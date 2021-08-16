Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Sefo – Bilmem mi

2– Çağla – Hadi Yarim

3– Hande Yener – Sahte



4– Burak Bulut & Kurtuluş Kuş – Nabız

5– Hadise – Hay Hay

6– Ezhel – Bul Beni

7– Bedo ft Patron – Ölebilirim

8– Cakal – Lütfen

9– Oğuzhan Koç, Arem Ozguc, Arman Aydin – Yoksa Yasak

10– Burak Bulut & Kurtuluş Kuş – Nabız



HELAL OLSUN! VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU



Demet Akalın, Manavgat'taki orman yangında evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu'nu bulmak için harekete geçmişti. Fatma teyzeyi bulan şarkıcı, verdiği sözü tuttu. Akalın, Öksüzoğlu için yaptırdığı evin son halini paylaştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında çoğu vatandaş evlerini ve hayvanlarını kaybetmişti. Büyük yangından zarar görenler için tüm Türkiye seferber olmuş, bölgedeki vatandaşlara yardım ulaştırabilmek var gücüyle çalışmıştı. Twitter hesabından paylaşım yapan 49 yaşındaki şarkıcı, "Teyzemi buldum. Evini döşemesi, yatağı bizden..." ifadelerini kullanmıştı.Bir çocuk annesi Akalın, Fatma Teyze'ye verdi sözü tuttu. Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından Fatma Teyze için yaptırdığı evin son halini paylaştı. Afet bölgelerine yardım için elini taşın altına koyan ünlü isim, en yakın zamanda yardım derneği kuracağını da belirtmiş ve "Çok yardım geliyor. Haluk (Levent) nasıl kurdu acaba? Şu dünyada işe yaradığını hissetmek..." şeklinde konuşmuştu.





DEMET MERHAMETLİDİR



Demet Akalın’ın bu konularda nasıl merhametli olduğunu çok iyi bilirim. Demet yüreği temiz bir kadındır, yangın felaketlerinde canla başla çalıştı vallahi. Teyzemizin evi de çok güzel olmuş. Akalın zaten dernek kurmak istediğini de belirtmişti. Sosyal meselelerde interaktif iletişim kurup çözüm bulmaya çalışmasına hayranım.





BAŞARILI KUAFÖR GELİRİNİ SOKAK HAYVANLARINA BAĞIŞLIYOR

Yetenekli kuaför Fatih Mestan gelirinin yüzde 5'ini sokak hayvanlarını bağışladığını açıkladı.

2 yıldır Büyükçekmece Sinanoba'da kendi kuaför salonunu işleten Fatih Mestan yeteneğiyle olduğu kadar duyarlı tavırlarıyla beğeni kazanıyor.

24 yaşında olan genç ve başarılı kuaför Fatih Mestan 10 yaşından beri kuaförlük sektöründe olduğunu belirtti. Renklendirme eğitmeni olan kuaför Fatih Mestan alanında iki kez birincilik kazandı.

Fatih Mestan her ay gelirinin yüzde 5'ini sokak hayvanlarına bağışlayarak onların tedavilerine ve beslenmelerine katkı sağlıyor.



HEDEFLERİNE ULAŞAN BİR İŞ İNSANI

Geçen gün Beylikdüzü’nde gezerken Selin Ciğerci’nin güzellik merkezinin yeni şubesinde denk geldim. İçimden dedim ki helal olsun kadına. İşinde gücün, hedeflediği ne varsa yapıyor. Birçok insana iş kapısı araladı. Artık o sıradan bir fenomen değil. O hayatını işine ve eşine adayan bir iş kadını. Girişimciden de öte artık gerçekten iş insanı. Başlarda her ne kadar kendisini eleştirsek de ben azmi karşısında şapka çıkardım. Kendi kozmetik markasını kurduktan sonra sık sık vergi rekortmeni olmayı hedeflediğini söyleyen Selin Ciğerci, iddialı sözlerinin hakkını verdi. Ciğerci, 7 milyon 168 bin TL vergi ödeyerek iş kadınları sıralamasında ilk 20'de yer aldı. Ne diyorsa yapıyor! Helal olsun. Gurur duyuyorum. Kadının gücü her yerde yankılanmalı. Ayrıca geçenlerde şu habere denk geldim; ‘’ Türkiye'nin başına gelen tüm doğal felaketlerde elini taşın altına koymaktan çekinmeyen Selin Ciğerci, yaptığı yardımların yanında bir de 18 yaşında evi yanan genç bir kızın eğitim masraflarını karşılayacağını duyurdu’’ Ayakta alkışlıyorum.





İDDİA: SAHNEDE PANİK ATAK GEÇİRDİ

Irmak Arıcı, dün akşam Sakarya’nın Karasu ilçesinde konser verdi. Hayranlarını eğlendiren ünlü şarkıcı, bir süre sonra sahnede hareketsizce durmaya başlayınca sahneden indirildi. Yaşananların ardından Arıcı'nın konser verdiği mekanın işletmecisinden açıklama geldi.

Mekanın işletmecisi Sercan Aslan ise yaptığı açıklamada, "Irmak Hanım sahnede bir anda fenalaştı. Hiç hareket etmediğini görünce müdahalede bulunduk. 25. dakikadan sonra sahneden indirdik. Geçtiğimiz hafta trafikte yaşadığı olayla ilgili çok tepki gördü. Sanırım sahneye çıkınca panik atak geçirdi. Zaten panik atağı da varmış. Apar topar İstanbul'a götürüldü." dedi.

IRMAK ACİLEN TOPARLANMALI



Gencecik ve pırıl pırıl yetenek olan Irmak Arıcı acilen toparlanmalı. Tükürük skandalı ve sahnedeki bu görüntüleri sonrası tepkiler hız kesmeden devam ediyor. Hepimizin düştüğü anlar olabilir fakat sanatçıların bir ekibi vardır. Bu ekip nerede? Ekip hiç mi uyarmıyor? Gencecik yetenek gözümüzün önünde bitsin istemiyorum, yıldızı parlayacak birisi Irmak. Acilen ekibi ona yeni bir yol çizmeli.





TÜRKİYE VE DÜNYADA ZİRVEDE: SEFO!

2021 yılına yaptığı hit şarkılarla damga vuran SEFO, Bilmem Mi şarkısıyla müzik listelerini alt üst etti. Bonita ve Bilmem Mi şarkılarıyla bu yılın en hit iki şarkısına imza atan Sefo, Spotify listelerinde dünyada ilk 100’e girdi. Türkiye’deki müzik piyasasını dünyada temsil eden SEFO gururlandırmaya devam ediyor. Sanatçının 23 Ağustos’ta Ankara’da vereceği konserin biletleri haftalar öncesinden tükendi. İstanbul konserinin biletleri de hızlıca tükenen SEFO milyonlar tarafından sevildiğini ispatladı. Ben de bu yıl SEFO’nun yılı diyenlerdenim. Nereyi açsam Bilmem Mi çalıyor. Samimiyet ve müzik SEFO’da buluştu, gönüllerimize kondu.





YEŞİM SALKIM; İNSANLARIN ABARTILI PHOTOSHOPLA 20 YAŞINDA GÖRÜNME İSTEĞİ RUHSAL BİR SORUN

Cannes Film Festivali'nde Andie MacDowell, Helen Mirren ve Jodie Foster gibi ünlü isimlerin doğal görünümleriyle başlattığı zamansız ve doğal kadınlar akımına Yeşim Salkım, 'Matchless by Yeşim Salkım' ismini verdiği yaşlanma karşıtı kremini tanıtım fotoğraflarıyla Türkiye’deki ilk temsilcisi oldu.

Genç görünümün idolleştirildiği ünlüler dünyasına âdeta meydan okuyan 50 yaş üstünde kadınlar isterse böyle zamansız görünebilir" diyen Yeşim Salkım, 20 yaşında görünme çabasında olan ünlülere ilginç bir gönderme yaptı. Salkım, kendisini 20 yaş yaşlandırdığı fotoğraflarla, ünlü isimlerin tepkisini gösterdi. Yapılan durumu abartılı Photoshop ve estetik çıktı, mertlik bozuldu' diye tanımlayan Salkım, "Bu kendi gibi yansımak istemeyen aşırı; estetik yapan tanınmaz halde olan insanlar var. Bunlar doğallıktan çıkmış durumdalar, ben özlük bozulmadan kaliteli yaşlanmayı seviyorum. İnsan annesinden doğduğu gibi yaşlanmayan ve özü gibi görünmek yerine, 20’li yaşlarda görünme isteği olan kişilerin ruh sağlığının bozuk olduğunu düşünüyorum. Yaşlanmaktan korkmayın" dedi.

ASLI NAZLI’YI SİLDİ



Gizlikalsinmag’in haberine göre; Eski dostlar Aslışah Alkoçlar ve Nazlı Kayı ortak arkadaşlarının düğününde bir araya geldi.

Alkoçlar, arkadaşları ile toplu çekildikleri düğün fotoğrafından Nazlı Kayı'yı silerek paylaşım yaptı.





EBRAR’A DESTEK MESAJLARI YAĞDI



A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Kararkurt'un, kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaşması gündem oldu. Bunun üzerine genç voleybolcu için sosyal medyadan binlerce destek paylaşımı yapıldı. Bu paylaşımlara son olarak takım arkadaşı Naz Aydemir Akyol da katıldı. Akyol yaptığı açıklamada, "Ne konuşulursa konuşulsun, herkesin bilmesi gereken en önemli şeylerden biri Ebrar'ın, hakkında söylenen hiçbir şeye takılmayacağıdır!" ifadelerini kullandı.





YAZA HIZLI GİRİŞ YAPTI



Başarılı sanatçı “Sarp Kaya”, 2021 yılının yaz ayına hızlı bir giriş yaptı ve sezon boyunca dillere pelesenk olacak “Bozuk Para”yı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Son dönemde ard arda yayınlamış olduğu iddialı projeleriyle dikkatleri üzerine çeken ve müzik listelerinin en üst sıralarında yerini kalıcı olarak ayırtan “Sarp Kaya”nın yaz ritimleriyle süslenmiş şarkısı “Bozuk Para”nın sözü ve müziği genç sanatçının kendisine ait. Düzenlemesinde Olcay Demirci’nin imzası olan şarkı tüm platformlarda yayına girerek dinleyicisiyle hızlı bir etkileşime geçti.

ERKAN GÜLERYÜZ’DEN GÜLMEK GEREK



Erkan Güleryüz'den her dinleyenin yüzünde tebessüme sebep olacak yepyeni bir şarkı “Gülmek Gerek”. İçinde bulunduğumuz günlerde digital platformlarda yerini alan şarkı Disco Funk ve tamamen canlı kaydedilmiş Funk versiyonu olarak iki farklı düzenleme ile çıktı. Sanatçı Erkan Güleryüz bu şarkıda yine büyük uyum yakaladığı aranjörü A.Soner Kıvanç ile çalıştı.



Sözleri itibari ile çok eğlenceli bir şarkı olan “Gülmek Gerek” günümüz pandemi koşullarındaki ruh halimize de tatlı tatlı göndermelerde bulunuyor. Tüm bu negatif ruh halinde bile dinleyicisine "Ne olursa olsun gülmek gerek, O ne yazdıysa şükretmek gerek” diyerek pozitif mesajını paylaşan sanatçı Erkan Güleryüz, takipçilerine böyle bir şarkı ile ulaşabilmekten çok mutlu olduğunu dile getirdi.