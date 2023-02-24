Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

OKTAY KAYNARCA’YI KIZDIRAN OLAY!

Oktay Kaynarca adına açılan sahte tiktok hesabından depremzedeler için yardım topladığını duyunca çılgına döndü…

Oktay Kaynarca depremden hemen sonra harekete geçmiş ve yardım çalışmaları için seferber olmuştu.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü aktör, son olarak adına açılan sahte tiktok hesabından depremzedeler için yardım toplandığını öğrenince hayli sinirlendi.

Oktay Kaynarca sahte tiktok hesabı hakkında suç duyurusunda bulundu

Ünlü oyuncu, "TikTok'ta adıma sayfa açıp yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yapmaya kalkan bir şerefsiz var. Bu tür hesaplara ve insanlara itibar etmeyin lütfen. Bu şerefsizler hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Umarım dünya gözüyle karşımda görürüm bunları" dedi.

ÜNLÜLERDEN KİRA DESTEĞİ!...

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası depremzelerin barınma sorununu gidermek için düzenlenen ‘Bir Yuva Bir Kira’ kampanyasına ünlüler bağışta bulunarak destek oldular

Bağış yapan ünlüler arasında Armağan Çağlayan, Bir Kira Bir Yuva kampanyasına 1 Milyon TL, Meltem Cumbul, Bir Kira Bir Yuva kampanyasına 40 bin dolar ,Yıldız Tilbe, Bir Kira Bir Yuva kampanyasında 12 ailenin 1 yıllık kirası, Oyuncu Mert Fırat 10 ailenin kira giderini ,Pınar Deniz Bir Kira Bir Yuva kampanyasına 100 bin TL ,Gülşen’de 120 bin TL bağışta bulunarak destekte bulundular

INSTAGRAM’DA MAVİ TIK PARALI OLUYOR

Mark Zuckerberg yaptığı duyuru ile Instagram'da mavi tık almak isteyenleri heyecanlandırdı...

Twitter'ı sarın alan Elon Musk'ın mavi tıkı para ile satmaya başlamasından sonra mavi tıka sahip olmak isteyen instagram kullanıcılarını heyecanladıran haberi Mark Zuckerberg sosyal medya hesabından duyurdu.

Mark Zuckerberg'in bugün yaptığı duyuruya göre Instagram'a aylık $11.99 ödeyen herkes mavi tik sahibi olacak. Bu fiyat iOS cihazlar için aylık $14.99 olacak.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMACISI HAYATINI KAYBETTİ

Kahramanmaraş depremine yakalananlar arasında ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Simay Atlı da vardı.

Psikoloji okuyan ve gazeteci Gazeteci Yener Atlı’nın kızı olan Simay yarışmaya ablasıyla birlikte katılmıştı…

21 yaşındaki Atlı, Kahramanmaraş'ta çöken Penta Park'ta oturuyordu. Yarışmaya 2 bin TL ile veda eden Simay Atlı ve annesinin çöken binada yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

MESSİ VE RONALDİNHO FORMALARINI SATTI!

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası bölgeye giden ve yardım çalışmalarında bulunan CZN Burak depremzelere yardım için açık arttırmaya çıkardığı Messi ve Ronaldinho’ya formalarını satışa çıkartmıştı…

CZN Burak açık arttırma sonrası satıştan 1.200.000 TL gelir elde etti.

Formaları sahiplerine teslim eden CZN Burak yaptığı paylaşımla yardım edenlere teşekkürlerini iletti.

KURULUŞ OSMAN BİR REKOR DAHA KIRDI!

Bozdağ yapım tarafından hazırlanan Kuruluş Osman dizisi bir rekora daha imza attı…

Dizi şimdi de Youtube'da rekor kırıyor… Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinden biri olan ve namı yurtdışına taşan dizinin youtube kanalı 7 milyon aboneye ulaştı.

PRESTİJ MESELESİ FİLMİ HAKKINDA YENİ GELİŞME!

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun oğlu Volkan Topal'ın, ‘Prestij Meselesi’ filminde babasının itibarını zedelediği iddiasıyla Mahsun Kırmızıgül'e dava açmıştı…

Davada yeni bir gelişme yaşandı…

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun ilk eşinden olan büyük oğlu Volkan Topal, 3 Şubat'ta vizyona giren “Prestij Meselesi” adlı filmde babasının itibarını zedelediği iddiasıyla filmin durdurulması için Mahsun Kırmızıgül'e dava açmıştı.

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada ara karar açıklandı

Mahkeme, davacı tarafın iddialarının görevli İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nce değerlendirilmesi gereken taleplerden olduğunu belirterek, dosya hakkında görevsizlik kararı verdi. Mahkeme, dosyanın yetkili ve görevli İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.



