Hakan KANBUROGLU

HAKAN'IN KULAĞINDAKİLER

1– Ziynet Sali – Uyutmaz Bu Gece

2– İbrahim Tatlıses – Gelmesin

3– UZI – KRVN

4– Buray – Alaz Alaz

5– Oğuzhan Koç – Bence de Zor

6– Kaan Boşnak – Barbar

7– Madrigal – Ne Zamandır Sendeyim

8– Melike Şahin - Nasır

9– Faruk Sabancı & Norm Ender – Bulamazdım

10– Ege Can Sal – Başa Sar





CAMDAKİ KIZ’IN ALBÜMÜ ÇIKTI



Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız” ın soundtrack albümü dijital platformlarda yayınlandı. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız dizisinin soundtrack albümü Fırat Yükselir imzasıyla dijital platformlarda yerini aldı.

Daha önce pek çok film ve dizi projesinin müziklerini yapan ve Camdaki Kız’ın müzikleriyle de beğeni toplayan Yükselir; projenin masalsı anlatımını destekleyen masalsı müzikleriyle de adından söz ettiriyor.

Dizideki karakterlerin birbirleriyle olan ilişkilerini analiz ederek, her karakterin hikayesine uygun müzikler yaptığını ifade eden müzisyen; 50 parçanın yer aldığı ve canlı orkestra kullanılarak hazırlanan soundtrack albümünde yurt dışından ve Türkiye’den pek çok farklı solistle çalıştığını ifade etti.

“Uyanış: Büyük Selçuklu”dan Yeni Rekor!

TRT 1’in sezon boyunca reytinglerde zirvede kalmayı başaran “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisi dün akşam ses getiren sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Selçukluların, Kuvel Kalesi fethi için verdiği mücadele 18 dakika boyunca izleyicilerin nefesini keserken, Türk televizyon tarihine de bir “ilk” olarak geçti. Dizinin sezon finali bölümünde ekrana gelen Türk televizyon tarihinin en uzun savaş sahnesinin hazırlık ve çekimleri yaklaşık 2 hafta sürdü. Hollywood filmlerinin koreografi çalışmalarını gerçekleştiren Kazak ekip Nomad Stunts tarafından özel bir koreografi planı çıkarıldı. 18 dakika uzunluğundaki savaş sahnesi için 200’den fazla figüran, 60’a yakın dublör ve çok sayıda at kullanıldı.

Bursa Sokak Sanatçıları Festivali başlıyor

Bursa’da sokak müzisyenlerinin daha sağlıklı şartlarda çalışabilmeleri için daha önce “Bursa’nın her sokağı ayrı bir şarkı” projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Sokak Sanatçıları Festivali düzenliyor. Festival boyunca Bursa’nın sokakları müziğin ritmiyle şenlenecek.

Geçimini sokak müzisyenliği ile sağlayan, kentin farklı cadde ve sokaklarında sağlıksız ortamlarda sanatlarını icra eden sokak müzisyenleri, Büyükşehir Belediyesi’nin, “Bursa'nın Her Sokağı Ayrı bir şarkı” projesiyle sağlıklı ortamlarda sanatlarını icra etme imkanına kavuşmuştu. Bu proje ile bir taraftan sokak müzisyenlerini destekleyen diğer taraftan da gürültü kirliliğinin önüne geçen Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Bursa Sokak Sanatçıları Festivali’ne start veriyor. 1 - 3 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde pandemi koşulları göz önünde bulundurularak gerekli tüm önlemler alındı. Sokak müzisyenlerinin ve genel olarak müzik sektörünün pandemi sürecinden büyük darbe aldığını herkes dile getiriyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı bu güzel etkinlik ile müzisyenlerin sesinin duyulmasını sağladı. Teşekkür ediyorum.







PANDEMİDE ÜRETMEYE DEVAM

Yayınlamış olduğu “Unutamıyorum, Her Yer Karanlık, Ya Ya Ya” şarkılarıyla çok sevilen ve tüm platformlarda büyük ilgi gören genç sanatçı Günay Aksoy; pandemi sürecinde durmaksızın üretmeye devam ederek yeni şarkısı Sol Yanım’ı müzikseverlerlerin beğenisine sundu.

Her projesiyle adından sıklıkla söz ettiren Günay Aksoy’un yeni şarkısının iddialı ve etkileyici altyapısı Esad Fidan imzası taşıyor.

ByBiggz tarafından Londra’da çekilen klipte Günay Aksoy’un samimi ve sempatik halleri izleyicisine yansırken, güçlü ve eşsiz yorumu da şarkıyı dinleyicisinin kalbinde hissettirecek.

Günay Aksoy, yeni şarkı heyecanıyla ilgili duygularını ise şu sözlerle dile getirdi;

“Şu an ki heyecanımı kelimelere dökemem. Hayallerime adım adım yaklaşıyorum ve bunu sonunda sizlerle paylaştığıma inanamıyorum. Hepimizin beklediği an geldi ve Sol Yanım artık tüm platformlarda yayında.”



FERHAT POLAT'DAN YENİ SİNGLE SÜRPRİZİ

Avrupa Müzik etiketiyle çıkarttığı "Olur Olmaz" adlı şarkısı ile adından söz ettiren Ferhat Polat yeni single çalışması için stüdyoya kapandı. Gelen tepkilerden gayet memnun olduğunu dile getiren genç müzisyen ‘’Ara vermeden yeni şarkımla sevenlerimle yeniden buluşacağım.’’ diyerek sürprizlerinin olduğunu söyledi.



BURCU ARI FETTAH CAN DÜETİ



Burcu Arı’nın Modern Türküler Projesi kapsamında Fettah Can ile seslendirdiği ikinci teklisi “Mecnunum Leylamı Gördüm” GTR Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alıyor.

Burcu Arı, geçtiğimiz ay başladığı Modern Türküleri Projesi’ne Gökhan Türkmen ile seslendirdiği “Gelin Canlar”ın ardından, Fettah Can ile seslendirdiği “Mecnunum Leylamı Gördüm” düeti ile devam ediyor. Söz ve müziği Aşık Ali İzzet Özkan’a ait olan parçanın aranjesi başarılı prodüktör Genco Arı’ya ait olurken şarkı, insanın gönlündeki ölümsüz, zamansız, mekânsız ve evrensel aşkı naif bir ifadeyle anlatıyor. Sanatçı Burcu Arı, gökyüzü ile yeryüzünü birleştiren bu içsel hadiseyi yorumlarken, Samanyolunda yolculuğa çıkmak gibi hissettiğini söylüyor. Halk müziği özelinde birçok üstattan geçer not almış bu eseri 2021 yılındaki insanı sevme becerisi ve biçimlerine ithaf ediyor.





İKİ GÜÇLÜ SESTEN DÜET



Ünlü Müzisyen Yeşim Salkım ile yetenekli söz yazarı ve besteci Bade Derinöz'ün düeti “Niye Hayat?” ikilinin ilk ortak çalışması. Sözleri ve bestesi Bade Derinöz’e ait olan “Niye Hayat?” ilhamını Yeşim Salkım’ın hayatından alıyor.

İki güçlü kadın sesin düeti olan bu çalışma, alışılmışın dışında iki kadının ortak çalışmasının ne kadar etkili olabileceğinin bir göstergesi. “Niye Hayat?” kadınların birliğinden doğan gücü, dinleyiciye en yalın haliyle aktarıyor. Doğukan Aydın’ın aranjörlüğünde hazırlanan tekli “Niye Hayat?”ın klibinin yönetmenliğini ise Mustafa Gümüş üstlendi.





Beren ve Kenan'ın Bodrum tatilinde

Evliliklerindeki krizi atlatan Beren Saat ile Kenan Doğulu, tatil sezonunu açtı. Hem iş, hem de tatil için Bodrum'da bulunan çift, önceki gün denize girerken görüntülendi.

2014 yılında dünyaevine giren ve birçok kez boşanacakları konuşulan Beren Saat ile Kenan Doğulu, kötü günleri geride bıraktı. Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Evliliklerine yeniden şans veren çift, soluğu Bodrum'da aldı. Dergi çekimi için Torba'daki bir otele gelen ikiliye, yakın arkadaşları Belçim Bilgin de eşlik etti.





KAZA SONRASI İLK KEZ KONUŞTU

Ünlü oyuncu İlker Aksum, Mersin'de ölümden döndüğü kaza sonrası bir açıklama yayınladı. Aksum, "Allah'a şükür bir yerimde bir şey yok, kolumda çizik var. Bunu da atlatırız" dedi.

Televizyon izleyicilerinin birçok diziden tanıdığı ünlü oyuncu İlker Aksum, Mersin'den Adana Havalimanı'na doğru ilerlediği sırada ciddi bir kaza geçirmiş ve aracı takla atmıştı. Kazayı gören çevredeki insanlar ünlü oyuncunun yardımına koştu.Emniyet kemeri sıkışan Aksum'u, esnaf araçtan çıkardı. Ünlü oyuncu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği aktarıldı.





YALIN’DAN AŞKA DAVET

Altı yıl aradan sonra bir araya gelen Cornetto ve Yalın’ın yeni yaz şarkısı Yaz Gülü’nün klibi yayınlandı. “Aş Klişeleri, Gül Aşka” mesajını veren, Yalın’ın yazıp seslendirdiği şarkının klibinde son dönemin başarılı oyuncularından Afra Saraçoğlu rol aldı.

Yazın habercisi yeni Cornetto şarkısı, ünlü şarkıcı Yalın’la yeniden kalplere uzanıyor. Cornetto, son dönemin başarılı oyuncularından Afra Saraçoğlu’nun oynadığı yeni şarkısının klibinde gençleri ilişkilerdeki klişeleri aşarak, aşka ilk adımı atmaya davet ediyor.

Reklam filmiyle büyük ses getiren “Yaz Gülü” şarkısı bu kez de klibiyle sevenlerini cesaretlendiriyor. Klipte ilişki klişelerinin görselleştirilmiş halleri, bazen dev bir ayakkabı, bazen bir saat, bazen de bir ayna olarak aşıkların karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu klip boyunca bu dev engelleri aşarken, Yalın da şarkısıyla yol gösteriyor.

En güzel yaz şarkılarının mimarı Yalın son şarkısıyla ilgili “Cornetto ile 6 yıl sonra buluşmak benim için büyük mutluluk. Birlikteliğimiz boyunca çok güzel şarkılara ortaklık ettik, yeni şarkımız Yaz Gülü ile de tıpkı sözlerinde olduğu gibi sevenlerin duvarları aşıp ilk adımı attığı sıcacık bir yaz olmasını diliyorum.” dedi.

PROGRAM NEDEN YAYINDAN KALKTI?

Demet Akalın, Star TV'de Alişan'la beraber hazırladığı sabah programının bitmesinin ardından Seda Sayan'ı Instagram'da engellemişti. İddialara göre yeni sezonda programı Seda Sayan sunacakmış. Bu iddialarla ilgili Seda Sayan, "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam" diyerek kendisini savunurken Akalın, ''Cenaze evine davulla gidilmez...Bunu sen daha iyi bilirsin. Profesyonellikte her şey olur. Son açıklamam ama beni senle yanak yanağa göremezler.'' ifadelerini kullandı.Tabii iki ismin polemiğine başka isimler de müdahil olmadı değil. Ama bu polemikte şu noktaya açıklık getirilmeli. Demet Akalın ve Alişan'ın sabah programı neden yayından kalktı? Sözleşmeleri bittiği için mi yoksa başka sebepten mi? Demet Akalın'ın sosyal medya hesabından paylaştığı videolarda ekibi ona ağlaya ağlaya veda ediyordu. Yine Demet Akalın'ın paylaştığı reyting listelerinde program ilk 50'ye 20'ye bile giriyordu. Peki ama madem bu sevgi ve reyting başarısı ortadayken bu program neden yayından kalktı? Sözleşme bittiyse bu iki isimle yeniden sözleşme yapılamaz mıydı? Kafamdaki deli sorular yanıt bulmadan Seda Sayan gerçeğini kabul edemeyeceğim. Sahi ya program neden yayından kalktı?