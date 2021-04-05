Hakan KANBUROGLU

Hakan’ın Kulağındakiler

1– Kerimcan Durmaz –Peşimde

2– Hadise – Olsun

3– Tuğçe Kandemir – Ah Ellerim Kırılaydı

4– Buray – Yüreksiz Tilki

5– Irmak Arıcı - Güya

6– Edis – Martılar

7– Madrigal – Seni Dert Etmeler

8– Sura İskenderli – Taştan Yürek

9– Ziynet Sali – Uyutmaz Bu Gece

10– Doğukan Sarıtaş – Dayanak





HADİSE MİLANO’DA KONUK YAYIN YÖNETMENİ OLDU

Hadise dünyaca ünlü İtalyan moda evi Valentino’nun global projesi için dünyaca ünlü moda dergisi L’Officiel’in Türkiye edisyonunun konuk yayın yönetmeni oldu. Kapakta da yer alan Hadise, modaevinin şimdiye dek sadece podyumda gördüğümüz İlkbahar/Yaz 2021 koleksiyonundan en özel parçalarla Milano’da objektif karşısına geçti.

İtalyan fotoğrafçı Luca Meneghel’in objektifinden yansıyan karelerde Hadise’nin kadın gücüne vurgu yapan sıfır makyaj akımını bu çekimde de koruduğu gözlerden kaçmıyor. Proje direktörü ve stil danışmanı İnan Kırdemir, Hadise ile yaptığı röportajda “Uzun zamandır hayalini kurduğumuz bir çekim fikriydi bu. Karelere göz atarken, sıfır makyajla poz vermenin vitrinde olan, üzerinde flaşların patladığı her kadın için müthiş bir özgüven gerektirdiğini eminim sizler de hissedeceksiniz” diyor. Lady Gaga, Zendaya gibi dünya yıldızlarıyla çeşitli dergi projelerine imza atan Valentino, Türkiye’de ilk kez Hadise ile bir editoryal proje gerçekleştirerek birlikte daha çok projelere imza atacaklarının sinyallerini veriyor.





ZİYNET SALİ’DEN HİT DOLU BİR ALBÜM



Ziynet Sali’nin 'Yaşam Çiçeği' isimli yeni albümü tüm müzik marketler ve dijital platformlarda yerini aldı. Uzun bir süredir müzik dünyasında albüm müjdesi duymuyorduk. Ziynet Sali daha önce 6 single çıkardığı şarkılarında dahil olduğu 15 şarkılık bir albüm hazırlamış. 9 tane yeni şarkı… Bu pandemi döneminde dile kolay 9 yeni şarkı ve albüm çıkarmak cesareti… Nasıl tarif edilir bilemedim, ben ayakta alkışladım. Ziynet Sali’nin albüm haberine sosyal medyadan birçok yorum aldım. Herkes Ziynet Sali’nin sesini beğendiğini, duruşunu sevdiğini yazdı. Ben de bu düşüncelerimle albümü dinlemeye koyuldum. Albüm Efkarım Var adlı şarkıyla açılıyor. Sözü ve müziği Emrah Karakuyu’ya düzenlemesi Mustafa Ceceli’ye ait şarkı tam bir hit şarkı! Popu mahvetmeden dönüştürmeden son derece kaliteli bir halde nasıl yapılacağını anlatan bir şarkı. Tebrikler… İki Dünya şarkısında Zeki Güner, Alper Atakan’ın imzası var. Naif bir pop şarkısı, dinleyenler sevecektir. Benim için albümün en büyük hiti Uyutmaz Bu Gece… Gözde Ançel ve Buray imzalı Uyutmaz Bu Gece şarkısına bu yaz klip çekilmeli. Gerekli bütün reklam çalışmaları yapılmalı. Eski popu ayağa kaldıracak günümüzdeki en büyük silah bu şarkı… Şahane, şimdiden benim için bu yılın hitleri arasındadır. Aklıma Selam Söyle şarkısında ise Aklıma Selam Söyle şarkısı ise Eflatun imzalı bir şarkı. Ziynet Sali’nin sesi ve güncel müzikal düzenlemeler ile şarkı zirveye çıkıyor. Dinlemelere doyulmuyor. Ziynet Sali’nin bu güzel sesine yakışmayan şarkı elbette ki yoktur. Albümdeki benim için en güzel şarkılar bunlar elbette ki diğer şarkılarda dinleyici bulacaktır fakat bu şarkılar benim gönül defterime eklendi. Severek dinlediğim bir albüm oldu. Özellikle müzik sektörünün unutulduğu, avuçlarla bir kenara itildiği bu dönemde iyileştirici güce sahip müziğe sarılmamız gerektiğini anlatan bu güzel albüm için Ziynet Sali’ye teşekkür ediyorum. Müzik, daha çok müzik, şifa kaynağıdır müzik…

Gülben Ergen “Unutmayın ki Bana Hiçbir Şey Olmaz” Sözünü Satışa Sundu!

Gülben Ergen, kendisiyle özdeşleşen ve sosyal medyada "meme" haline gelen "Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz" sözünü NFT'ye dönüştürerek açık artırmaya çıkardı.

Gülben Ergen’in yıllar önce söylediği “Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz” sözü NFT ile açık artırmaya çıkarılıyor. Ünlü şarkıcı, “Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz” sözünü söylediği anı Rarible üzerinden satışa sundu.

GELİRİNİ BAĞIŞLAYACAK

Gülben Ergen, elde edeceği geliri ise kurucusu olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği’ne bağışlayacak. Dernek, şu sıralar 41. anaokulunu açmaya hazırlanıyor.

NFT NEDİR?

NFT, gerçek dünyada koleksiyon değeri taşıyan herhangi bir şeyin dijital dünyadaki halidir. Açılımı, “non-fungible token”dır. Takas edilemeyen kripto varlık anlamına gelmektedir.

Gülben’in bu yaratıcı düşüncesini çok sevdim. Ölümsüz olacak bu ikon söz ile hem tebessüm ettiriyor hem de gönülleri fethediyor. Bu sözün bir okulu daha hayata geçirmeye vesile olması takdir-e şayan. Bunu da ancak Gülben Ergen gibi duyarlı bir kadın gerçekleştirirdi…





SURVİVOR’DA BOMBALAR

Geçen akşam Survivor yarışmasını izlerken bol kahkaha attım. Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay hakkında ortaya atılan iddia ada konseyinde eğlenceli anlara neden oldu. Aleyna, Poyraz’ın kendisini samimiyetsiz bulmasının nedeni olarak Sancakay’ı gösterdi. Sancakay’ın Poyraz’dan hoşlandığı için onu kendisine karşı doldurduğunu öne sürdü. İddialar karşısında hem Poyraz hem de ünlüler takımı gülmeye başladı. Aleyna’nın iddiasına göre; Sancakay Aleyna’ya ‘’Sen Emir ile couple ol, ben de Poyraz ile.’’demiş. Konuyla ilgili açıklama yapan Sancakay, "Çok güldüm bunlara. Aleyna'nın söylediği hiçbir şeye şaşırmıyorum. Ben yalancı oldum, aşık oldum. Bunlar cahilce açıklamalar... Aleyna, Survivor'ı ergen bir kesimin izlediğini biliyor. Ya tutarsa diye denedi büyük ihtimalle. İnsanlar inandı mı? Bilmiyorum" dedi. Bunun ardından Ayşe'nin kendisine böyle bir şey sorduğunu söyleyen Sancakay, "Saçmalama, yok öyle bir şey" dedim" diye konuştu. Yalnız ben hala Poyraz’ın açıklamasına gülüyorum. ‘’Ben aşk adasına gelmedim, Survivor’a geldim.’’ Helal olsun be Poyraz! Yalnız ben en başından beri Aleyna ve Poyraz’ın birbirlerine ilgi duyduklarını düşünüyordum. Bir diğer bomba ise Batuhan ile Doğan’ın tartışması. Bu tartışmada ise Doğan Batuhan’ın mesleğiyle dalga geçer gibi konuştu. Son derece nezaketsizdi, ‘’Burası Aşk-ı Memnu değil, Burası Adnan Ziyagil Yalısı değil.’’ deyip durdu Doğan… Hiç hoş değil. Bu üslupları ben tasvip etmiyorum. Batuhan bu hafta oyları siler süpürür.





Çağla’dan ‘En İyimi’ye özel tasarım

Yeni şarkısının klibinde giydiği kostümleri kendisi seçen Çağla, Beyonce'un koleksiyonunu tercih etti ve projesi için iddialı konuştu.

Çağla, aranjörü Osman Çetin ile birlikte yaptığı feat çalışması ‘En İyimi’yi dinleyicisiyle buluşturdu. DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alan şarkının sözü ve müziği Soner Sarıkabadayı, Osman Çetin ve Yazgın Kaçak’a ait. Reggeaton sound’undaki ‘En İyimi’ adlı şarkının video klibinde ise yönetmen koltuğuna Ecem Lawton oturdu.

‘YA HADİSE YA DA BEN’ İDDİASI

Çağla, Beyonce’un dünyaca ünlü bir spor giyim markası için hazırladığı koleksiyondaki birçok kostümü bu proje kapsamında giydi. Yaklaşık 36 saat süren klip çekimlerinde Çağla ve Osman Çetin’e 20 kişilik bir ekip danslarıyla eşlik etti.

Uzun bir aradan sonra müzikseverlerle buluşan Çağla ¨Şarkımız, klibimiz hepsi ayrı iyi oldu. Aracımı bile klip için pembeye boyattım. Styling’imi de kendim yaptım ve gördük ki bir Beyonce Koleksiyonu’nu Türkiye’de ya Hadise ya da ben giymeliyim. Eminim herkes ‘En İyimi’yi konuşacak¨ diyerek iddiasını ortaya koydu.



ŞARKISINI TRUMP’IN KIZI BEĞENDİ



Sevilen şarkıcı Maral, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerle ayak üstü sohbet eden şarkıcı, pandemi döneminde yaşadığı avantajları ve dezavantajları anlattı. Maral, ''Çok zor bir süreçten geçtik. Hala da geçiyoruz. Geçen mart ayından beri birçok müzisyen arkadaşımız sahne almadı. Evde olduğum süreç içerisinde ben de ailemle daha çok vakit geçirdim. sosyal medyada yaptığım canlı yayınlar sayesinde, ulaşamadığım sevenlerime ulaştım. Onlarla bol bol sohbet ettim ve müzik yaptım'' dedi. Maral, birbirinden güzel yöresel şarkılara imza atıyor. Halay şarkısı “Midigo Me” 50 milyondan fazla dinlendi. Nusret şarkısında dans etti ve Trump ailesine kadar şarkı ulaştı. Trump’ın kızı şarkısını beğenmiş bile. Maral bence önümüzdeki günlerde çok daha başarılı işlere imza atacak. Türküyü hayatının her zamanına nakşetmiş. Türküleri rap müzikle buluşturup düet yapacakmış. Şahane, tadından yenmez…







ŞEYMA HAKSIZ YERE ELEŞTİRİLİYOR



Geçtiğimiz günlerde Miami’den Türkiye’ye geçen Şeyma Subaşı’yı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Al Saloussi yalnız bırakmadı. Mohammed Al Saloussi, Şeyma'nın ailesiyle de tanıştı. Şeyma Subaşı İstanbul’a gelir gelmez, Buket Aydın’ın konuğu oldu ve sosyal medyada konuşulan açıklamalara imza attı. Şeyma Subaşı tartışılan tişörtle ilgili “Ne anlama geldiğini biliyorum. Sonrasında zaten bilerek koymak istedim. Ben o malıyım lafını bir obje olarak görmüyorum. Zaten ben onun malı olmaktan da memnunum yani. ‘Ben seninim ne yapmak istersin bana.’ Ben bu mantıkta bir insanım.” dedi. Şeyma Subaşı şeffaf bir kadın olduğu için benim her zaman takdir ettiğim bir isim. Çok ünlü bir insanla evlendikten sonra bir kenara çekilip kendinden, adından söz ettirmeden hayatını yaşayabilirdi. Ama o her zaman çabalıyor ve didiniyor. Şeyma Subaşı’na yapılan bu eleştirel baskıyı başka bir kadına yapsanız bu kadar tepkisiz kalmayabilirdi. Ona yapılanlarda bence bir nevi şiddet, psikolojik şiddet.. Bırakın kim nasıl yaşıyorsa yaşasın. Ayrıca yaptığı açıklamalar son derece özgün, doğal ve Şeyma’ya ait. Pişman mı? Asla. Pişman olsa söyler mi? Evet. Daha neden bu kadar şeffaf bir insana ağza alınmayacak sözler söylenir asla anlamıyorum. Keşke eleştirmek yerine ‘’Onun fikri bu, Allah daha çok mutlu etsin.’’ Diyebilsek…

BENİM DİYEN BİRÇOK ŞARKICIDAN DAHA İYİ



Defne Samyeli geçen akşam İbo Show’a konuk oldu ve sosyal medyada hakkında birçok yorum yapıldı. Defne Samyeli’nin şarkı söylemesi her zaman eleştirilen konular arasında yer aldı. Haber sunucusu olarak hafızalara kazınan Defne Samyeli’nin 1994 yılında şarkıcı olduğunu bilmeyenler bu durumu garipsiyor. Defne Samyeli bundan 27 yıl önce aslında zaten şarkıcılık yapıyordu ve Tek Başına şarkısını müzik piyasasıyla buluşturmuştu. İbo Show’daki performansını izledim. ‘Ben şarkıcıyım, ben popun kralıyım, kraliçesiyim, dünyayı fethedeceğim.’’ diyenlerin yanında oldukça başarılı bir performans sergilemiş. Bu kulvarda çok iddialı açıklamalar yapmayan Defne Samyeli ‘’Ben şarkıcıyım, en iyisi benim.’’ diyen birçok şarkıcıya bin basar. O şarkı söylerken yüzünde mutluluk saçıyor. Şarkı söylemek bence kendisinin en büyük tutkusu ve bunu severek yapıyor. İş olarak bakmıyor bu yüzden de bana son derece samimi ve başarılı geliyor. Desteklerim sonsuz, canlı performansı da şahane.