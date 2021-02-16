Sedat SARIKAYA'dan Röportaj Köşesi

Müzik kariyerinizden biraz bahseder misiniz? Son çalışmanızdan biraz bahsedebilir misiniz?

- Sözü, müziği benim uğurum, yol arkadaşım Murat Güneş’e ait bir şarkı. Düzenlemesini de yine çok sevdiğim Celil Yavuz üstlendi. İlk dinlediğim an kalbime dokundu ve sevenleriminde kalbine dokunacağını hissettiğim bir çalışma oldu “İlk Taş”.

En büyük hayaliniz nedir ve hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi?

- Bundan bir yıl önce bu soruya vereceğim cevap çok farklı olurdu ancak bu pandemi bize sağlığın her şeyden ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Resmen sıfırlandık ve yeniden başlıyor gibiyiz. O yüzden şu an ki hayalim pandeminin bitmesi ve o çok özlediğim sahnelere geri dönmek.

Müzikle tanışmanız nasıl oldu? Kariyerinizin dönüm noktası nedir?

- Müzikle tanışmak diye bir şey yok bence. Müzikle doğmak var. O ruhla dünyaya gelmek var. Mütevazi olmak istemiyorum açıkçası ama çıkardığım her şarkı da ayrı bir dönüm noktası yaşadım.

Sizce sanatçılar son zamanlarda albüm çıkarmaya neden olumsuz bakıyorlar?

- Çok hızlı tükeniyor her şey. Siz 1 yıl boyunca ilmek ilmek bir albüm hazırlıyorsunuz 10 şarkılık sonra albümünüz çıktıktan 1 ay sonra size “yeni proje ne zaman?” Sorusu geliyor. Hızlı tüketim çağındayız ne yazıkki.

Siz albüm mü yoksa single mı çıkarmayı tercih edersiniz?

- Gönül isterki 2 yılda bir albüm çıkaralım ama şu süreçte çalışmadan birde albüm çıkarmak çılgınlık ama ben Gökçe Kırgız’ım belki de bir çılgınlık yapabilirim, kim bilir?️

Kendinize rakip olarak gördüğünüz bir sanatçı var mı?

- Yıllardır şunu öğrendim. Başarılı olmak istiyorsanız tek rakibiniz kendiniz olmalı. Çünkü herkes başka bir renk başka bir lezzet. Benim yarışım kendimle.

Sahne hayatınız için vazgeçmek zorunda olduğunuz şeyler oldu mu?

- Çocukluğum, gençliğim, özgürlüğüm hepsinden vazgeçmek zorunda kalıyor insan tabi. Ama bu kötü bir şey mi? Asla, ne olursa olsun sahnede olmak, şarkı söylemek ruhumu besleyen bir şey...

Hiç maddi zorluk yaşadınız mı? Müzik kariyerinizi nasıl etkiledi?

- Zorluk herkes gibi yaşıyorum tabi. 1 yıldır sahne yok, çalışamıyoruz ama şükürler olsun öyle “Bittim, mahvoldum” demiyorum Allah’da dedirtmesin. Zor durumda da olsam o şarkıyı çıkarmayı kafama koyduysam çıkarırım ben.

Bazı sanatçıların lüks tutkunu olduğunu biliyoruz. Sizin de var mı lüks tutkunuz?

- Lüks tutkunu demeyelim de tabiki alışık olduğum bazı standartlar var onların bozulmasını istemem. Eskiden 40 bin lira bir ayakkabıya verirken şimdi vermiyorum. Eğer bu süreçte de zaten bunların değerini öğrenemediysek o lüks tutkusu değil biraz sapkınlık oluyor bence.

Şimdiye kadar en fazla yanlış anlaşıldığınız konu neydi?

- Benim yanlış anlaşılmam için herhangi bir şey yapmama gerek kalmıyor aslında. Ben fazla net biri olduğum için ne söylemek istiyorsam onu söylüyorum. Bende ima etmek yok yani️

Youtube izlenmelerinden gelir sağlıyor musunuz? Size bir gelir sağlıyor mu?

- Çok ertelediğim bir şeydi youtube benim için ama oraya da güzel sürprizler hazırlıyorum öncelikle onu söyleyeyim. Gelir sağlıyor tabiki ama öyle çok büyük rakamlar değil açıkçası.

Youtuberların müzik hayatına girmesini nasıl buluyorsunuz?

- Kapıyı açık bulan giriyor müzik piyasasına girsinde benim için bir sıkıntı yok açıkçası. Gönül isterki herkes işini yapsın tabi ama.

- Röportajın başında bir şey söylemiştim. Müzikle tanışmak yok o ruhla gelmek var diye. O ruhla gelenler kalıcı oluyor, müziğe piyasa olarak bakanlar da girip, bakıp çıkıyorlar.

Evlilik sanat yapmayı sizce durduruyor mu?

- Öyle olduğunu düşünmüyorum çünkü benim eşimde müzisyen olmasaydı da beni durdurmazdı bu durum. Çünkü tabiki evlilik çok önemli, çok değerli ve hayatınızda birçok şeyi değiştiriyor ama sanatımın önüne geçmez, geçmemeli de.

Pop müziği sizce nereye doğru gidiyor?

- Müzik nereye doğru gidiyor desek yeridir bence. Bu bir süreç ve çokta keyifli bir süreç değil. Dünya değişiyor ve her değişim sancılıdır. Değişime ayak uydurmak o değişimin size uyan kısmını kendinize alıp yola devam etmek gerekiyor.

Bir albüm ya da single çıkarmanın maliyeti nedir? Sizce verilen emeklere değiyor mu?

- Yani artık hiç bir şey eskisi gibi değil. Eskiden bir aranjenin fiyatı belki 30-40 bin tlden başlıyordu ama şimdi kimse o rakamları veremiyor. Herkes indirime gitti diye düşünüyorum. Ama yinede çok çok çok maliyetli işler bunlar.

Pandemi döneminin müzik sektörünü nasıl etkilediğini biliyoruz. Sizce bu dönemi en az zararla atlatmak için ne yapılmalı?

- En az zararla atlatamadık çünkü pandeminin ülkeye giriş ihtimali konuşulmaya başlandığı an bizler eve kapandık. Bizim sektör tamamen durdu. Büyük zararla devam ediyoruz...

Hayatınızda değiştirmek istediğiniz şeyler var mı?

- Bir çocuğum olsun istiyorum, söyleyeceklerim bu kadar

Sahne hayatınız ile dışarıdaki yaşamınız arasında bir fark var mı?

- Çok klişe olacak ama gerçekten sahnede bir Gökçe Kırgız var. Her şeyi kontrol eden, her şeyin kusursuz olmasını isteyen bir Gökçe Kırgız. Dışarda yine her şeyi kontrol eden biri var ama o Gökçe işte️

Ask hayatını sanat hayatının önüne geçiren sanatçılar için neler söylemek istersiniz?

- Bu bir tercih, saygı duyuyorum. Müzik piyasası da çok bir şey kaybetmiyordur diye düşünüyorum.

Sosyal aktiviteleriniz var mı? Müzik dışında neler yapıyorsunuz?

- Ah şu pandemi bitsin neler yapıcam neler. Ben tam bir ev insanıyımdır ama bu pandemi bitsin neler yapacağımı hep birlikte göreceğiz️️

Sizce ülkemizde müzik neden magazinleştiriliyor?

- Magazinle ilgili çok bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Sadece eski halini özlemedim desem yalan olur.

Tek single ile bir patlama yaşayanlar neden bir anda ortadan kaybolup devamını getiremiyorlar?

- Ah ah keşke bu soruları o kaybolanları bulup sorsanız️ İşin şakası bir yana sürekliliği olan işler başarılı olmaya mahkumtur. Ama bu işi bir heves uğruna yapanlar da kaybolmaya mahkumdur.

Moda danışmanınız var mı? Giyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz?

- Özellikla çalıştığım bir moda danışmanım yok ama Yelda Aslan ile sahnelerimin neredeyse tamamında çalışıyorum. Giyim konusunda gündelik yaşantımda rahat ve şık olmak önemli. Sahnede de ışıltı, şıklık benim işim.

Pandemi döneminde sahne alabiliyor musunuz? Sahne için ne gibi önlemler aldınız?

- Ben bazıları gibi korsan sahneler yapmadım hiç bu süreçte açıkçası. En son sahnemden sonra zaten kapandı her yer.

Hayatında "Seni çok bekledim" dediğiniz birisi oldu mu?

- Sanırım kısmet olursa bunu doğuracağım bebeğime söylerim...

Kadınlar maruz kaldıkları olayları hiç çekinmeden açıkça dile getirebiliyor bu durumu nasıl buluyorsunuz ?

- Bence daha yeni yeni getirebiliyorlar ki birçoğuda hala getiremiyor bence. Sonuna kadar destekliyorum kadın, erkek fark etmez herkes maruz kaldıkları olayları dile getirebilmeli.

Kendimize belirlediğiniz bir hedefiniz varmı? Ne yaparsam bu işte ben başardım diyebilirsiniz?

- Hedeflerim çok tabiki ama başardıkça, ulaştıkça sizlerde görürsünüz.

Tek ulusal gazete haberi ile bir anda sahne alma peşinde olan yeni şarkıcılara ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz?

- Amaçları tek seferlik bir şeyler yapmaksa gerçekten yapsınlar ve içlerinde kalmasın ama ben sonra bunalıma girip kendini heba edenlere gerçekten üzülüyorum.

Türkiye'de müzik sektöründe Barış Manço, Erkin Koray gibi sanatçılar çıkmıyor. Çıksa da eski şarkıları yorumlamak istiyorlar. Bunun sebebi sizce nedir?

- Çıkmıyor mu çıkmasına izin mi verilmiyor acaba. Çok yetenekli çok iyi arkadaşlarımız var aslında ama. Cover yapmak insanlara kolay ve risksiz gibi gelsede bilinen bir şarkıyı yeniden yorumlamak ve yeniden sevdirmek aslında daha zor. Üretimle ilgili ciddi sıkıntılar olduğu için eski şarkılara yöneliyorlar.

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

- Beni sonsuz destekledikleri için, takip ettikleri için her işimde şarkılarıma sahip çıktıkları için çok teşekkür ediyorum. Yeni sürprizlerime hazır olsunlar.

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KISA KISA...

Hangi mesleği yapmak istemezsiniz?

- pilot

En nefret ettiğiniz şey nedir?

- YALAN.

Hangi takımı tutuyorsunuz?

- Fenerbahçe

Uğurlu sayınız?

- 8

En sevdiğiniz renk?

- siyah/ mavi

Kıskanç mısınız? Egonuz yüksek midir?

- Kıskancım birazcık evet ama egom yoktur.

En son izlediğiniz film, dizi?

- Yasak Elma tutkunuyum ama filmi hatırlamıyorum ama Netflixte izlemediğim film kalmadı desem yeridir.

En son gittiğiniz konser?

- Kendi konserim sonrası malum evdeyiz