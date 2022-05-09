Hakan KANBUROGLU

HAKAN’IN KULAĞINDAKİLER

1– Semicenk, Funda Arar – Al Sevgilim

2– Kalben – Yara

3– Çakal – İmdat

4– Sakiler – Canıma Minnet

5– Derya Uluğ – Hadi Çal

6– Gökhan Türkmen – Mahşer

7– Sefo – İmdat

8– Tan Taşçı – Gayrı

9– Berk Baysal – Yaralarını Ben Sarayım

10– Can Koç – Gökyüzünü Tutamam





ALMANYA, AZERBAYCAN VE TÜRKİYE BU ŞARKIYI KONUŞUYOR



Gökhan Türkmen, yeni şarkısı "Mahşer"i müzikseverlerle buluşturdu. Duygu yüklü ve bir o kadar da kederi baharla harmanlayan şarkı, tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözleri bestekar, müzisyen ve oyuncu Mert Carim'e ve müziği Gökhan Türkmen'e ait parça "Mahşer", tüm dijital müzik listelerine 1 numaradan giriş yaptı. Gökhan Türkmen, eş zamanlı olarak Almanya ve Azerbaycan gibi ülkelerde de listelere girdi. Şarkıcı, 3 gün içerisinden "Mahşer" klibi ile Trendler Türkiye listesinin ilk 3 sırasında yerini aldı. "Mahşer", çıktığı günden bu yana Spotify'da 1 milyon dinlenmeye, YouTube'de 1 milyon tıklanmaya, Apple Music'te ise 1 milyon dinlenmeye ulaştı.

YOUTUBE TARİHİNDE BİR İLKE İMZA ATTI

Uzun süredir üzerinde çalıştığı “Sende De Benden Var” albümünün ilk teklisi “Gayrı” yı 6 Mayıs cuma günü yayınlayan Tan Taşçı, büyük bir rekora imza attı.

Sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Başkanlar Orkestrası’ndan Atakan Arslan’a ait olan şarkı, Youtube’da hem video klibi, hem klipsiz ses videoları ile aynı anda Türkiye Trendler Listesi’ne hızlı bir giriş yaptı.

Tan Taşçı’nın yeni teklisi “Gayrı”nın 3 ayrı içeriği Youtube’da eş zamanlı olarak Trend’deki Müzik ve Video listelerinde yerini aldı.

Taşçı, Türkiye’de ilk kez gerçekleşen bu sıralama başarısını yakalayan ilk sanatçı oldu. Şarkı Trend'lerde yükselişine devam ediyor.

12 Mayıs’ta Harbiye ‘de yeni turnesinin açılışını ilk kez “Gayrı” ile yapacak olan Tan Taşçı, yeni şarkılarını yaz boyunca yayınlamaya devam edecek.



DEMET AKALIN HADİSE’DEN SONRA GÜLŞEN’E DE ZEYTİN DALI UZATTI



Geçen ay Demet Akalın 50. yaşını kutladı. Yeni yaşını eşi ve arkadaşlarıyla kutlayan Demet Akalın'ın doğum günü pastasındaki not dikkat çekti. Pembe renkteki pastanın üzerinde “Açmadan da oluyor, sen bir kraliçesin” yazdığı görüldü. Demet Akalın, pastayı ''İlk pastam'' notuyla arkadaşlarını etiketleyerek milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşmıştı. Demet Akalın ve Işın Karaca’nın Gülşen’e bir programda gönderme yaptığı da akıllara gelmişti ve bu pastadaki not Gülşen’e gönderme olarak algılanmıştı. Anneler Gününde Demet Akalın, Hayalet şarkısını paylaşarak Gülşen’in anneler gününü kutladı. Böylece Demet Akalın, Hadise’den sonra Gülşen’e de zeytin dalı uzattı. Yeni şarkısı çıkan Akalın, geçen haftalarda Hadise’nin evliliğini tebrik etmişti. Akalın önceki senelerde Hadise’nin açık giyimini eleştirdiği ve takipten çıktığı biliniyor.

ANNEDEN EVLİLİĞE İZİN YOK

Tv100'de yer alan habere göre; Özcan Deniz'in kız kardeşi Yurda deniz ve eniştesi Murat Güler, dün Zekeriyaköy'de bir estetik ve güzellik merkezi açtı. Özcan Deniz'in katılmadığı açılışa annesi Kadriye Deniz'in açıklamaları damgasını vurdu.

EVLİLİK KONUSUNDA TAVRINI ORTAYA KOYDU

Kadriye Deniz, torunu Kuzey'i görememekten dert yandı. Kadriye Deniz, "Özcan Deniz'in hayatını taşımak kolay değil" dedi. Kadriye Deniz başta oğlu Özcan Deniz'in İranlı Samar Dadgar'la mutlu olmasını istediğini söylese de konu evliliğe gelince gerçek düşüncesini daha fazla saklayamadı. Anne Deniz "illa nikah masasına mı oturmak lazım" diyerek konuyla ilgili öfkesini gözler önüne serdi.





İREM DERİCİ ALDATILDI



Cem Belevi’nin, İrem Derici ile birlikteyken manken Nergis Nesrullayeva ile de aşk yaşadığı iddia edildi. İkinci Sayfa'nın iddiasına göre; bunu öğrenen İrem Derici, Cem Belevi’yi terk etti.

İhanetini affederek barıştığı Cem Belevi tarafından ikinci kez aldatıldığı için ayrılan İrem Derici, sosyal medya hesabından eski sevgilisine ateş püskürdü. Belevi için zehir zemberek sözler söyleyen Derici, "Çeyrek popçu, sefil hayatının geri kalanında mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler" dedi.





MEHMET AZİZ SARAL’IN USTALIK ESERİ MİOS AÇILDI

Beylikdüzü Gürpınar Sahil’de eğlence hayatına damga vuran Mios İstanbul yeni sezon açılışını yaptı. Son 2 yılda İstanbullu eğlence severlere AlAçatı havasını yaşatan Mios İstanbul’un açılışına Mehmet Aziz Saral, Ünal Saral, işletmeci Mehmet Uğur Deveci ve Selin Ciğerci Gökhan Çıra çifti katıldı. 600 kişinin katıldığı Mios İstanbul’un açılışı büyük ilgi gördü. 4 farklı menüsüyle hizmet veren Mios İstanbul lezzetli ve kaliteli ambiyansıyla bu yılda İstanbul’da tek eğlence markası olarak yer alacak. 2 farklı semtte 3 şubesiyle beğeni toplayan Mios İstanbul’un dekorlarına bayılacaksınız, fotoğraf çekmeye doyamacaksınız.



Dijitaldeki Başarısını Müziğine Taşıdı

Son dönemin dijital platformlarda adından söz ettiren genç ismi Merve Yalçın, ürettiği içeriklerle milyonlarca takipçisine ulaşırken, bu başarısını müzik kariyerine de taşıyor.

Sosyal medyaya ilk olarak Musical.ly ile giren Yalçın, daha sonra TikTok'ta güncel olarak 6 milyon takipçi sayısına ulaştı. YouTube'da 1 milyon, Instagram'da da 1.3 milyon kişi tarafından paylaşımları merakla beklenen Merve Yalçın, müzik yapmaya da devam ediyor. Yaklaşık bir yıldır kariyer hedefinde müziği ilk sıraya taşıyan Merve Yalçın, arka arkaya yayınladığı tekliler ile de büyük beğeni topladı. Merve'nin yeni teklisi "Seni Unuttum"da yayınlanır yayınlanmaz YT Trendlerde yerini aldı.

AÇILIŞ KENAN DOĞULU’DAN



Kenan Doğulu, 21 Mayıs Cumartesi akşamı BKM organizasyonuyla Maximum Uniq Açıkhava’da yazın ilk konserinde sevenleriyle buluşuyor.

Maximum Uniq Açıkhava'nın açılış konserinde pop müziğin efsane ismi Kenan Doğulu, sezonun ilk açık hava konseriyle yaza “merhaba” diyecek. Kenan Doğulu, muhteşem sahne performansı ve en hit şarkılarıyla müziğin ritminin doruğa ulaşacağı gecede sevenlerine müzik şöleni yaşatacak.

YOUTUBE’TA ZİRVEDE

“Cennetten Çiçek” şarkısıyla yıldızı parlayan Zehra ve Kafalar grubunun üyelerinden Bilal Hancı’nın ortak çalışması “Bal” kısa sürede rekor kırdı. Youtube Music Charts verilerine göre Türkiye Trendler Listesine yayınlandığı gün zirveden giriş yapan “Bal” şarkısı, “En çok paylaşılan şarkı” oldu. Binlerce sosyal medya kullanıcısı, “Bal” şarkısıyla videolar çekti.

PSY’I GERİDE BIRAKTILAR

Zehra ve Bilal Hancı’nın ortak projesi “Bal”, yayınlandığı gün “Gangnam Style” şarkısıyla dünyada unutulmaz bir rekora imza atan PSY’in milyonlar dinlenen yeni şarkısı “That That” i geride bırakarak Türkiye listesinde zirveye yükseldi.





HER ŞARKILARI HİT

'Dünyadan Uzak’, Aşığın Kaderi, Selamı Var gibi şarkılarla son döneme damga vuran Sakiler, 'Canıma Minnet'le sevenleriyle yeniden buluştu. Merakla beklenen 'Serdar Ortaç Vol.1' albümünde 'Canıma Minnet'i seslendiren grup şarkıya klip çekti. Şarkı kısa sürede Trendlerde üst sıralarda yer aldı. Her şarkıları hit olan bu grubu çok seviyorum. Duygu katarak şarkıları yorumlamak başarıyı da getiriyor. Geçen gün Serdar Ortaç da şöyle konuşmuş: Hepsine önce teşekkür ederim. Yaşarken beni mutlu ettiler. Gözlerimle gördüm ne kadar güzel olduğunu... Sakiler, Canıma Minnet'i çok güzel okumuş.