Hakan KANBUROGLU

Hakan'ın Kulağındakiler

1– Reynmen ft. Zeynep Bastık – Yalan

2– UZİ – PAPARAZZİ

3– Ajda Pekkan – Mümkün Değil

4– İçime Ata Ata – Burak Bulut & Ebru Yaşar & Kurtuluş Kuş

5– Sakiler – Ölürüm Hasretinle

6– Dedublüman / Çağrı Çelik - Gamzedeyim Deva Bulmam



7– Aşkın Mevsimi – Oğuzhan Koç

8– Mavi Gri – Altüst Olmuşum

9– Tuğba Yurt – Açmayalım

10– Mor ve Ötesi – Dünyaya Bedel

DAMLA ALTUN VE UĞUR ŞENGÜL BARIŞTI MI?

Sosyal medya fenomenleri Damla Altun ve Uğur Şengül'ün barıştıkları iddia edildi. Uzun bir süredir ayrı olan çiftin barıştığı yönündeki haberler sosyal medyaya damga vurdu. Uğur Şengül'ün arabasından yaptığı paylaşımda yan koltukta bir demet dolusu gül görüldü. Ardından eski sevgililerin birbirlerini yeniden takip ettiği ortaya çıktı. Henüz Damla Altun cephesinden bir açıklama gelmese de bu aşkın kolay kolay bitmeyeceği ortada. Bir kere zaten ikili uzun bir süredir sevgiliymiş. Alışkanlıklar vardır... Damla'ya doğum günü hediyesi adeta eski sevgiliyle barışmak oldu. Yeniden yüzlerinin birlikte güldüğü fotoğrafları görmek dileğiyle...

BÜYÜK AŞKA NAZAR DEĞDİ AYRILDILAR

2021 yılının ilk aylarında yeni bir aşka yelken açan Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç'tan kötü haber geldi. Sık Sık ayrıldıkları yönünde çıkan haberlerle gündeme gelen ünlü çiftin ilişkilerini bitirdiği iddia edildi. İkiliden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Tv8 ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın haberine göre; Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftinin aşkı bitti. Son dönemde sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikili yollarını ayırdı.

İkilinin aşklarına nazar değdiğini düşünüyorum. Daha güzel bir çift olamazdı. Baktıkça tebessüm ediyordu insan. Ayrıca dip not düşelim. İkili birbirini takip ediyor, fotoğraflarını da silmemişler.

GÖKHAN, FATOŞ'UN ANILARINI YAKTI

Gökhan Göz, Berdan Mardini ile evliyken kendisiyle aşk yaşamaya başlayan Fatoş Yelliler'in ihanetine uğradığını iddia etti. Yelliler'in evli insanlarla mesajlarını ifşa eden Göz, sevgilisine aldığı tüm hediyeleri de yaktı.

İhaneti öğrenen Gökhan Göz ise sevgilisi Fatoş Yelliler'e hediye aldığı kıyafetleri benzin dökerek ateşe verdi. Kıyafetleri yaktığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Göz, "Bunlar benim doğum günü hediyelerim. Sevgimin, aşkımın, kullanılan kalbimin hepsinin bir kısmı. Hani Pablo filminde diyor ya çocuklar için yakıyor. Bende köpeklerim için yakacağım. Çünkü onlar benim için daha kıymetliler, daha saflar, daha temizler. Onlar ısınsın kış günü. Onlar benim için çok kıymetliler. İhanet nedir bilmezler hiçbir şekilde. Kimse benim duygularımla oynayamaz" ifadelerini kullandı.

YENİ BİR AŞK MI DOĞUYOR?

Sosyal medyada duyanları şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı. Survivor 2021 yarışmacılarından Merve Aydın ve Çağrı Atakan'ın aşk yaşadığı öne sürüldü.

Doğan Keser, Merve Aydın ve Çağrı Atakan'ın yer aldığı bir fotoğraf karesi, dedikoduların fitilini ateşledi. Söz konusu fotoğrafta, Merve Aydın ve Çağrı Atakan'ın samimi pozu, sosyal medya kullanıcıları tarafından ''Yeni bir aşk mı doğuyor?'' şeklinde yorumlandı.

Çağrı Atakan'ın, Merve Aydın'ın antremanlarına katılması ve ikilinin, sık sık birlikte vakit geçirmesi, aşk dedikodusunun yayılmasına neden oldu.

''KENDİSİYLE RAKİP''

Hafta sonunun belki de en çok konuşulan ismi Tuğba Yurt oldu. Açmayalım şarkısıyla müzik piyasasında iddiasını devam ettiren Tuğba Yurt rakipsiz olduğunu bir kez daha gösterdi. Tuğba Yurt magazin basınında kendine çok yer bulamamış olsa da sesiyle her zaman varlığını hissettiren birisi. Trend müzik listesinde hızla ilk 100'e giren Tuğba Yurt sözü, müziği ve düzenlemesi Ersay Üner'e ait Açmayalım şarkısıyla ilgili ''Duygusal ve bu aylara uygun bir şarkıyla geliyorum. Şarkıyı seslendirdiğim ilk günden itibaren büyük bir heyecan kapladı beni. 'Açmayalım'a rakip olarak 'Benim O' şarkımı görüyorum. Daha iyi bir reaksiyon göstereceğinden şüphem yok'' açıklamasını yapmış. Evet, belki magazine malzeme üretmek yerine şarkı ürettiği için listelerde her zaman var olan Tuğba Yurt'u bazı konularda eleştirebiliriz fakat bu onu yok saymaya giderse ''Orada durun''' dememiz gerekir. Çünkü Tuğba Yurt'un sesi bambaşkadır. Yorumu da keza öyle. Müzik piyasasında herkesin yaptığı hataları yapmış da olabilir. Fakat O, magazin ünlüsü olmak yerine şarkı söylemeyi seviyor. Bu da onu başarısız yapmaz değerli kılar. Tuğba Yurt'un dinlenme oranlarına baktım da İnceden İnceden 110 milyon görüntülenmiş, Benim O 61 milyon, Güç Bende Artık 44 milyon görüntülenmiş. Açmayalım da en az bu şarkılar kadar iddialı olacaktır.

Minik Asiye ve ailesine Demet Akalın'dan destek

Birkaç gün önce Gaziantep'te yaşanan pitbull saldırısı herkesi dehşete düşürmüştü. Dört yaşındaki Asiye Ateş'in ağır yaralandığı olayın yankıları sürerken küçük kızın babası da işinden oldu. "Ne yapacağımı bilemiyorum" diyen Asiye'nin babasını duyan Demet Akalın, hemen harekete geçti.

Ateş Ailesi hem oturdukları daireden çıkarıldı hem de baba Hüseyin Ateş işini kaybetti. Yaşadığı mağduriyeti anlatan Hüseyin Ateş, hastanede yaptığı açıklamada; "Ne yapacağımı bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bu gelişmelerden sonra devreye Demet Akalın girdi. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Akalın, ailenin bir yıllık kirasını ödeyebileceğini açıkladı.Ünlü şarkıcı, paylaşımında; "Kime şikayet etsek ki bilemedim ne günah ya. Ev tutsun en güzel yerden ben 1 senelik kirasını öderim! Sayın Şahin altında kalmaz yeni bir iş bulur. Gerçekten ne ara bu kadar kötü oldunuz hem suçlu hem güçlü yazık size" dedi.

PAZARTESİNİN EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ

Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in başrollerinde yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi pazartesi günlerinde zirveyi kimseye kaptırmıyor. Normalde çok fazla tarihi dizi izlemeyi seven birisi değilim fakat Fahriye ve Barış ikilisi müthiş olmuş. Dizideki tarihi sahneler aşkla harmanlanmış. Entirika da var tutku da var savaş da... Dolayısıyla izlerken insan sıkılmıyor. TRT 1, Pazartesi dizileri arasında zirveye çivi çaktı. Kolay kolay da yerini bırakacağa benzemiyor.

DESTAN DİZİSİ DÜŞÜŞTE

Başrollerinde Edip Tepeli ve Ebru Şahin'in yer aldığı Destan dizisi reytinglerde düşüşe geçti. Medyafaresi sitesinin açıkladığı reyting listelerinde Destan'ın AB ve 20+ABC1 kategorilerinde 4. ve 3. sıralara gerilediği görüldü. Destan'ın ilk bölüm sıralamasından eser yok. Reyyan rolünden sonra Akkız rolünü ben Ebru Şahin'e pek yakıştıramadım. Destan dizisine acilen aşk sahneleri katılmalı. Yoksa benim gibi izleyicileri kaybedebilir.

ALPER EKEN MARKASINI ÇEŞME'YE TAŞIYACAK

İstanbul'da Samet Gülmez ile birlikte işlettikleri Bihter Etiler adlı mekanla eğlence piyasasındaki taşları yerinden oynatan Alper Eken eğlenceseverlere yepyeni bir müjde verdi. Yaz aylarında Bihter Etiler markasını Çeşme'ye de taşıyacak olan Alper Eken hem İstanbul hem Çeşme gece hayatına damga vurmaya hazırlanıyor. Senelerdir işletme dünyasında başarısını ilmek ilmek işleyen Alper Eken haklı gurur yaşıyor. İşlettiği her mekan kısa sürede büyük talep gören Alper Eken, ''Başarımızın asıl kaynağı damsız müşteri almamamız. Hem ortamı hem de kaliteyi düşürmememiz.'' dedi.





Yılbaşına İstanbul'da girmek 500 lira ile 1000 lira arasında değişiyor

İstanbul'da birçok restoran ve yeni nesil meyhane yılbaşına özel etkinlik ve yemek menüleri hazırladı. Kurdaki ve gıda fiyatlarındaki hareketlilik eğlence mekanlarının fiyatlarına da yansıdı. Sosyal medyada birçok mekan yılbaşı menülerini paylaşırken fiyat tabelalarını da asmayı unutmadı. İstanbul'un göbeğinde 80'ler ve 90'lar eşliğinde yılbaşına girmek isteyenler kişi başı 1000 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Fiyatlar merkezden uzaklaştıkça azalıyor ve yaklaşık 750 TL'yi buluyor. Yaptığım araştırmalara göre bir İstanbullu ortalama 600-1000 TL arası para ödeyerek yeni yıl yemeği yiyebilir ve müzik eşliğinde dans edebilir. 12 çeşit meze, 2 ara sıcak ve bir ana yemeğin bulunduğu menü için sınırsız yerli alkol içebiliyorsunuz fakat ithal alkoller için ekstra ücret talep edilebiliyor. Bu menüler yılbaşı haricinde 200-350 TL arası değişiyor. Ortalama 1.5 kat zam gelmiş oluyor. Pandemide kapalı kalan mekanlar o günlerin acısını yılbaşından çıkarıyor anladığım kadarıyla. Acaba bu artan fiyatlar yılbaşı sonrasında aynen olduğu gibi mi devam edecek? Yılbaşının ne özelliği var ki fiyatlar iki katına hatta bazı mekanlarda üç katına çıkıyor?





''ORHAN ÖLMEZ''İN BABA HASRETİ!

Antalya'da doğan anne tarafından Manisalı, baba tarafından Sivas'lı olan başarılı sanatçı ''Orhan Ölmez'' yeni şarkısı ''Gurbet Elden Selam Olsun - Sivas'' ile sevenleriyle buluştu.

Babasını küçük yaşlarda kaybeden ve hayatının büyük kısmını baba hasretiyle geçiren ''Orhan Ölmez''Sivas'a kendi yazdığı ve bestelediği bir türkü ile selam göndermiş ve kısa sürede çok sevilmişti, şimdi ise; bu türküyü daha duygusal, daha etkili ve bambaşka bir düzenleme ile sevenleriyle yeniden buluşturdu.

KLİBİNDE İSTANBUL TURU

Genç müzisyen Sema İnal, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve müzik kariyerinin ikinci çalışması olan ''Bir İki Üç'' ( 1-2-3) adlı teklisini Goed Music etiketiyle tüm dinleyicilerle buluşturdu. Sözü ve müziği kendisine ait, düzenlemesi Ercan Bal'a ait olan şarkıyla kış aylarında müzikseverlerin nabzını yükseltecek. Berk Bayter yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Sema İnal'ın klip çekim süresi yaklaşık 1 gün sürdü. İstanbul'un tarihi mekanlarında çekilen klipte Sema İnal'a dansçılar eşlik etti. Kendi sözünü, yazıp bestelediği 100 şarkı arasından ''Bir İki Üç'' ü seçen İnal, ''Bu şarkının bana uğurlu geleceğine inanıyorum. Eminim dinleyenler de benim kadar heyecanlanacaklar'' dedi.