertuvarımız için Ozan ile hareketli şarkıların üzerinden geçtik. Yıldırım Gürses eserleri ilk adresimizdi. Affetmem Asla Seni, birçok formda şekillendirilebilen bir dinamiğe sahipti. Bu sebeple üç ayrı düzenleme yapıldı. Her biri ayrı lezzette oldu. Çalışmamıza baktığımda, aslında tam beni anlatıyor; klasikleşmiş eserleri güncel hale getirmekten çok büyük haz duyuyorum.’’ dedi.

MEDYADA BOMBA TRANSFER

Duayen gazeteci Uğur Dündar ekrandan bir süredir uzaktı…

Meslekte 52 yılı geride bırakan duayen gazeteci Uğur Dündar TV100 kanalı ile anlaşarak suskunluğuna son veriyor.

7 Ocak’tan itibaren her cumartesi gecesi saat 22.00’de “Uğur Dündar’ın Panoraması” adlı programla ekrana gelecek olan Dündar, güncel ve siyasi gelişmeleri yorumlayacak.







