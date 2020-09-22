Sedat SARIKAYA'dan Röportaj Köşesi

Son dönemde popüler olan video yükleme sitesi olan Youtube’den güzel gelir geliyor mu size?

Ben YouTube kanalıma aslında daha yeni yeni başladım. Uzun süredir var ancak amacım hiç bir zaman para olmadığı için çok ilgilenmiyordum. Şimdi artık her hafta cuma günleri saat 12:00’da sevenlerimle bir araya geldiğim bir mecra haline getirdim. Bence sizde abone olun çünkü orada çok güzel sürprizler hazırlıyorum.

Youtuber’lerin müzik hayatına girmesini nasıl buluyorsunuz? Ve Youtuberlerden beğendiniz isimler var mı?

Müzik bence evrensel. Şarkı söylemek isteyen herkes söylemeli. Çünkü müzik iyileştiren insanları motive eden bir şey. Ama herkes sahnede şarkı söylemek zorunda değil. Birileri iyileşecek diye birilerinin kulaklarını da kanatmasınlar dimi? :)

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Son çalışmanızdan bize bahseder misiniz ?

Pişmanlar Ülkesi benim çok inandığım çok heyecanlandığım bir proje. Her şeyden önce tüm toplantılarını face time gerçekleştirdiğim sadece klip ve fotoğraf çekimi için ekibimle bir araya geldiğim farklı bir tecrübe yaşadığım güzel bir proje oldu. Sözü, müziği Murat Güneş, aranjesi Erhan Bayrak imzalı tam benlik atarlı bir proje oldu.

Son dönemde çok sık sorduğum bir soru. Pop müzik nereye gidiyor?

Ben hiç bir müziğin bir yere gittiğini düşünmüyorum. Yani pop müzik olarak bakmayalım olaya. Müzik nereye gidiyor? Üretimle ilgili ciddi sorunlar olduğunu düşünüyorum tabii ki. Ama bu bir süreçtir. Tüm müzik türlerinde dönem dönem bir duraksama olur ama bu bitmesi anlamına gelmez. Ayrıca değişiyoruz dünya olarak her şey zamanla değişir, değişecektir.

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Adını bile bilmediğimiz isimlerin Youtube’de izlenme oranları milyonları buluyor ve bir süre sonra ortalıktan kayboluyor bu isimler sizce bunun sebebi nedir ?

Doğru ekiple çalışmamalarından kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü herkes hemen bir yere gelmek ve bir şey olmak istiyor ama bu doğru bir yaklaşım değil. Böyle yaptıkları zaman da sizin dediğiniz gibi bir işi milyonlar tıklanıyor sonra ya işi çıkmıyor ya da kimse tanımıyor. Doğru ekip, doğru kararlar önemli.

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Dinleyicileri ile konserlerde uçsuz bucaksız aralarına barikat koyduran sanatçılar hakkında neler söylemek istersiniz?

Ben o kafaları gerçekten anlamakta zorlanıyorum. O dinleyiciler sayesinde orda olduklarını unutan kişiler eninde sonunda unutulmaya mahkumlar. Tabii ki bazı ekstrem durumlar olabiliyor aşırı fanatik hayranlar sevgiden zarar verebiliyorlar bunlar farklı ama o durumlar pek benlik değil.

Son Dönemde popüler olan sosyal medya konserleri hakkında neler söylemek istersiniz?

Bana çok teklif geldi. Bizde ekipçe çok düşündük, konuştuk ancak ben izleyiciyle göz göze birlikte şarkı söylemeyi seviyorum. Birde o işinde biraz ucu kaçtı diye düşünüyorum. Instagrama bir giriyorduk 85 kişi aynı anda canlı yayında bu da hızlıca tüketildi. Benim şahsen heyecan duyduğum istediğim bir şey değildi. O yüzden de yapmadım.

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Sanatçılardan idolünüz var mı?

Çok sevdiğim isimler var ama bunu da söyleyince birini unutsam hemen linç yiyorum :) Yine de söyleyeyim. Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, Şebnem Ferah, Ebru Gündeş güzel ses seviyorum ben. :)

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Yeni Jenerasyondan kimleri beğeniyorsunuz?

İşini çok iyi yapan arkadaşlarım var tabii ki ama şimdi isim verip birini unutup kimseyi üzmek istemem.

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Ece Üner, Armağan Çağlayan ile yaptığı bir röportajda işcinselim demiş sizde bazen kendinizi o şekilde hissediyor musunuz?

Benim şimdi kocaman bir ekibim var ancak ben inanılmaz titiz ve kontrolcü bir kişiyim. Ben böyle biriyim yani. Söz konusu iş olunca bu çarpı 20 falan. Bunu ekibime sorun :)

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Son dönemde Bir şarkıyla çok kısa sürede çok popüler olabiliyorsun ama çoğu isim devamını getiremediği için kaybolup gidiyor. Sende kaybolma endişesi var mı? Kalıcı olacağına inanıyor musun?

7. Single’ım yayında. Hiç bir zaman böyle bir endişem olmadı çünkü ben her işimde bir öncekinden iyi olması için deli gibi çalışıyorum. Bütün yarışım kendimle yani.

Müzik ülkemizde sizce neden magazinleştiriliyor?

Çünkü artık magazin yok. Magazin olmadığı için de bir şekilde içine çekiliyor. Yani müzik tükendi falan deniliyor ya bence her alanda içerik anlamında ciddi sıkıntılar var diye düşünüyorum.

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Sende bir starlık görüyorum, sende bir star ışığı var diye sözler çok duyuyoruz size göre starlık nedir?

Size starlığın tanımını yapamam ama size ben star bir kişi söyleyeyim siz oradan şifreyi çözün :)

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Ülkemizde veya dünyada müzik alanında Kadınlar mı Erkekler mi daha hızlı yol alıyorlar yada daha şanslılar ?

Kadınların daha hızlı yol aldığı konuşulur hep ama kadınların ne kadar çok zorlandığı, daha zor şartlara maruz kaldığı hiç konuşulmaz ne yazık ki.

Müzik ödülleri ve müzik yarışmaları birer PR çalışması mı bu konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz ?

Yani bu konuda söylenecek çok şey olabilir ancak bu konuları ben gazetecilere ve magazincilere bırakmak istiyorum. Çünkü herkes her şeyin ne olduğunu elbette biliyor ancak bizim konuşmamızı bekliyorlar ama hep biz mi konuşacağız? :)

Sosyal aktiviteleriniz neler?

Spor yapmayı çok seviyorum, sahneye aşığım ama o kadar yoğun bir tempoda çalışıyoruz ki evde olmak evde vakit geçirmek daha keyifli geliyor bana açıkçası.

Sosyal medya ile aranız nasıl?

Sosyal medyayla aramı anlatacak bir kelime yok. Orada yaşıyor olabilirim. İtiraf ediyorum çok iyi bir stalkerım.

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Bir albüm, bir single’nin bedeli ne kadar yaptığınız emeklere değiyor mu?

Yani süreci biliyorsunuz. Bir albümden para kazanma hikayesi çok ama çok eskilerde kaldı. Ki o eskilerde bile sanatçıdan çok yapımcı kazanırdı. Şimdi artık dijitaller var ve yine aslında yapımcılar kazanıyor. Bizlerde hem sevenlerimizle aramızdaki bağı koruyor hemde konserlere gidiyoruz.

Bir Şarkıcının en büyük getirisi sizce ses mi yakışıklılık-güzellik mi yada zekamı olmalı Sizin getiriniz nedir? Hangisinde ilerlerse başarılı olur?

Güzel soru. Birazda cevabı içinde aslında. Bir şarkıcının en büyük getirisi elbette ki sesi. Kendimden örnek vereyim mesela beni insanlar sesim ve şarkılarımla tanıdılar. Ama bu işi sesiniz olmadan yapıyorsanız ki yapanlar var, ya güzel olacaksınız ya yakışıklı.

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Bu zamana kadar şarkılarımı sevip beni hiç yalnız bırakmadıkları için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı performanslarını bekliyorum. :) Benimle

Çoklu soru köşemiz :

En sevdiğiniz renk: Siyah

En sevdiğiniz yemek: Ciğer

En sevdiğiniz şehir: Muğla

En sevdiğiniz film: Melekler Şehri

En sevdiğiniz dizi: Yasak Elma

En sevdiğiniz spor: Yürüyüş

En son gittiğiniz film: Eltilerin Savaşı

En sık kullandığınız kelime: Demez mi ?

En nefret ettiğiniz şey: Yalan

En sevdiğiniz hayvan: Köpek

Hangi mesleği yapmak istemezsiniz: Doktor