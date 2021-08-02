Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Sefo & Reynmen – Bonita (prod. by Aerro)

2– Çağla – Hadi Yarim

3– Ece Mumay – Peri

4– Hande Yener – Sahte

5– Hadise – Hay Hay

6– Ezhel – Bul Beni

7– Bedo ft Patron – Ölebilirim

8– Sefo – Bilmem mi

9– Oğuzhan Koç, Arem Ozguc, Arman Aydin – Yoksa Yasak

10– Burak Bulut & Kurtuluş Kuş – Nabız

KONSERİN GELİRİNİ ‘ŞAHİN AKDEMİR HATIRA ORMANI’ KURMAK İÇİN BAĞIŞLADI

Genç yaşında bir pop ikonu haline gelmeyi başaran, şimdi de yurt dışına açılan Aleyna Tilki, Turkcell Vadi Açıkhava’da eşsiz sesi ve enerji dolu sahne performansıyla seyirciyi büyüledi.

Seyirciyi selamlayan Aleyna Tilki, “Sahnede olmayı, size şarkı söylemeyi çok özledim, müzik hiç susmasın ve müzik hayırlara vesile olsun” dedi. “Biliyorsunuz bu konserin anlamı büyük” diye sözlerine devam eden sanatçı, konser gelirini yangına müdahale eden ekiplere su taşırken alevler arasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir adına ‘Hatıra Ormanı’ kurmak için bağışladığını açıkladı.

“Ormanlar özgürlüğümüzdür”

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin “Yine de Güzeldir Yaşamak” isimli konser showu ile Kerki Solfej’in düzenlediği yaz turnesi kapsamında geçtiğimiz akşam Çeşme Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde müzikseverlerle buluştu.

Müzik susmamalı

Gece boyunca söylediği şarkılarının arasında anlattığı anılarla, izleyenlere umut aşılayan sanatçı; “Ninnilerden, ağıtlara kadar müzikle doğup, müzikle ölen bir milletiz. İçinden geçtiğimiz bu zorlu günlerde müzik susmamalı, müzik insanı hayata bağlar” dedi.

Ormanlar özgürlüğümüzdür

Ülkemizde art arda çıkan yangınlarla ilgili Erol Evgin: “Yanan ormanlarla, yitirdiğimiz canlarla hepimizin canı yandı. Paul Bourget’in dediği gibi ‘Ormanlar özgürlüğümüzdür’ Özgürlüğümüze sahip çıkalım” dedi.

''ÜLKEMİZ YANIYOR ÇOK ÜZÜLÜYORUZ''

ADAMLAR Bayhan Prodüksiyon organizasyonuyla gerçekleşen "Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi" konser serisinde dün gece sahnenin sahibiydi.

Tolga Akdoğan(solist), Gürhan Öğütücü(gitar), ve Berkan Tilavel(davul) ve Berat İşçioğlu(bas gitar)'ndan oluşan ADAMLAR grubu, "Dünya Günlükleri"

albümlerinden "Mavi Ekran" ile gecenin açılışını yaptı. Grubun kuruluş aşamasında yer alan Emre Malikler(gitar), ADAMLAR'ın ilk solo Harbiye konserinde arkadaşlarını yalnız bırakmayarak sahnede yerini aldı.

Sahnede ülkemizi etkisi altına alan orman yangınlarla ilgili de konuşan ADAMLAR, "Ülkemiz yanıyor, çok üzülüyoruz. İçimize atıyoruz, derine iniyoruz." diyerek "Derine İndik" şarkılarını seyircilerle birlikte söyledi. Müziklerinde rocknroll, blues ve hiphop öğelerini bir arada sunan ve kendilerine has şarkılarını yorumlayan ADAMLAR, Harbiye sahnesinde 2 saat aralıksız performans sergiledi.





ALPEREN DUYMAZ YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA KATILDI

Son olarak Son Yaz dizisiyle hayranlarıyla buluşan Alperen Duymaz, Fethiye'de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Çalışmalar sırasında sosyal medyada canlı yayın açan 28 yaşındaki genç oyuncu, kullanıcılardan olumlu tepkiler aldı.





AKKAYA’DAN SUBAŞI’NA TEPKİ



Snobmagazin’in haberine göre; Barıştığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bodrum'a giderken uçakta samimi pozlar paylaşan Şeyma Subaşı'nın tekne üzerinde çektiği pozlar büyük tepki topladı. Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar sürerken yapılan bu paylaşımlara en büyük tepki ise Deniz Akkaya'dan geldi. Sosyal medyadan adeta ateş püsküren Akkaya, "Senin için artık üzülmüyorum. Tek üzüldüğüm anne olduğun için senden hayatı öğrenen günahsız kızın" ifadelerini kullandı. Deniz Akkaya daha sonraki paylaşımında ise, "Bodrum'da ne bindiğin tekne ne kaldığın otelin yatak odası kimsenin umurunda değil. Bir çık git memleketimizden geldiğin yere. Bir de Türk bayrağına kıçını dönmüş poz veriyor. Gerçekten soruyorum ülkede savaştan daha beter bir ortam varken... Ne sebep olursa olsun kitlelere açık bir mecrada sanki nazire yapar gibi böyle şeyler koymak hastalıklı ruh halidir" dedi.





ŞAHAN GÖKBAKAR OLAY YERİNDEN BİLDİRDİ

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Türkiye'yi derinden yasa boğan orman yangınlarını canlı yayınla takipçilerine aktardı. Gökbakar, Marmaris ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde kaydettiği görüntülerde, yangının yola sıçradığını belirterek, "Bakın burası cehennem. Buraya artık kimse müdahale edemez, havadan müdahale şart. Havadan müdahale" ifadelerini kullandı. Gökbakar'ın canlı yayınını anlık olarak 22 bin kişi takip etti. Helal olsun, bir ünlünün yapması gereken her şeyi yapıyor. Keşke diğerlerine de örnek olabilse. Bu çabasından dolayı ben gelecekten umut duydum.





ATEŞ PÜSKÜRDÜ



Manavgat'taki yangında çiftliği son anda yanmaktan kurtulan ve yangının ardından felç geçirdiğini belirten manken Tuğba Özay, bugün İstanbul'da bir açılışta görüntülenmesi nedeniyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Özay, kendisini eleştirenlere çektiği video ile yanıt verdi. Sinirden elleri titrediği görülen Özay, olumsuz yorumlara ateş püskürdü. Bu olayı yorumlayacak olursak bir gün önce felç geçirdim deyip bir gün sonra açılışa katılırsa eleştiri alacağını bilmesi gerekiyor. Kendisi herhangi bir isim değil. Ünlü bir isim ve yıllardır bu sektörde. Halkın neye tepki göstereceğini artık anlamış olması gerekiyor.





‘’LÜTFEN YAPMAYIN’’



Haluk Levent, yangınların sürdüğü Bodrum'da çalışmalara destek oluyor. AHBAP üyelerinin bölgedeki çalışmalarını da paylaşan Haluk Levent, yangınların devam ettiği Çökertme, Bozalan, Mazı, Ören, Gökbel bölgelerinin zorda olduğunu söyledi.

Haluk Levent geçtiğimiz günlerde AHBAP'ın 37 bin saha çalışanına yangın bölgelerine gidilmesi talimatını vermişti.

Yangınların devam ettiği Bodrum'daki lojistik destek biriminden video paylaşan Levent son durumu anlattı. Ünlü sanatçı "Bodrum'da lojistik destek birimindeyiz. Herkes canhıraş çalışıyor. Ören'de termik santrale yaklaşma durumu var, havadan destek bekliyoruz. Çökertme, Bozalan, Mazı, Ören, Gökbel bölgeleri zorda" dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Levent, vatandaşları da yardımlar konusunda uyardı. Levent paylaşımlarında, " Kamyonlara yiyecek içecek koyup yangın bölgelerine getirenler var. İyi duygularla geliyorlar ama olmuyor. Kilitleniyor her yer. Lütfen yapmayın. Sistemsiz yardım, sistemi çökertiyor" diye ifade etti. Haluk Levent’in her geçen gün kendisine olan güvenimizi ikiye katlamasından ben mutluyum. İyi ki var dediğim bir isim…